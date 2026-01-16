Cricket Logo
कौन हैं अमन मोखाड़े? जिसने सबसे तेज 1000 रन के वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी कर सबको चौंकाया
कौन हैं अमन मोखाड़े? जिसने सबसे तेज 1000 रन के वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी कर सबको चौंकाया

संक्षेप:

16 पारियों में 1000 लिस्ट ए रन बनाकर अमन मोखाड़े ने ग्रेम पॉलक के वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। मोखाड़े भारत के लिए लिस्ट ए में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं।

Jan 16, 2026 09:19 am IST
अमन मोखाड़े के नाम की गूंज एक बार फिर तब सुनाई दी, जब इस बल्लेबाज ने कर्नायक के खिलाफ विजय हजारे ट्रॉफी के सेमीफाइनल मुकाबले में शतक ठोका। कर्नाटक से मिले 281 रनों के टारगेट का पीछा करते हुए मोखाड़े ने 122 गेंदों पर 12 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 138 रनों की मैच जिताऊ पारी खेली और अपनी टीम को फाइनल का टिकट दिलाया। उन्हें इस पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच के अवॉर्ड से नवाजा गया। अमन मोखाड़े ने अपनी 138 रनों की इस पारी के साथ लिस्ट ए क्रिकेट में 1000 रन पूरे किए और वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी की। अमन मोखाड़े ने मात्र 16वीं पारी में लिस्ट-ए क्रिकेट में 1000 रन पूरे किए। यह किसी भी भारतीय द्वारा लिस्ट ए क्रिकेट में बनाए गए सबसे तेज 1000 रन है। इससे पहले यह रिकॉर्ड देवदत्त पडिक्कल और अभिनव मुकुंद के नाम था, जिन्होंने 17-17 पारियों में यह कारनामा किया था।

16 पारियों में 1000 लिस्ट ए रन बनाकर अमन मोखाड़े ने ग्रेम पॉलक के वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। साउथ अफ्रीका के इस पूर्व बल्लेबाज ने भी इतनी ही पारियों में 1000 लिस्ट ए रन बनाए थे।

कौन हैं अमन मोखाड़े?

अमन मोखाड़े का जन्म 16 जनवरी 2001 को हुआ था। अमन ने अपनी क्रिकेट की ट्रेनिंग मशहूर कोच ज्वाला सिंह से लिया हैय़ ये वही ज्वाला सिंह हैं जो जिन्होंने टीम इंडिया के स्टार यशस्वी जायसवाल को कोचिंग दी हैय़ टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी के साथ अमन लेग ब्रेक स्पिन बॉलिंग भी करते हैं। यह 24 साल का खिलाड़ी सभी फॉर्मेट में शानदार प्रदर्शन कर रहा है। 2022-23 में डेब्यू करने के बाद, इसी सीजन में वह किनारे से उठकर सुर्खियों में आया है। उसने 2025-26 रणजी ट्रॉफी के पहले लेग में सात पारियों में 96.16 की औसत से 577 रन बनाए, जिसमें तीन शतक और एक अर्धशतक शामिल है।

2025-26 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी वह विदर्भ के लीडिंग रन-स्कोरर थे, जिसके बाद उन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन किया।

मोखाडे विजय हजारे ट्रॉफी के इस सीजन में भी अभी सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं, उन्होंने 9 पारियों में 97.62 की औसत से 781 रन बनाए हैं, जिसमें पांच शतक और एक अर्धशतक शामिल है। उनके पांच शतक विजय हजारे ट्रॉफी के एक ही सीजन में किसी बल्लेबाज़ द्वारा बनाए गए संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा शतक हैं।

