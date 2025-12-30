2025 में किस टीम ने जीते सबसे ज्यादा मैच? भारत-पाकिस्तान के बीच कांटे की टक्कर; ये टीम नंबर-1

संक्षेप: साल 2025 खत्म होने को है, ऐसे में आज हम आपके लिए उन टीमों की लिस्ट लेकर आए हैं जिन्होंने इस साल सभी फॉर्मेट में मिलाकर सबसे ज्यादा मैच जीते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच यहां कांटे की टक्कर देखने को मिली है।

साल 2025 खत्म होने को है, ऐसे में आज हम आपके लिए उन टीमों की लिस्ट लेकर आए हैं जिन्होंने इस साल सभी फॉर्मेट में मिलाकर सबसे ज्यादा मैच जीते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच यहां कांटे की टक्कर देखने को मिली है। दोनों चिर-प्रतिद्वंद्वी टीमों ने यहां बराबर मैच जीते हैं, वहीं न्यूजीलैंड की टीम इस लिस्ट में बाजी मारने में कामयाब रही। फुल मेंबर टीमों में न्यूजीलैंड ने 2025 में सबसे ज्यादा मैच जीते, वहीं भारत और पाकिस्तान की टीमें संयुक्त रूप से दूसरे पायदान पर रही। आईए एक नजर उन टॉप-5 टीमों पर डालते हैं, जिन्होंने 2025 में टेस्ट, वनडे और टी20 मिलाकर सबसे ज्यादा मैच जीते हैं-

बांग्लादेश-साउथ अफ्रीका ने जीते 21-21 मैच तीनों फॉर्मेट मिलाकर 21-21 मैच जीतने वाली बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका की टीमें टॉप-5 में सबसे नीचे पांचवें पायदान पर रहीं। साउथ अफ्रीका ने इस साल 43 मैच खेले, जिसमें से 21 में उन्हें जीत मिली, वहीं 22 में हार का सामना करना पड़ा। बांग्लादेश ने भी इस साल ज्यादा मैच जीतने से ज्यादा हारे हैं। उन्हें 47 में से 23 मैचों में हार मिली, वहीं 21 जीते।

ऑस्ट्रेलिया तीसरे नंबर पर वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया 23 जीत के साथ लिस्ट में मौजूद हैं। उन्होंने इस साल कुल 38 मैच खेले जिसमें 11 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड के खिलाफ जारी एशेज सीरीज में उन्हें साल की आखिरी हार का सामना करना पड़ा है।

भारत पाकिस्तान टॉप-2 में भारत और पाकिस्तान ने इस साल बराबर 30-30 मैच जीते हैं। हालांकि पाकिस्तान ने भारत से कई अधिक मैच खेले हैं। पाकिस्तान ने जहां 56 मैचों में 30 जीत दर्ज की, वहीं भारत ने 45 में से इतने मुकाबले जीते। इस साल भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी और एशिया कप में कई बार पाकिस्तान को पटखनी दी।