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महिला टी20 वर्ल्ड कप में किसने ठोके सबसे ज्यादा छक्के? टॉप 10 लिस्ट में तीन भारतीय शामिल

Md.Akram लाइव हिन्दुस्तान
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महिला टी20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने का रिकॉर्ड वेस्टइंडीज की प्लेयर के नाम दर्ज है। टूर्नामेंट का 10वां संस्करण अगले हफ्ते से शुरू होने जा रहा है।

महिला टी20 वर्ल्ड कप में किसने ठोके सबसे ज्यादा छक्के? टॉप 10 लिस्ट में तीन भारतीय शामिल

आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। टूर्नामेंट के 10वां संस्करण का 12 जून से आगाज होने जा रहा, जिसका मेजबान ब्रिटेन है। भारत ने एक बार भी महिला टी20 वर्ल्ड कप का खिताब नहीं जीता है। 2025 में वनडे वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय टीम अब इस सूखे को खत्म करने की फिराक में होगी। भारत की कमान हरमनप्रीत कौर संभालेंगी। ऑस्ट्रेलिया ने सबसे छोटे फॉर्मेट का वर्ल्ड कप छह जबकि इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और वेस्टइंडीज ने एक मर्तबा अपने नाम किया। आगामी टूर्नामेंट से पहले रिकॉर्ड्स और दिलचस्प आंकड़ों की काफी चर्चा हो रही है। ऐसे में आपको महिला टी20 वर्ल्ड कप इतिहास में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाली टॉप-10 प्लेयर की बारे में बताते हैं। लिस्ट में तीन भारतीय शामिल हैं।

WT20 WC में किसने ठोके सबसे ज्यादा छक्के?

महिला टी20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा ठोकने का कारनामा वेस्टइंडीज की ऑलराउंडर डिएंड्रा डॉटिन के नाम है। उन्होंने टूर्नामेंट में अब तक 35 मैचों में 31 सिक्स उड़ाए हैं। 34 वर्षीय डॉटिन टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भी एक्शन में नजर आएंगी। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 39 मुकाबलों में 19 छक्के जमाए हैं। न्यूजीलैंड की धाकड़ ऑलराउंडर सोफी डिवाइन ने भी 19 छक्के जमाए हैं। उन्होंने ऐसा 38 मैचों में किया। सोफी भी आगामी टूर्नामेंट में दिखेंगी। तीनों खिलाड़ी साल 2009 में महिला टी20 वर्ल्ड कप के पहले संस्करण में भी खेली थीं। ऑस्ट्रेलिया की पूर्व कप्तान और विकेटकीपर एलिसा हीली ने 42 मैचों में 15 छक्के जड़े। वह इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले चुकी हैं।

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स्मृति मंधाना नौवें और शेफाली 10वें नंबर पर

साउथ अफ्रीका की क्लो ट्रायोन ने 31 जबकि वेस्टइंडीज की स्टेफनी टेलर ने 35 मैचों में 13-13 सिक्स उड़ाए। ऑस्ट्रेलिया की स्टार ऑलराउंडर एलिस पेरी ने 47 मैचों में सिर्फ 12 छक्के ठोके हैं। तीनों फिर सबसे छोटे फॉर्मेट के वर्ल्ड कप में एक्शन में नजर आएंगी। ऑस्ट्रेलिया की पूर्व कप्तान मेग लैनिंग ने 35 मुकाबलों में 12 छक्के लगाए। वह इंटरनेशनल क्रिकेट को अलिवदा कह चुकी हैं। भारत की स्टार ओपनर और उपकप्तान स्मृति मंधाना नौवें पायदान पर हैं। उन्होंने महिला टी20 वर्ल्ड कप में 25 मुकाबलों में 11 सिक्स उड़ाए हैं। भारत की युवा बल्लेबाज शेफाली वर्मा ने 14 मैचों में 10 सिक्स लगाए हैं। शेफाली तूफानी बल्लेबाजी के लिए जानी जाती हैं। दोनों अब लिस्ट में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगी। भारत 14 जून को चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के खिलाफ अपना अभियान शुरू करेगा।

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महिला टी20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाली टॉप 10 प्लेयर

31 - डिएंड्रा डॉटिन (वेस्टइंडीज)

19 - हरमनप्रीत कौर (भारत)

19 - सोफी डिवाइन (न्यूजीलैंड)

15 - एलिसा हीली (ऑस्ट्रेलिया)

13 - क्लो ट्रायोन (साउथ अफ्रीका)

13 - स्टेफनी टेलर (वेस्टइंडीज)

12 - एलिस पेरी (ऑस्ट्रेलिया)

12 - मेग लैनिंग (ऑस्ट्रेलिया)

11 - स्मृति मंधाना (भारत)

10 - शेफाली वर्मा (भारत)

Md.Akram

लेखक के बारे में

Md.Akram

मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार

परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।


अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।


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