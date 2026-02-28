जो भी टीम सोचेगी उसे 220-230 बनाने हैं, वह 160 पर ढेर हो सकती है… पूर्व भारतीय क्रिकेटर का दावा
India vs West Indies T20 World Cup 2026 Super 8 Match किसी क्वार्टर फाइनल से कम नहीं है, क्योंकि जो भी टीम इस मैच को जीतेगी, वह सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी और हारने वाली टीम का सफर समाप्त हो जाएगा।
T20 World Cup 2026 में वैसे तो कोई क्वार्टर फाइनल नहीं है, लेकिन इंडिया और वेस्टइंडीज के बीच 1 मार्च को खेले जाने वाला सुपर 8 का मैच क्वार्टर फाइनल से कम भी नहीं है। इसके पीछे का कारण ये है कि जो टीम जीतेगी, वह सीधे सेमीफाइनल में पहुंचेगी और हारने वाली टीम टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी। इस मैच को लेकर पूर्व भारतीय क्रिकेटर पीयूष चावला ने बड़ा दावा किया है। कोलकाता के ईडन गार्डेंस में होने वाले मैच को लेकर पीयूष चावला ने कहा है कि जो भी टीम सोचेगी उसे 220-230 रन बनाने हैं, वह 160 पर ऑलआउट हो सकती है।
टीम इंडिया अगर इस मैच में जीती तो गुरुवार 5 मार्च को मुंबई में इंग्लैंड से दूसरे सेमीफाइनल में भिड़ेगी। स्टार स्पोर्ट्स पर जब एक डिस्कशन के दौरान पूछा गया कि 220 से 230 रन का टोटल इंडिया वर्सेस वेस्टइंडीज मैच में बन सकता है? इस पर पीयूष चावला ने कहा, "वर्ल्ड कप का प्रेशर थोड़ा अलग होता है। इसलिए टीमें वहां 220-230 रन बनाने नहीं जातीं। अगर आप वहां 190 रन भी बना लेते हैं, तो उस प्रेशर की वजह से वह 210 हो जाता है और जो भी टीम 220-230 के बारे में सोचती है, वह 160 रन पर आउट हो सकती है।"
पूर्व भारतीय भारतीय स्पिनर ने कहा कि फाइनल स्कोर इससे पता चलेगा कि पावरप्ले कैसा जाता है। उन्होंने कहा, "वहां सोचने का तरीका बहुत मायने रखता है। बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि टीम पावरप्ले में कैसे शुरू करती है। हालांकि, आप कभी भी इतने ज्यादा प्रेशर वाले गेम में 220-230 के बारे में सोचकर नहीं जाते।"
टीम इंडिया ने भी 250 से ज्यादा का स्कोर जिम्बाब्वे के खिलाफ बनाया था और उसी टीम के खिलाफ वेस्टइंडीज ने भी 250 का मार्क पार किया था। पीयूष चावला ने बताया है कि भारत कहां से गेम को कंट्रोल कर सकता है। चावला ने कहा, "इस गेम में बीच के ओवर बहुत जरूरी होंगे। टीमें पावरप्ले और आखिरी पांच से छह ओवर में लगभग एक जैसा खेलेंगी, क्योंकि ईडन गार्डन्स की पिच वैसी ही है और ग्राउंड थोड़ा छोटा है।"
