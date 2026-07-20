रोहित शर्मा से कोसों पीछे हैं विराट कोहली, SENA देशों में शतक जड़ने के मामले में सचिन भी कहीं नहीं टिकते, देखिए लिस्ट
सेना देशों में वनडे क्रिकेट में शतक जड़ने के मामले में रोहित शर्मा का कोई भी एशियाई बल्लेबाज सानी नहीं है। विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर जैसे दिग्गज बल्लेबाज भी उनसे काफी पीछे हैं।
वनडे क्रिकेट में SENA देशों में रोहित शर्मा का दबदबा है। शतक जड़ने के मामले में इस बल्लेबाज से कोई भी एशियन प्लेयर आगे नहीं है। यहां तक कि विराट कोहली भी नहीं। सचिन तेंदुलकर तो लिस्ट में बहुत पीछे हैं। साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया को सेना देश कहा जाता है। इन क्रिकेटिंग नेशन की सरजमीं पर बल्लेबाजी करना आसान नहीं माना जाता है, लेकिन रोहित शर्मा ने इसे आसान बना दिया है। इंग्लैड के खिलाफ लॉर्ड्स में खेले गए तीसरे वनडे मैच में रोहित शर्मा के बल्ले से 138 रनों की ऐतिहासिक शतकीय पारी निकली। इस शतक के साथ रोहित शर्मा ने सेना देशों में वनडे क्रिकेट में अपनी 15वीं सेंचुरी पूरी की। यह किसी भी एशियन बल्लेबाज द्वारा एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में लगाए गए सर्वाधिक शतक हैं। विराट कोहली दूसरे स्थान पर हैं।
सेना देशों में सर्वाधिक शतक जड़ने वाले एशियन बल्लेबाजों में रोहित शर्मा 15 शतकों के साथ टॉप पर हैं। विराट कोहली के भले ही वनडे क्रिकेट में सर्वाधिक शतक हों, लेकिन सेना देशों में उनके बल्ले से सिर्फ 10 ही शतक निकले हैं। इस सूची में सनथ जयसूर्या का भी नाम है। श्रीलंका के इस महान बल्लेबाज ने सेना देशों में वनडे क्रिकेट में 10 शतक जड़ा है। कुमार संगाकारा के नाम भी 10 ही शतक हैं। सचिन तेंदुलकर इस मामले में एक स्थान नीचे हैं। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले महान क्रिकेटर के बल्ले से सेना देशों में वनडे क्रिकेट में सिर्फ 9 शतक ही निकले हैं। पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली इस सूची में शामिल हैं। उन्होंने सेना देशों में 8 शतक जड़ हैं। शिखर धवन का भी सेना देशों में धमाल रहा है। उन्होंने भी 8 शतक वनडे क्रिकेट में इन चार देशों की सरजमीं पर अपने नाम किए हैं।
इस सूची की खास बात है कि इसमें सिर्फ दो ही प्लेयर श्रीलंका के हैं, पाकिस्तान का कोई भी खिलाड़ी नहीं है। भारत के ज्यादातर खिलाड़ी शामिल हैं। भारत और इग्लैंड के बीच तीन वनडे मैचों की सीरीज की बात करें तो उसे इंग्लैंड ने 2-1 से अपने नाम कर लिया है। भारत को पहले मुकाबले में एजबेस्टन में जीत मिली थी, इसके बाद कार्डिफ में 4 विकेट से हार का सामना करना पड़ा फिर तीसरे और आखिरी मैच में लॉर्ड्स में विराट कोहली के अर्धशतक, रोहित के शतक और गिल की फिफ्टी के बावजूद भारत को जीत हासिल नहीं हुई।
SENA देशों में सर्वाधिक वनडे शतक लगाने वाले एशियाई खिलाड़ी
15 -रोहित शर्मा *
10- विराट कोहली
10 -सनथ जयसूर्या
10-कुमार संगकारा
9 - सचिन तेंदुलकर
8- सौरव गांगुली
8- शिखर धवन
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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