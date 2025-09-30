Who are they and where did they come from Danish Kaneria roasts the Pakistani team after asia cup defeat ind vs pak कौन हैं ये और कहां से लेकर आए भाई? दानिश कनेरिया ने पाकिस्तानी टीम को किया रोस्ट, Cricket Hindi News - Hindustan
Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Who are they and where did they come from Danish Kaneria roasts the Pakistani team after asia cup defeat ind vs pak

कौन हैं ये और कहां से लेकर आए भाई? दानिश कनेरिया ने पाकिस्तानी टीम को किया रोस्ट

दानिश कनेरिया ने एशिया कप फाइनल में प्रदर्शन को लेकर पाकिस्तानी टीम को बुरी तरह रोस्ट किया है। उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान की अब तक की सबसे खराब टीम चुनी गई थी। उन्होंने तंजिया लहजे में पूछा कि ये कप्तान कहां से आया है? इस तरह के कप्तान और खिलाड़ी तो क्लब लेवल क्रिकेट में ही हजारों मिल जाएंगे।

Chandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीTue, 30 Sep 2025 11:53 AM
share Share
Follow Us on
कौन हैं ये और कहां से लेकर आए भाई? दानिश कनेरिया ने पाकिस्तानी टीम को किया रोस्ट

पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर दानिश कनेरिया ने एशिया कप में प्रदर्शन को लेकर पाकिस्तानी टीम को बुरी तरह रोस्ट किया है। उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान के इतिहास की अब तक की सबसे खराब टीम चुनी गई थी। कनेरिया ने तंजिया लहजे में पूछा कि ये कप्तान कहां से आया है? इस तरह के कप्तान और खिलाड़ी तो क्लब लेवल क्रिकेट में ही हजारों मिल जाएंगे। इससे पहले उन्होंने 'जेड सिक्यॉरिटी वाली टीवी' का मीम शेयर करके भारत के खिलाफ मैच में पाकिस्तान में टीवी सेट टूटने के रिवाज के मजे लिए थे।

दानिश कनेरिया ने अपने फेसबुक पेज पर शेयर वीडियो में एशिया कप फाइनल को लेकर कहा, ‘पाकिस्तान ने बेहतरीन स्टार्ट किया। फखर जमां और साहिबजादा फरहान ने। 113 पर एक विकेट था। उसके बाद सिर्फ 40 रन पर पूरी टीम आउट हो गई। ये बैटिंग है।’

ये भी पढ़ें:जब पाकिस्तानी सरकार ने ही क्रिकेटरों को लगा दिया था चूना; PM का चेक हो गया बाउंस

उन्होंने आगे कहा, ‘आप सोचो कि इस टीम में बाबर आजम और रिजवान जैसे प्लेयर की जगह नहीं है। ये कौन सी टीम है? कहां से लेकर आए भाई? ये कौन लोग हैं? ये कहां खेलते हैं? ये कप्तान कहां से आया है? कौन लोग है? कराची में क्लब लेवल क्रिकेट में इस तरह के 10 हजार कप्तान, बोलर और बैटर मिल जाएंगे। कहां से लेकर आए हो? पाकिस्तान क्रिकेट टीम का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। चयनकर्ताओं ने पाकिस्तान की अब तक की सबसे खराब टीम चुनी।’

इससे पहले दानिश कनेरिया ने एक्स पर एक मीम शेयर किया था जो काफी वायरल हुआ था। उन्होंने कड़ी सुरक्षा में लोहे के पिजड़े में रखी टीवी की तस्वीर पोस्ट की थी। उन्होंने उसके साथ एक शब्द भी नहीं लिखा था लेकिन तमाम पाकिस्तानी यूजर्स को उनके मीम से मिर्ची लग गई थी।

पाकिस्तानी यूजर्स ने कनेरिया को काफी भला-बुरा कहा। उन्हें अपने क्रिकेट खेलने के दौर में भी पाकिस्तानी टीम के अपने साथियों से काफी भेदभाव और नफरत झेलनी पड़ी थी क्योंकि वह हिंदू थे। कनेरिया कई मौकों पर कह चुके हैं कि किस तरह उनके साथ भेदभाव किया जाता था और धर्म बदलने का दबाव डाला जाता था। पाकिस्तान के एक दिग्गज बल्लेबाज यूसुफ योहाना को तो ईसाई धर्म छोड़कर इस्लाम अपनाना भी पड़ा था। धर्मपरिवर्तन के बाद उन्होंने अपना नाम मोहम्मद यूसुफ रख लिया और अब तो भारत के खिलाफ जहरीली जुबां के मामले में वो लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद जैसी आतंकी तंजीमों के सरगनाओं तक से टक्कर लेते दिखते हैं।

India Vs Pakistan Asia Cup 2025 Pakistan Cricket Team
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |