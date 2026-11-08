केएल राहुल ने किसे गिफ्ट किया अपना ‘गेम चेंजर’ अवॉर्ड? IND vs NZ दूसरे वनडे के बाद जीता दिल- VIDEO

केएल राहुल को IND vs NZ दूसरे वनडे का ‘गेम चेंजर’ चुना गया। इसके लिए उन्हें स्मार्टफोन के रूप में एक खास अवॉर्ड मिला। मगर उन्होंने अपना यह अवॉर्ड किसी को गिफ्ट कर हर किसी का दिल जीता। देखें वीडियो-

केएल राहुल ने न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे वनडे में 22 रनों की नाबाद पारी खेल भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई। 135 रनों के टारगेट का पीछा करने उतरी टीम इंडिया को शुरुआत में ही शुभमन गिल, विराट कोहली और रोहित शर्मा के रूप में बड़े झटके लग गए थे। पारी को संभालते हुए राहुल बारिश की वजह से मैच रुकने तक क्रीज पर डटे रहे। मैच शुरू नहीं हुआ तो भारत को DLS पार स्कोर में आगे होने की वजह से 4 रनों से विजेता घोषित कर दिया गया। इससे पहले फील्डिंग में केएल राहुल ने विकेट के पीछे विल यंग का कमाल का कैच भी पकड़ा था। उन्हें IND vs NZ दूसरे वनडे में गेम चेंजर के अवॉर्ड से नवाजा गया। हालांकि उन्होंने अपना यह अवॉर्ड एक अधिकारी को गिफ्ट कर हर किसी का दिल जीत लिया।

केएल राहुल ने वेलिंगटन में न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे ODI के बाद एक ऑफिशियल को अपना गेम चेंजर ऑफ द मैच प्राइज स्मार्टफोन गिफ्ट करके सबका दिल जीत लिया। राहुल से फोन मिलने के बाद लेडी ऑफिशियल ने हैरानी और शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उन्हें इस तरह के जेस्चर की उम्मीद नहीं थी।

महिला अधिकारी ने बीसीसीआई द्वारा शेयर किए गए वीडियो में कहा, “खैर, उन्होंने मुझे अपना फोन दिया। मैं थोड़ी हैरान हूं, यह उनकी बहुत मेहरबानी थी कि उन्होंने मुझे यह दिया। मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी, यह तो पक्का है।”

कैसा रहा IND vs NZ दूसरा वनडे सितारों से सजे भारतीय बल्लेबाजी क्रम की शुरूआती नाकामी के बाद के एल राहुल की संयमित पारी के दम पर भारत ने बारिश से बाधित दूसरे वनडे में न्यूजीलैंड को डकवर्थ लुईस प्रणाली के आधार पर चार रन से हरा दिया। अब भारत पांच मैचों की श्रृंखला में 2-0 से आगे है। तीसरा मैच मंगलवार को हैमिल्टन में खेला जायेगा। जीत के लिये 47 ओवर में 135 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने 26 ओवर में सात विकेट 113 रन पर गंवा दिये थे जब बारिश शुरू हो गई। उस समय डकवर्थ लुईस प्रणाली के आधार पर भारत को 109 रन की जरूरत थी। भारत ने अपने तेज गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन की मदद से न्यूजीलैंड को 41 ओवर में 134 रन पर समेट दिया।

आकिब नबी ने सात ओवर में 31 रन देकर दो विकेट लिये जबकि अंशुल कम्बोज ने आठ ओवर में 25 रन देकर दो विकेट चटकाये। वहीं बराड़ ने दस ओवर में 30 रन देकर चार विकेट लिये जो उनके कैरियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। उन्होंने शॉर्ट गेंदों का बखूबी इस्तेमाल करके मेजबान मध्यक्रम की कमर तोड़ दी।