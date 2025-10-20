स्मृति मंधाना ने किसे बताया भारत की हार का गुनहगार? बोलीं- हमें बस 6 रन प्रति ओवर चाहिए थे…

संक्षेप: स्मृति मंधाना ने इंग्लैंड के खिलाफ मिली करीब हार का गुनहगार खुद को बताया है। मंधाना का कहना है कि गलत शॉट सिलेक्शन के चलते वह आउट हुईं और उनके विकेट से ही भारतीय बैटिंग का कोलैप्स शुरू हुआ।

टीम इंडिया की स्टार ओपनिंग बैटर स्मृति मंधाना ने इंग्लैंड के खिलाफ मिली करीब हार का गुनहगार खुद को बताया है। मंधाना का कहना है कि गलत शॉट सिलेक्शन के चलते वह आउट हुईं और उनके विकेट से ही भारतीय बैटिंग का कोलैप्स शुरू हुआ। बता दें, आईसीसी वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 के 20वें मैच में भारत को इंग्लैंड के हाथों मात्र 4 रनों से हार का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड ने पहले बैटिंग करते हुए हीथर नाइट के शतक के दम पर 288 रन बोर्ड पर लगाए थे। जब मंधाना आउट हुईं तो भारत को 52 गेंदों पर मात्र 55 रनों की दरकार थी, अगर वह कुछ देर और क्रीज पर खड़ी रहती तो भारत आसानी से यह मैच जीत सकता था।

स्मृति मंधाना ने मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "हां, बिल्कुल। मेरा मतलब है, हम कोलैप्स हो गए, और यह सबने देखा। मुझे लगता है कि उस समय हमारे शॉट सिलेक्शन बेहतर हो सकते थे। खासकर क्योंकि इसकी शुरुआत मुझसे हुई थी, मैं इसकी जिम्मेदारी लेती हूं; मेरा शॉट सिलेक्शन ज्यादा समझदारी भरा होना चाहिए था। हमें बस छह रन प्रति ओवर चाहिए थे, और शायद हमें खेल को और आगे ले जाने की कोशिश करनी चाहिए थी। तो हां, मैं इसे अपने ऊपर ले लूंगी क्योंकि यह कोलैप्स मुझसे ही शुरू हुई।"

इंग्लैंड से मिली इस हार के बाद भारत की सेमीफाइनल की राह कठिन हो गई है। टीम इंडिया का अगला मैच 23 अक्टूबर को न्यूजीलैंड से है जो एक वर्चुअल क्वार्टर फाइनल होगा। इस मैच में जीत दर्ज करने वाली टीम के सेमीफाइनल में पहुंचने के चांसेस अधिक होंगे।

कैसा रहा INDW vs ENGW मैच? टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने उतरी इंग्लैंड की टीम ने हीथर नाइट (109) के शतक के दम पर निर्धारित 50 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 288 रन बोर्ड पर लगाए। नाइट के अलावा एमी जोन्स ने शानदार अर्धशतक जड़ा। एक समय ऐसा था जब लग रहा था कि इंग्लैंड आसानी से 300 रन का आंकड़ा पार कर जाएगा, मगर भारतीय गेंदबाजों ने अंत में वापसी की और इंग्लिश टीम को थोड़े कम स्कोर पर रोका। दीप्ति शर्मा ने इस दौरान 4 विकेट चटकाए।