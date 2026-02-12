T-20 विश्व कप में सर्वाधिक मैच जीतने वाले कप्तान कौन? धोनी-रोहित के क्लब में शामिल हुए शनाका और मार्करम
टी-20 विश्व कप के 10 संस्करण जरूर खेले जा चुके हैं। इस टूर्नामेंट के सबसे सफल कप्तानों की सूची में धोनी का एकछत्र राज है। रोहित भी इस सूची में हैं। खास बात यह है कि श्रीलंका के मौजूदा कप्तान शनाका और दक्षिण अफ्रीका के कप्तान मार्करम भी इस खास क्लब में शामिल हो गए हैं।
टी-20 विश्व कप का इतिहास ज्यादा पुराना नहीं है, हालांकि, अब तक इसके 10 संस्करण जरूर खेले जा चुके हैं। इस टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे सफल कप्तानों की सूची में महेंद्र सिंह धोनी का एकछत्र राज है। रोहित शर्मा भी इस सूची में हैं। विराट कोहली का सूची में नाम नहीं है, लेकिन खास बात यह है कि श्रीलंका के मौजूदा कप्तान शनाका और दक्षिण अफ्रीका के कप्तान मार्करम भी इस खास क्लब में शामिल हो गए हैं।
टी-20 विश्व कप के इतिहास में कप्तानी के मामले में भारत के दिग्गज महेंद्र सिंह धोनी का दबदबा आज भी कायम है। उन्होंने इस बड़े टूर्नामेंट में 33 मैचों में टीम का नेतृत्व किया है और सबसे अधिक 20 मुकाबले जीते हैं। धोनी के बाद न्यूजीलैंड के केन विलियमसन इस सूची में दूसरे स्थान पर हैं। उन्होंने 21 मैचों में अपनी टीम को 14 बार जीत का स्वाद चखाया है। भारत के रोहित शर्मा भी इस दौड़ में पीछे नहीं हैं। उन्होंने मात्र 14 मैचों में 12 जीत हासिल कर अपनी कप्तानी की काबिलियत पूरी दुनिया के सामने साबित की है। रोहित का जीत का प्रतिशत बहुत प्रभावशाली है।
इस खास क्लब में कुछ ऐसे कप्तान भी शामिल हैं जिन्होंने 11-11 जीत का आंकड़ा छुआ है, जिनमें पाकिस्तान के बाबर आजम ने 17 मैचों में, वेस्टइंडीज़ को दो बार विश्व विजेता बनाने वाले डैरेन सैमी ने 18 मैचों में, और दक्षिण अफ्रीका के ग्रीम स्मिथ ने 16 मैचों में यह सफलता हासिल की है। हाल ही में श्रीलंका के दासुन शनाका ने भी 18 मैचों में अपनी 11वीं जीत दर्ज की है। श्रीलंका के कुमार संगाकारा का नाम भी इस सूची में शामिल है। दक्षिण अफ्रीका के एडेन मार्करम का नाम भी इस सूची में जुड़ गया है। उन्होंने 11 मैचों में अपनी टीम को 10 जीत दिलाई हैं। मार्करम का प्रदर्शन विशेष रूप से सराहनीय है क्योंकि उन्होंने सबसे कम मैचों में यह बड़ा मुकाम हासिल किया है। इंग्लैंड के जोस बटलर भी इस रेस में मजबूती से शामिल हैं जिन्होंने अब तक 14 मैचों में 9 जीत दर्ज की हैं।
टी-20 विश्व कप में सर्वाधिक जीत दर्ज करने वाले कप्तानों की सूची:
• एमएस धोनी (भारत): 20 जीत (33 मैच)
• केन विलियमसन (न्यूज़ीलैंड): 14 जीत (21 मैच)
• रोहित शर्मा (भारत): 12 जीत (14 मैच)
• बाबर आजम (पाकिस्तान): 11 जीत (17 मैच)
• डैरेन सैमी (वेस्टइंडीज): 11 जीत (18 मैच)
• ग्रीम स्मिथ (दक्षिण अफ्रीका): 11 जीत (16 मैच)
• दासुन शनाका (श्रीलंका): 11 जीत (18 मैच)
• कुमार संगकारा (श्रीलंका): 10 जीत (14 मैच)
• एडेन मार्करम (दक्षिण अफ्रीका): 10 जीत (11 मैच)
• जोस बटलर (इंग्लैंड): 9 जीत (14 मैच)
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
खेल पत्रकारिता और पत्रकारिता का उद्देश्य
विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।