ट्रॉफी के बिना जश्न मनाने का आइडिया कप्तान सूर्यकुमार यादव को किसने दिया? हो गया नाम का खुलासा

ट्रॉफी के बिना एशिया कप जीतने का जश्न मनाने का आईडिया कप्तान सूर्यकुमार यादव को किसने दिया? इस बात का खुलासा हो गया है। स्पिनर वरुण चक्रवर्ती ने बताया है कि टीम को ट्रॉफी के बिना जीत का जश्न मनाने का आईडिया अर्शदीप का था।  

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 8 Oct 2025 01:03 PM
रविवार 28 सितंबर को टीम इंडिया ने एशिया कप 2025 का खिताब जीता। हालांकि, टीम इंडिया को ट्रॉफी नहीं मिली, क्योंकि भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तान के मंत्री और पीसीबी और एसीसी के चीफ मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं ली थी। इसके बाद ट्रॉफी को मोहसिन नकवी अपने साथ ले गए। ऐसे में भारतीय खिलाड़ियों ने बिना ट्रॉफी के जश्न मनाया। कप्तान सूर्यकुमार यादव ने इस तरह रिएक्ट किया कि उनके हाथ में ट्रॉफी है और वे साथी खिलाड़ियों के पास उसे लेकर जा रहे हैं। भारतीय खिलाड़ियों ने भी ऐसे ही रिएक्ट किया था। ट्रॉफी के बिना जश्न मनाने का आइडिया किसका था? उस खिलाड़ी का नाम सामने आ गया है।

दरअसल, टीम इंडिया के स्पिनर वरुण चक्रवर्ती ने उस खिलाड़ी का नाम बताया है, जिसने ट्रॉफी के बिना एशिया कप जीतने का जश्न पोडियम पर खड़े होकर मनाने का आइडिया दिया था। उसके बाद ही सूर्यकुमार यादव ने रोहित शर्मा के टी20 वर्ल्ड कप 2024 जीतने वाले स्टेप्स को री-क्रिएट किया था। वरुण चक्रवर्ती ने मंगलवार 7 अक्टूबर को मुंबई में आयोजित हुए सीएट अवॉर्ड सेरेमनी में बताया कि यह आइडिया अर्शदीप सिंह ने दिया था, जो इस तरह की खुराफात के लिए फेमस हैं।

वरुण ने बताया, "दरअसल, यह अर्शदीप का आइडिया था। हम ट्रॉफी का इंतजार कर रहे थे, लेकिन हम सब जानते हैं कि उसका क्या नतीजा निकला। मैं वहीं खड़ा था, उम्मीद कर रहा था कि कप आ जाएगा - हम सब ट्रॉफी का इंतजार कर रहे थे। बाद में मेरे पास सिर्फ एक कॉफी का कप था।" इसकी तस्वीर उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर डाली थी। भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन भी इस कार्यक्रम में मौजूद थे। इस पर संजू ने कहा कि ट्रॉफी के बिना जश्न मनाना अजीब था। हालांकि, खिलाड़ियों के बीच शानदार टीम भावना ने ट्रॉफी की कमी की भरपाई कर दी।

