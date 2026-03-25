Who Is Kal Somani? मिलिए उस शख्स से जिसने राजस्थान रॉयल्स को खरीदने के लिए लुटा दिए अरबों रुपए
राजस्थान रॉयल्स आईपीएल 2027 से एक नए ओनरशिप ग्रुप का हिस्सा होगी। 2026 का सीजन पुराने मालिकों के अंडर ही टीम खेलने वाली है। 15000 करोड़ रुपये से ज्यादा में इस टीम को कल सोमानी के नेतृत्व वाले समूह ने खरीदा है।
राजस्थान रॉयल्स को नया मालिक मिल गया है। हालांकि, आईपीएल 2026 टीम पुरानी ओनरशिप के अंडर ही खेलेगी। आईपीएल के इतिहास की सबसे बड़ी डील हो चुकी है। हालांकि, वह डील जल्द ही टूट भी गई थी, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स 1.6 बिलियन यूएस डॉलर में बिकी और इस तरह आईपीएल की किसी भी टीम की वैल्यूएशन सबसे ज्यादा हो गई, लेकिन कुछ ही घंटों के बाद खबर आ गई कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी आरसीबी भी बिक गई है और उसकी वैल्यूएशन 1.78 बिलियन यूएस डॉलर है। ऐसे में आरआर की डील दूसरे नंबर पर आ गई। हालांकि, जिस शख्स ने राजस्थान रॉयल्स पर इतना पैसा लगाया है, उसके बारे में भी जान लीजिए। वो हैं कल सोमानी।
कल सोमानी, US में रहने वाले बिजनेसमैन हैं, जो राजस्थान रॉयल्स के रिकॉर्ड ब्रेकिंग $1.63 बिलियन के एक्विजिशन के पीछे ड्राइविंग फोर्स के तौर पर उभरे हैं। उन्होंने एक अनुभवी एंटरप्रेन्योर और इन्वेस्टर, सोमानी ने ग्लोबल फ़ाइनेंस, प्राइवेट इक्विटी और टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट में अपनी रेप्युटेशन बनाई है। उनके बिजनेस पोर्टफोलियो में कई सेक्टर शामिल हैं। इनमें फिनटेक और वेंचर कैपिटल से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर और हाई-ग्रोथ स्टार्टअप भी शामिल हैं। यही कारण है कि उन्हें इतनी बड़ी डील करने के लिए फाइनेंशियल ताकत मिलती है।
अकेले नहीं हैं सोमानी
सोमानी ने अकेले इस डील को क्रैक नहीं किया है, बल्कि उन्होंने इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स के एक ग्रुप को लीड किया है, जिसमें कैपिटल और स्ट्रेटेजिक एक्सपर्टीज को मिलाकर राजस्थान रॉयल्स में कंट्रोलिंग स्टेक हासिल किया। राजस्थान रॉयल्स फ्रेंचाइजी की नई वैल्यूएशन 1.63 बिलियन यूस डॉलर यानी करीब 15000 करोड़ रुपये है। आईपीएल 2008 में इसकी वैल्यू 67 मिलियन डॉलर यानी करीब 267 करोड़ रुपये थी। यह दिखाता है कि 2008 में अपनी शुरुआत के बाद से IPL ने कितना विकास किया है।
आपको जानकर हैरानी होगी कि यह डील राजस्थान रॉयल्स को न केवल क्रिकेट में, बल्कि ग्लोबल स्पोर्ट में सबसे वैल्यूएबल फ्रेंचाइजी में से एक बनाती है। सोमानी के लिए, यह दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते स्पोर्ट्स इकोसिस्टम में से एक में एक सोची-समझी एंट्री है। वे काफी समय से खेल की दुनिया में कदम रखने की कोशिश में थे और अब इतनी बड़ी डील के साथ उन्होंने यह कर दिखाया है।
राजस्थान रॉयल्स ही क्यों?
राजस्थान रॉयल्स की बात करें तो 2008 से ये टीम टूर्नामेंट खेल रही है। शुरुआत में ही इन्हें अंडरडॉग कहा गया था, लेकिन पहले ही सीजन में टीम शेन वॉर्न की कप्तानी में चैंपियन बन गई थी। वे उस टीम के कप्तान, कोच और मैनेजर की भूमिका में थे। बाद में पता चला कि उनके पास 3 पर्सेंट की हिस्सेदारी भी इस टीम में थी, क्योंकि उन्होंने मैनेजमेंट से डील की थी कि वे जितने सीजन खेलेंगे, उतने सीजन .75 फीसदी हिस्सेदारी टीम में लेंगे।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।
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