टी-20 विश्व कप में सबसे ज्यादा छक्के किस बल्लेबाज ने लगाए? जानिए टॉप-5 की लिस्ट में कितने भारतीय
टी-20 विश्व कप के इतिहास में सबसे ज्यादा छक्के किस बल्लेबाज ने लगाए हैं और इस सूची में कितने भारतीय हैं यह सवाल लोगों के मन में होगा। ऐसे में आइए इस रिपोर्ट में आज हम आपको इसके बारे में जानकारी देते हैं। लिस्ट में गेल से लेकर हिटमैन रोहित शर्मा तक का नाम है।
टी-20 विश्व कप 2026 का समापन हो चुका है। इस टूर्नामेंट की समाप्ति के बाद ज्यादातर फैंस के मन में यह सवाल होगा कि टी-20 विश्व कप के इतिहास में सबसे ज्यादा छक्के किस बल्लेबाज ने लगाए हैं और टॉप-5 की लिस्ट में कितने भारतीय हैं। ऐसे में आइए आज हम आपको इसके बारे में जानकारी देते हैं।
टी-20 विश्व कप के अब तक 10 संस्करण खेले जा चुके हैं, जिसमें से भारत ने तीन बार खिताब अपने नाम किया है, वहीं वेस्टइंडीज और इंग्लैंड ने दो-दो बार ट्रॉफी जीती है। ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान और श्रीलंका ने यह खिताब एक-एक बार अपने नाम किया है।
टी-20 विश्व कप में सर्वाधिक छक्के जड़ने वाले बल्लेबाजों में वेस्टइंडीज के धाकड़ बल्लेबाज क्रिस गेल टॉप पर बने हुए हैं। उन्हें यूनिवर्स बॉस और सिक्सर किंग कहा जाता है और इस लिस्ट में सबसे ऊपर रहकर उन्होंने इस बात को साबित भी किया है। इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले बल्लेबाजों में भारत के रोहित शर्मा दूसरे स्थान पर हैं। वहीं, इंग्लैंड के दिग्गज बल्लेबाज जोस बटलर ने भी सूची में अपना स्थान बनाया है और तीसरे स्थान पर हैं। ऑस्ट्रेलिया के डेविड वॉर्नर इस सूची में चौथे स्थान पर हैं और अफगानिस्तान के रहमानुल्लाब गुरबाज ने लिस्ट में पांचवें स्थान पर अपनी जगह बनाई है।
क्रिस गेल ने टी-20 विश्व कप के इतिहास में कुल 33 मैच खेले हैं, जिसकी 31 पारियों में 63 छक्के जड़े हैं और टॉप पर बने हुए हैं। दूसरे नंबर पर मौजूद रोहित शर्मा ने 47 मैचों की 44 पारियों में 50 छक्के लगाए हैं। जोस बटलर 43 मैचों की 42 पारियों में 45 छक्कों के साथ लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं। वहीं डेविड वॉर्नर ने 41 मैचों की सभी 41 पारियों में 40 छक्के जड़े और चौथे स्थान पर मौजूद हैं। 20 मैचों की 20 पारियों में 36 छक्कों के साथ अफगानिस्तान के रहमानुल्लाह गुरबाज पांचवें स्थान पर हैं। टॉप-5 सिक्स हिटर की लिस्ट में शुरुआती तीन बल्लेबाज ऐसे हैं जो रिटायर हो चुके हैं। जबकि जोस बटलर और गुरबाज 2026 के टी-20 विश्व कप में भी शिरकत करते नजर आए थे।
टी-20 विश्व कप के इतिहास में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले टॉप-5 बैटर
क्रिस गेल (वेस्टइंडीज)-31 पारियों में 63 छक्के
रोहित शर्मा (भारत)- 44 पारियों में 50 छक्के
जोस बटलर (इंग्लैंड)- 42 पारियों में 45 छक्के
डेविड वॉर्नर (ऑस्ट्रेलिया)- 41 पारियों में 40 छक्के
रहमानुल्लाह गुरबाज-20 पारियों में 36 छक्के
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
खेल पत्रकारिता और पत्रकारिता का उद्देश्य
विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।