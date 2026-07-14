कौन हो सकता है CSK का अगला कोच? ये दिग्गज हैं दावेदार, क्या होगी एमएस धोनी की भूमिका? जानिए
चेन्नई सुपर किंग्स का अगला कोच कौन होगा? ये एक बड़ा सवाल है, लेकिन इससे भी बड़ा सवाल यह है कि एमएस धोनी की भूमिका आगे क्या रहने वाली है? धोनी और स्टीफन फ्लेमिंग की जोड़ी करीब दो दशक तक साथ थी।
चेन्नई सुपर किंग्स को आईपीएल 2027 के लिए अब नए हेड कोच की तलाश करनी है। स्टीफन फ्लेमिंग ने हेड कोच के पद से इस्तीफा दे दिया है। वे 2009 से ही टीम के हेड कोच थे। ऐसे में सीएसके को एक ऐसा विकल्प तलाशना होगा, जो आने वाले कई साल तक ऐसे ही सीएसके खेमे से जुड़ा रहे। कई दिग्गजों का नाम इस पद के लिए सामने आ रहा है, जिसमें एमएस धोनी की भी कोचिंग सेटअप में आने की संभावना जताई जा रही है। अगले हेड कोच के तौर पर सीएसके के पास कौन-कौन से विकल्प हैं? ये जान लीजिए।
1. हेमांग बदानी
पूर्व भारतीय क्रिकेटर हेमांग बदानी चेन्नई सुपर किंग्स यानी सीएसके के अगले मुख्य कोच बनने की रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। बदानी के पास कोचिंग का अच्छा-खासा अनुभव है। वह दिल्ली कैपिटल्स के मुख्य कोच रह चुके हैं। सीएसके के लिए यह फायदे का सौदा होगा, क्योंकि बदानी चेन्नई की स्थानीय परिस्थितियों और संस्कृति को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। वे तमिलनाडु के लिए काफी क्रिकेट खेले हैं और वहीं जन्मे हैं।
2. राहुल द्रविड़
राहुल द्रविड़ वैसे तो कर्नाटक से आते हैं, लेकिन तमिलनाडु की परिस्थितियां उनके लिए नई नहीं हैं। द्रविड़ अब किसी आईपीएल टीम से नहीं जुड़े हैं, जबकि टीम इंडिया के साथ उनका कार्यकाल अच्छा रहा है। उनसे ज्यादा अनुभवी कोच चेन्नई को मिलने वाला नहीं है। ऐसे में वे भी एक बड़े दावेदारों में शामिल हैं।
3. माइक हसी
वैसे तो स्टीफन फ्लेमिंग के बाद सीएसके के बल्लेबाजी कोच माइक हसी की कुर्सी जाने की संभावना है, लेकिन एक विकल्प यह भी चेन्नई सुपर किंग्स के पास है कि वे अपने लंबे समय से CSK के बैटिंग कोच को हेड कोच बना सकती है। वे CSK के कल्चर का शुरुआत से ही हिस्सा रहे हैं। किसी बाहरी व्यक्ति को लाने से अच्छा है कि सेटअप के अंदर शख्स पर सीएसके विचार करे।
4. आर अश्विन
वैसे तो आर अश्विन को चेन्नई सीधे हेड कोच के तौर पर नहीं देखेगी, लेकिन उन्हें स्पिन बॉलिंग कोच, स्ट्रेटजिक कोच या असिस्टेंट कोच के रूप में नए सेटअप में देख सकती है। वे चेन्नई सुपर किंग्स के लिए लंबे समय तक खेले हैं और उनकी एकेडमी में भी अहम जिम्मेदारी निभा चुके हैं। अश्विन का क्रिकेटिंग ब्रेन कितना तेज है, ये हर कोई जानता है। ऐसे में वे एक अच्छा विकल्प चेन्नई सुपर किंग्स के लिए होंगे। वे यूरोपियन टी20 लीग में भी कोचिंग की शुरुआत कर रहे हैं।
धोनी की भूमिका?
चोट की वजह से आईपीएल 2026 के पूरे सीजन से बाहर रहे एमएस धोनी को लेकर भी फैंस कयास लगा रहे हैं कि स्टीफन फ्लेमिंग के बाद वे हेड कोच नहीं तो कम से कम मेंटॉर की भूमिका अगले सीजन में निभा सकते हैं। उनके खेलने पर अब संदेह है, क्योंकि वे इस उम्र में प्रोफेशनल क्रिकेट खेलेंगे तो भविष्य में उन्हें और भी चोटों का सामना करना पड़ सकता है। अश्विन जैसे दिग्गज तो पहले ही मान चुके हैं कि जब CSK के पास एमएस धोनी जैसा रणनीतिकार मौजूद है, तो उन्हें कहीं और देखने की जरूरत ही नहीं है। अगर धोनी आगे खेलना जारी रखते हैं तो भी हेड कोच को चुनने में सीएसके उनकी मदद जरूर लेगी। वे खुद भी इस जिम्मेदारी को उठा सकते हैं।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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