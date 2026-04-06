अर्शदीप सिंह की ‘मिस्ट्री गर्लफ्रेंड’ कौन हैं! टैटू से फैंस ने लगाए क्यास
आमतौर पर अर्शदीप सिंह स्नैपचैट पर फनी कंटेंट पोस्ट करते हैं। वह सोशल मीडिया पर अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में ज्यादा कुछ शेयर नहीं करते। ऐसे में लड़की का हाथ पकड़े उनकी यह पोस्ट कुछ ही देर में वायरल हो गई।
पंजाब किंग्स के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह एक बार फिर चर्चाओं में है। इस बार चर्चा की वजह क्रिकेट नहीं बल्कि उनकी पर्सनल लाइफ है। हाल ही में इस भारतीय तेज गेंदबाज ने अपने स्नैपचैट अकाउंट पर एक लड़की का हाथ पकड़े तस्वीर शेयर की थी। आमतौर पर अर्शदीप सिंह स्नैपचैट पर फनी कंटेंट पोस्ट करते हैं। वह सोशल मीडिया पर अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में ज्यादा कुछ शेयर नहीं करते। ऐसे में लड़की का हाथ पकड़े उनकी यह पोस्ट कुछ ही देर में वायरल हो गई। तस्वीर में ना तो अर्शदीप सिंह का चहरा दिखाई दे रहा है, ना ही उस लड़की का। मगर भारत के तेजस्वी लोगों ने लड़की के हाथ पर बने टैटू से अर्शदीप सिंह की मिस्ट्री गर्ल के नाम से पर्दा उठाने की कोशिश की है।
एक यूजर ने X पर लिखा, ‘अर्शदीप समरीन कौर को डेट कर रहे हैं। आप हाथ पर "੧" टैटू देख सकते हैं, यह समरीन कौर के हाथ पर भी वैसा ही है।’
कौन हैं समरीन कौर?
समरीन कौर का जन्म 2001 में हुआ था, वह एक भारतीय अभिनेत्री और मॉडल हैं जो हिंदी और पंजाबी म्यूजिक वीडियो और फिल्मों में अपनी उपस्थिति के लिए जानी जाती हैं। वह सरदार जी 2 (2016), नेल पॉलिश (2021), और 83 (2021) में अपनी भूमिकाओं के लिए जानी जाती हैं। साथ ही उन्होंने बादशाह, गुरु रंधावा और मनिंदर बुट्टर जैसे कलाकारों के कई लोकप्रिय म्यूजिक वीडियो में काम किया है।
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें