एंडी पायक्रॉफ्ट के बारे में जानिए जिन्हें एशिया कप से हटाने की मांग कर रहा था पाकिस्तान

एंडी पायक्रॉफ्ट एशिया कप में मैच रेफरी की भूमिका में दिखते रहेंगे। आईसीसी ने उन्हें हटाने की पीसीबी की मांग को ठुकरा दिया है। पायक्रॉफ्ट जिम्बाब्वे के पूर्व क्रिकेटर हैं। वह अब तक 100 से ज्यादा टेस्ट, 248 वनडे और 184 टी20 इंटरनेशनल मैचों में रेफरी की भूमिका निभा चुके हैं।

एंडी पायक्रॉफ्ट चर्चा में हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनसे खार खाया हुआ है। आईसीसी से उन्हें एशिया कप से बाहर करने की मांग की थी। धमकी दी थी कि अगर उसकी मांग नहीं मानी गई तो पाकिस्तानी टीम एशिया कप का बहिष्कार कर देगी। आईसीसी ने मांग ठुकरा दी। अब पाकिस्तान का तेवर गधे की सींग की माफिक कहीं गायब सी हो गई है। एंडी पायक्रॉफ्ट एशिया कप में आईसीसी की तरफ से नियुक्त मैच रेफरी हैं। भारत बनाम पाकिस्तान मैच में वही रेफरी थे।

पायक्रॉफ्ट खुद क्रिकेटर रहे हैं। हालांकि बतौर क्रिकेटर उनका अंतरराष्ट्रीय करियर बहुत छोटा रहा है। जिम्बाब्वे के इस पूर्व क्रिकेटर का पूरा नाम एंड्यू जॉन पायक्रॉफ्ट है। उन्होंने अपने पूरे करियर में 3 टेस्ट मैच खेले थे। इनमें उन्होंने 30.40 के औसत से 152 रन बनाए। टेस्ट में उनकी सबसे बड़ी पारी 60 रन की है।

पायक्रॉफ्ट ने जिम्बाब्वे के लिए 20 एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच भी खेले हैं। इनमें उनके नाम 17.35 के औसत के 295 रन है। वनडे में उन्होंने 2 अर्धशतक लगाए हैं और उनका सर्वोच्च स्कोर 61 रन है।

पायक्रॉफ्ट क्रिकेट कोचिंग में भी हाथ आजमा चुके हैं। वह जिम्बाब्वे की अंडर-19 टीम को कोचिंग दे चुके हैं। वह अपने देश की राष्ट्रीय टीम का भी कुछ समय तक कोच रहे थे लेकिन 2003 के एकदिवसीय विश्व कप के दौरान चयन में विवाद को लेकर उन्होंने पद छोड़ दिया था।