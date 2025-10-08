ट्रॉफी के बिना जश्न मनाने का आइडिया कप्तान सूर्यकुमार यादव को किसने दिया? हो गया नाम का खुलासा

ट्रॉफी के बिना एशिया कप जीतने का जश्न मनाने का आईडिया कप्तान सूर्यकुमार यादव को किसने दिया? इस बात का खुलासा हो गया है। स्पिनर वरुण चक्रवर्ती ने बताया है कि टीम को ट्रॉफी के बिना जीत का जश्न मनाने का आईडिया अर्शदीप का था।

रविवार 28 सितंबर को टीम इंडिया ने एशिया कप 2025 का खिताब जीता। हालांकि, टीम इंडिया को ट्रॉफी नहीं मिली, क्योंकि भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तान के मंत्री और पीसीबी और एसीसी के चीफ मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं ली थी। इसके बाद ट्रॉफी को मोहसिन नकवी अपने साथ ले गए। ऐसे में भारतीय खिलाड़ियों ने बिना ट्रॉफी के जश्न मनाया। कप्तान सूर्यकुमार यादव ने इस तरह रिएक्ट किया कि उनके हाथ में ट्रॉफी है और वे साथी खिलाड़ियों के पास उसे लेकर जा रहे हैं। भारतीय खिलाड़ियों ने भी ऐसे ही रिएक्ट किया था। ट्रॉफी के बिना जश्न मनाने का आइडिया किसका था? उस खिलाड़ी का नाम सामने आ गया है।

दरअसल, टीम इंडिया के स्पिनर वरुण चक्रवर्ती ने उस खिलाड़ी का नाम बताया है, जिसने ट्रॉफी के बिना एशिया कप जीतने का जश्न पोडियम पर खड़े होकर मनाने का आइडिया दिया था। उसके बाद ही सूर्यकुमार यादव ने रोहित शर्मा के टी20 वर्ल्ड कप 2024 जीतने वाले स्टेप्स को री-क्रिएट किया था। वरुण चक्रवर्ती ने मंगलवार 7 अक्टूबर को मुंबई में आयोजित हुए सीएट अवॉर्ड सेरेमनी में बताया कि यह आइडिया अर्शदीप सिंह ने दिया था, जो इस तरह की खुराफात के लिए फेमस हैं।