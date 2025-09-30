कौन हैं ये और कहां से लेकर आए भाई? दानिश कनेरिया ने पाकिस्तानी टीम को किया रोस्ट

दानिश कनेरिया ने एशिया कप फाइनल में प्रदर्शन को लेकर पाकिस्तानी टीम को बुरी तरह रोस्ट किया है। उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान की अब तक की सबसे खराब टीम चुनी गई थी। उन्होंने तंजिया लहजे में पूछा कि ये कप्तान कहां से आया है? इस तरह के कप्तान और खिलाड़ी तो क्लब लेवल क्रिकेट में ही हजारों मिल जाएंगे।

पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर दानिश कनेरिया ने एशिया कप में प्रदर्शन को लेकर पाकिस्तानी टीम को बुरी तरह रोस्ट किया है। उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान के इतिहास की अब तक की सबसे खराब टीम चुनी गई थी। कनेरिया ने तंजिया लहजे में पूछा कि ये कप्तान कहां से आया है? इस तरह के कप्तान और खिलाड़ी तो क्लब लेवल क्रिकेट में ही हजारों मिल जाएंगे। इससे पहले उन्होंने 'जेड सिक्यॉरिटी वाली टीवी' का मीम शेयर करके भारत के खिलाफ मैच में पाकिस्तान में टीवी सेट टूटने के रिवाज के मजे लिए थे।

दानिश कनेरिया ने अपने फेसबुक पेज पर शेयर वीडियो में एशिया कप फाइनल को लेकर कहा, ‘पाकिस्तान ने बेहतरीन स्टार्ट किया। फखर जमां और साहिबजादा फरहान ने। 113 पर एक विकेट था। उसके बाद सिर्फ 40 रन पर पूरी टीम आउट हो गई। ये बैटिंग है।’

उन्होंने आगे कहा, ‘आप सोचो कि इस टीम में बाबर आजम और रिजवान जैसे प्लेयर की जगह नहीं है। ये कौन सी टीम है? कहां से लेकर आए भाई? ये कौन लोग हैं? ये कहां खेलते हैं? ये कप्तान कहां से आया है? कौन लोग है? कराची में क्लब लेवल क्रिकेट में इस तरह के 10 हजार कप्तान, बोलर और बैटर मिल जाएंगे। कहां से लेकर आए हो? पाकिस्तान क्रिकेट टीम का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। चयनकर्ताओं ने पाकिस्तान की अब तक की सबसे खराब टीम चुनी।’

इससे पहले दानिश कनेरिया ने एक्स पर एक मीम शेयर किया था जो काफी वायरल हुआ था। उन्होंने कड़ी सुरक्षा में लोहे के पिजड़े में रखी टीवी की तस्वीर पोस्ट की थी। उन्होंने उसके साथ एक शब्द भी नहीं लिखा था लेकिन तमाम पाकिस्तानी यूजर्स को उनके मीम से मिर्ची लग गई थी।