अमेरिका में जन्मे क्रिकेटर ने विजय हजारे ट्रॉफी में ठोकी डबल सेंचुरी, आखिरी गेंद पर किया ये कमाल

संक्षेप: Aman Rao Double Century: युवा बल्लेबाज अमन राव ने विजय हजारे ट्रॉफी में तूफानी दोहरा शतक ठोका है। वह हैदराबाद टीम का हिस्सा हैं। उनका जन्म अमेरिका में हुआ।

हैदराबाद के युवा ओपनर अमन राव ने मंगलवार को विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 के ग्रुप बी मैच में तूफानी बल्लेबाजी की। उन्होंने राजकोट के मैदान पर बंगाल के खिालफ डबल सेंचुरी ठोकी। उन्होंने 154 गेंदों का सामना करने के बाद नाबाद 200 रन बनाए, जिसमें 12 चौके और 13 सिक्स शामिल हैं। उन्होंने बंगाल टीम का हिस्सा मोहम्मद शमी, आकाशदीप और मुकेश कुमार जैसे गेदबाजों को आड़े हाथ लिया। उन्होंने तीनों पेसर के खिलाफ कुल 120 रन बटोरे। यह अमन के लिस्ट ए करियर का पहला 100 प्लस स्कोर है। अमेरिका में जन्मे क्रिकेटर ने अभी तक सिर्फ तीन लिस्ट ए मैच खेले हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

अमन ने की अहम साझेदारियां अमन ने बंगाल के खिलाफ टॉस गंवाकर बैटिंग करने उतरी हैदराबाद टीम को अच्छी शुरुआत दिलाई। हालांकि, वह शुरू में थोड़े धीमे नजर आए। उन्होंने गहलोत राहुल सिंह (65) के साथ पहले विकेट के लिए 104 रन जोड़े। उन्होंने कप्तान तिलक वर्मा (34) के संग दूसरे विकेट के लिए 87 रनों की साझेदारी की। उन्होंने 65 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया। अभिरथ रेड्डी (5) का बल्ला नहीं चला। अमन ने विकेटकीपर प्रग्नय रेड्डी के साथ चौथे विकेट के लिए 76 रनों की पार्टनरशिप की। उन्होंने रोहित दास द्वारा डाले गए 38वें ओवर में सिंगल लेकर अपना पहला शतक कंप्लीट किया। सलामी बल्लेबाज ने 108 गेंदों में ऐसा किया।