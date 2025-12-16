कौन हैं जम्मू कश्मीर के आकिब डार? दिल्ली कैपिटल्स ने बेस प्राइज से 2700% महंगा खरीदा

Cricket Logo
आईपीएल 2026 की नीलामी में दिल्ली कैपिटल्स ने जम्मू कश्मीर के अनकैप्ड प्लेयर आकिब डार पर जमकर प्यार लुटाया है। उन्होंने इस तेज गेंदबाज को 8.40 करोड़ रुपए की मोटी रकम खर्च कर अपने स्क्वॉड में शामिल किया है। यह उनके बेस प्राइज से 2700 प्रतिशत अधिक है। आईपीएल 2026 की नीलामी में आकिब 30 लाख के बेस प्राइज के साथ रजिस्टर हुए थे। दिल्ली कैपिटल्स ने आकिब डार के लिए पहले राजस्थान रॉयल्स के साथ बिडवॉर की, जो 95 लाख पर रुक गए। फिर आरसीबी एक्शन में आई जिनकी बोली 1.90 करोड़ पर समाप्त हुई। आखिरी एंट्री सनराइजर्स हैदराबाद की थी, जिन्हें अंत में हराते हुए दिल्ली ने यह डील कन्फर्म की।

आकिब डार इसी के साथ आईपीएल के इतिहास में संयुक्त रूप से 5वें सबसे महंगे अनकैप्ड प्लेयर बन गए हैं। किंग्स इलेवन पंजाब ने वरुण चक्रवर्ती को 2019 में 8.40 करोड़ रुपए में खरीदा था।

आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगे बिके अनकैप्ड प्लेयर्स

कृष्णप्पा गौतम- चेन्नई सुपर किंग्स 9.25 करोड़ रुपये 2021

शाहरुख खान पंजाब किंग्स 9 करोड़ रुपये 2022

राहुल तेवतिया गुजरात टाइटंस 9 करोड़ रुपये 2022

क्रुणाल पंड्या मुंबई इंडियंस 8.8 करोड़ रुपये 2018

वरुण चक्रवर्ती किंग्स इलेवन पंजाब 8.40 करोड़ रुपये 2019

आकिब डार- दिल्ली कैपिटल्स 8.40 करोड़ रुपये 2026

आकिब डार हाल ही में भारतीय घरेलू क्रिकेट में सबसे सफल रेड-बॉल गेंदबाजों में से एक रहे हैं, उन्होंने सिर्फ 19.98 की औसत से 125 फर्स्ट-क्लास विकेट लिए हैं, जिसमें 12 बार पांच विकेट और तीन बार 10 विकेट लेने का कारनामा शामिल है। खास बात यह है कि 2024 की शुरुआत से अब तक किसी भी तेज गेंदबाज ने उनसे ज़्यादा रणजी ट्रॉफी विकेट नहीं लिए हैं, और इस सीज़न में सिर्फ नौ पारियों में उनके 29 विकेट उन्हें एक मज़बूत दावेदार बनाते हैं।

उन्होंने व्हाइट-बॉल क्रिकेट में भी अपनी छाप छोड़ी है, लिस्ट A मैचों में 42 विकेट और T20 में 40 विकेट लिए हैं। नई गेंद को स्विंग कराने और मुश्किल ओवर फेंकने की काबिलियत उन्हें एक भरोसेमंद ऑप्शन बनाती है। उनकी ऑलराउंड काबिलियत की वजह से उन्होंने 870 FC रन बनाए हैं और उनके नाम एक फिफ्टी भी है।

इस साल की सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में, उन्होंने पांच मैचों में 13.54 की औसत से 11 विकेट लिए, लगातार जम्मू और कश्मीर को ब्रेकथ्रू दिलाए और पावरप्ले में दबाव बनाया। उनका सबसे यादगार स्पेल 4/16 बिहार के खिलाफ आया था। एक और सबसे ज़्यादा चर्चा वाला स्पेल दिल्ली के खिलाफ रणजी ट्रॉफी मैच के दौरान आया, जहाँ एक ही ओवर में, उन्होंने पहले ऋतिक शौकीन को एक अवे-सीमर से आउट किया, और फिर मनन भारद्वाज को पहली ही गेंद पर एक ज़बरदस्त इन-स्विंगिंग यॉर्कर से फंसा दिया।

