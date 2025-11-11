IND vs SA टेस्ट सीरीज में सौरव गांगुली ने किसे बताया फेवरेट? बोले- साउथ अफ्रीका को अगर जीतना है तो...

संक्षेप: सौरव गांगुली ने IND vs SA टेस्ट सीरीज में भारत को ही फेवरेट बताया है। उनका कहना है कि साउथ अफ्रीका ने हाल ही में पाकिस्तान में भले ही अच्छी प्रदर्शन किया है, मगर भारत को भारत में हराने के लिए उन्हें एड़ी चोटी का जोर लगाताना होगा।

इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज का आगाज 14 नवंबर से होने वाला है। 2 मैच की इस टेस्ट सीरीज का पहला मैच कोलकाता के ईडन गार्डन्स मैदान पर खेला जाएगा। दोनों टीमों ने इस सीरीज के लिए तैयारियां करना शुरू कर दी है। वहीं क्रिकेट पंडित भी अपनी-अपनी भविष्यवाणी कर रहे हैं। इस कड़ी में टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने टीम इंडिया को ही इस सीरीज में फेवरेट बताया है। उनका कहना है कि साउथ अफ्रीका ने हाल ही में पाकिस्तान में भले ही अच्छी प्रदर्शन किया है, मगर भारत को भारत में हराने के लिए उन्हें एड़ी चोटी का जोर लगाताना होगा।

ANI के अनुसार सौरव गांगुली ने एक इवेंट के दौरान कहा, "भारत प्रबल दावेदार है क्योंकि उनका स्पिन आक्रमण बहुत अच्छा है। यह युवा टीम तीन महीने पहले इंग्लैंड गई थी और असाधारण रूप से अच्छा खेली थी। यह देखने लायक सीरीज थी। शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल और ऋषभ पंत ने असाधारण क्रिकेट प्रदर्शन किया।"

पूर्व कप्तान ने आगे कहा, "मोहम्मद सिराज, आकाशदीप और रवींद्र जडेजा भी असाधारण रहे हैं। भारत प्रतिभाओं से भरपूर है। साउथ अफ्रीका, मुझे पता है कि उन्होंने पाकिस्तान में अच्छा खेला है, लेकिन भारत में भारत एक अलग तरह की मछली है, और उन्हें भारत के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए वास्तव में बहुत अच्छा खेलना होगा।"

इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका स्क्वॉड भारत: शुभमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत (विकेटकीपर) (उपकप्तान), यशस्वी जयसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल, ध्रुव जुरेल, रवींद्र जड़ेजा, वॉशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल, नितीश कुमार रेड्डी, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव, आकाश दीप।