कौन हैं ब्रायन बेनेट जिसे कहा जा रहा है जिम्बाब्वे का 'विराट कोहली'? रिकॉर्ड दिमाग चकरा देगा

जिम्बाब्वे को भले ही भारत के खिलाफ हारकर टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर होना पड़ा हो, मगर इस टूर्नामेंट में उनके सलामी बल्लेबाज ब्रायन बेनेट ने अपनी लाजवाब बैटिंग से हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचा है। 22 साल के इस युवा ब्रायन बेनेट का रिकॉर्ड देख उन्हें जिम्बाब्वे का ‘विराट कोहली’ कहा जा रहा है। जी हां, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि ब्रायन बेनेट ने इस टी20 वर्ल्ड कप में अभी तक 5 मैच खेले हैं, जिसमें वह सिर्फ एक ही बार आउट हुए हैं। वहीं वह टी20 वर्ल्ड कप 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में दूसरे पायदान पर हैं।

ब्रायन बेनेट ने भारत के खिलाफ सुपर-8 मुकाबले में 97 रनों की नाबाद पारी खेली, इस दौरान उन्होंने 59 गेंदों पर 8 चौके और 6 गगनचुंबी छक्के लगाए। बेनेट का स्ट्राइक रेट 164.41 का रहा। इस पारी के दम पर वह टी20 वर्ल्ड कप 2026 में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं।

बेनेट के अगर टी20 वर्ल्ड कप 2026 के रिकॉर्ड पर नजर डालें तो, उन्होंने अभी तक इस टूर्नामेंट में 5 पारियां खेली है जिसमें 277 की औसत और 135.78 के स्ट्राइक रेट के साथ 277 रन बनाए हैं। जी हां, बेनेट का औसत इस टी20 वर्ल्ड कप में 277 का है, क्योंकि वह एक ही बार आउट हुए हैं, वो भी वेस्टइंडीज के खिलाफ। ग्रुप स्टेज में उन्होंने श्रीलंका और ऑस्ट्रलिया जैसी तगड़ी टीमों के खिलाफ भी मैच खेले, मगर वह भी उन्हें आउट नहीं कर पाए।

टी20 वर्ल्ड कप के एक एडिशन में कम से कम 200 रन बनाने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में अगर बेस्ट औसत की बात करें तो बेनेट ने विराट कोहली की तीन टी20 वर्ल्ड कप की मेहनत पर पानी फेर दिया है।

कोहली ने 2016 में 136.50, 2014 में 106.33 और 2022 में 98.66 की औसत से रन बनाए थे, मगर बेनेट ने एक ही बारी में उनको पछाड़ दिया है।

T20 वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बैटिंग एवरेज (कम से कम 200 रन) 277.00 - ब्रायन बेनेट (2026)*

136.50 - विराट कोहली (2016)

106.33 - विराट कोहली (2014)

98.66 - विराट कोहली (2022)

89.66 - जोस बटलर (2021)

ब्रायन बेनेट अगर साउथ अफ्रीका के खिलाफ सुपर-8 के आखिरी मैच में 0 पर भी आउट होते हैं तो वह इस लिस्ट में नंबर-1 की पोजिशन पर बने रहेंगे, क्योंकि उनका औसत 138.5 से नीचे नहीं आएगा।

कौन है ब्रायन बेनेट? ब्रायन जॉन बेनेट का जन्म 10 नवंबर 2003 को ज़िम्बाब्वे के हरारे में हुआ था। वह जिम्बाब्वे के ऑल फॉर्मेट प्लेयर हैं। बेनेट ब्लूबेरी किसान केली बेनेट के बेटे है। उनका एक जुड़वा भाई भी है डेविड बेनेट, वह भी प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं। दोनों भाइयों ने मारोंडेरा के पीटरहाउस बॉयज स्कूल में पढ़ाई की, जो गैरी बैलेंस और रयान बर्ल जैसे क्रिकेटरों का स्कूल था। अपने स्कूल के दिनों में, पीटरहाउस रेगुलर तौर पर साउथ अफ़्रीका में किंग्सवुड कॉलेज द्वारा होस्ट किए जाने वाले क्रिकेट फेस्टिवल में हिस्सा लेते थे। ग्रेजुएशन के बाद, उनके पिता ने उनके लिए किंग्सवुड कॉलेज में एक ब्रिजिंग साल बिताने का इंतजाम किया, जहां उन्होंने आगे क्रिकेट की ट्रेनिंग ली।