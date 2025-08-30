Who is Auqib Nabi who created a stir in Duleep Trophy He created history by taking 4 wickets in 4 balls कौन है औकिब नबी जिसने दलीप ट्रॉफी में मचाया तहलका? 4 गेंदों पर 4 विकेट लेकर रचा इतिहास, Cricket Hindi News - Hindustan
Who is Auqib Nabi who created a stir in Duleep Trophy He created history by taking 4 wickets in 4 balls

कौन है औकिब नबी जिसने दलीप ट्रॉफी में मचाया तहलका? 4 गेंदों पर 4 विकेट लेकर रचा इतिहास

औकिब नबी ने 53वें ओवर की आखिरी तीन गेंदों पर लगातार तीन विकेट लेकर हैट्रिक पूरी की। उन्होंने ओवर की चौथी गेंद पर विराट सिंह को आउट किया और फिर मनीषी और मुख्तार हुसैन को को अपना शिकार बनाया।

Lokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSat, 30 Aug 2025 10:17 AM
औकिब नबी कौन है? ये सवाल क्रिकेट के गलियारों में उस समय पूछा जाने लगा जब इस गेंदबाज ने दलीप ट्रॉफी में हैट्रिक नहीं बल्कि डबल हैट्रिक ली। डबल हैट्रिक का मतलब है लगातार चार गेंदों पर चार विकेट। यह कारनामा औकिब नबी ने नोर्थ जोन की ओर से खेलते हुए सेंट्रल जोन के खिलाफ किया। 28 साल के इस गेंदबाज ने 53वें ओवर की आखिरी तीन गेंदों पर लगातार तीन विकेट लेकर हैट्रिक पूरी की। उन्होंने ओवर की चौथी गेंद पर विराट सिंह को आउट किया और फिर मनीषी और मुख्तार हुसैन को को अपना शिकार बनाया।

इसी के साथ औकिब नबी दलीप ट्रॉफी में हैट्रिक लेने वाले तीसरे गेंदबाज बने। उनसे पहले ये कारनामा कपिल देव ने 1978-79 और साईराज बहुतुले ने 2001 में किया था।

औकिब नबी की आग उगलती गेंदबाजी का कहर यहीं नहीं थमा, उन्होंने अपने अगले ओवर की पहली गेंद पर सुराज संधू को आउट कर डबल हैट्रिक पूरी की। उन्होंने इस तरह लगातार चार गेंदों पर चार विकेट लिए। औकिब नबी इसी के साथ दलीप ट्रॉफी के इतिहास में डबल हैट्रिक लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं।

वहीं औकिब नबी ने पंजा मोहम्मद शमी को आउट कर खोला। 10.1 ओवर में उन्होंने कुल 28 रन देकर 5 विकेट चटकाए।

कौन है औकिब नबी?

1996 में जम्मू-कश्मीर के बारामूला सिटी में जन्में औकिब नबी ने 2019-20 में अपना फर्स्ट क्लास डेब्यू किया था। झारखंड के खिलाफ वह अपने डेब्यू मैच में पंजा खोलने में कामयाब रहे थे। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मूड़कर नहीं देखा। अपने डेब्यू सीजन में नबी ने 7 मैचों में 18.50 की शानदार औसत से 24 विकेट लिए, जिसमें दो बार पारी में पांच विकेट भी शामिल हैं। इस बीच, यह आखिरी सीजन था जब उन्होंने सुर्खियां बटोरीं, जब उन्होंने नौ मैचों में 13.08 की शानदार औसत से 49 विकेट लेकर खुद को फिर से स्थापित किया।

