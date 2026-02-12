होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
T-20 विश्व कप में सर्वाधिक मैच जीतने वाले कप्तान कौन? धोनी-रोहित के क्लब में शामिल हुए शनाका और मार्करम

संक्षेप:

टी-20 विश्व कप के 10 संस्करण जरूर खेले जा चुके हैं। इस टूर्नामेंट के सबसे सफल कप्तानों की सूची में धोनी का एकछत्र राज है। रोहित भी इस सूची में हैं। खास बात यह है कि श्रीलंका के मौजूदा कप्तान शनाका और दक्षिण अफ्रीका के कप्तान मार्करम भी इस खास क्लब में शामिल हो गए हैं।

Feb 12, 2026 03:39 pm IST
टी-20 विश्व कप का इतिहास ज्यादा पुराना नहीं है, हालांकि, अब तक इसके 10 संस्करण जरूर खेले जा चुके हैं। इस टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे सफल कप्तानों की सूची में महेंद्र सिंह धोनी का एकछत्र राज है। रोहित शर्मा भी इस सूची में हैं। विराट कोहली का सूची में नाम नहीं है, लेकिन खास बात यह है कि श्रीलंका के मौजूदा कप्तान शनाका और दक्षिण अफ्रीका के कप्तान मार्करम भी इस खास क्लब में शामिल हो गए हैं।

टी-20 विश्व कप के इतिहास में कप्तानी के मामले में भारत के दिग्गज महेंद्र सिंह धोनी का दबदबा आज भी कायम है। उन्होंने इस बड़े टूर्नामेंट में 33 मैचों में टीम का नेतृत्व किया है और सबसे अधिक 20 मुकाबले जीते हैं। धोनी के बाद न्यूजीलैंड के केन विलियमसन इस सूची में दूसरे स्थान पर हैं। उन्होंने 21 मैचों में अपनी टीम को 14 बार जीत का स्वाद चखाया है। भारत के रोहित शर्मा भी इस दौड़ में पीछे नहीं हैं। उन्होंने मात्र 14 मैचों में 12 जीत हासिल कर अपनी कप्तानी की काबिलियत पूरी दुनिया के सामने साबित की है। रोहित का जीत का प्रतिशत बहुत प्रभावशाली है।

इस खास क्लब में कुछ ऐसे कप्तान भी शामिल हैं जिन्होंने 11-11 जीत का आंकड़ा छुआ है, जिनमें पाकिस्तान के बाबर आजम ने 17 मैचों में, वेस्टइंडीज़ को दो बार विश्व विजेता बनाने वाले डैरेन सैमी ने 18 मैचों में, और दक्षिण अफ्रीका के ग्रीम स्मिथ ने 16 मैचों में यह सफलता हासिल की है। हाल ही में श्रीलंका के दासुन शनाका ने भी 18 मैचों में अपनी 11वीं जीत दर्ज की है। श्रीलंका के कुमार संगाकारा का नाम भी इस सूची में शामिल है। दक्षिण अफ्रीका के एडेन मार्करम का नाम भी इस सूची में जुड़ गया है। उन्होंने 11 मैचों में अपनी टीम को 10 जीत दिलाई हैं। मार्करम का प्रदर्शन विशेष रूप से सराहनीय है क्योंकि उन्होंने सबसे कम मैचों में यह बड़ा मुकाम हासिल किया है। इंग्लैंड के जोस बटलर भी इस रेस में मजबूती से शामिल हैं जिन्होंने अब तक 14 मैचों में 9 जीत दर्ज की हैं।

टी-20 विश्व कप में सर्वाधिक जीत दर्ज करने वाले कप्तानों की सूची:

• एमएस धोनी (भारत): 20 जीत (33 मैच)

• केन विलियमसन (न्यूज़ीलैंड): 14 जीत (21 मैच)

• रोहित शर्मा (भारत): 12 जीत (14 मैच)

• बाबर आजम (पाकिस्तान): 11 जीत (17 मैच)

• डैरेन सैमी (वेस्टइंडीज): 11 जीत (18 मैच)

• ग्रीम स्मिथ (दक्षिण अफ्रीका): 11 जीत (16 मैच)

• दासुन शनाका (श्रीलंका): 11 जीत (18 मैच)

• कुमार संगकारा (श्रीलंका): 10 जीत (14 मैच)

• एडेन मार्करम (दक्षिण अफ्रीका): 10 जीत (11 मैच)

• जोस बटलर (इंग्लैंड): 9 जीत (14 मैच)

