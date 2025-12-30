Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Which team won most matches in 2025 close contest between India and Pakistan New Zealand On Top
2025 में किस टीम ने जीते सबसे ज्यादा मैच? भारत-पाकिस्तान के बीच कांटे की टक्कर; ये टीम नंबर-1

2025 में किस टीम ने जीते सबसे ज्यादा मैच? भारत-पाकिस्तान के बीच कांटे की टक्कर; ये टीम नंबर-1

संक्षेप:

साल 2025 खत्म होने को है, ऐसे में आज हम आपके लिए उन टीमों की लिस्ट लेकर आए हैं जिन्होंने इस साल सभी फॉर्मेट में मिलाकर सबसे ज्यादा मैच जीते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच यहां कांटे की टक्कर देखने को मिली है।

Dec 30, 2025 09:10 am ISTLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

साल 2025 खत्म होने को है, ऐसे में आज हम आपके लिए उन टीमों की लिस्ट लेकर आए हैं जिन्होंने इस साल सभी फॉर्मेट में मिलाकर सबसे ज्यादा मैच जीते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच यहां कांटे की टक्कर देखने को मिली है। दोनों चिर-प्रतिद्वंद्वी टीमों ने यहां बराबर मैच जीते हैं, वहीं न्यूजीलैंड की टीम इस लिस्ट में बाजी मारने में कामयाब रही। फुल मेंबर टीमों में न्यूजीलैंड ने 2025 में सबसे ज्यादा मैच जीते, वहीं भारत और पाकिस्तान की टीमें संयुक्त रूप से दूसरे पायदान पर रही। आईए एक नजर उन टॉप-5 टीमों पर डालते हैं, जिन्होंने 2025 में टेस्ट, वनडे और टी20 मिलाकर सबसे ज्यादा मैच जीते हैं-

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें
ये भी पढ़ें:मंधाना के निशाने पर गिल का रिकॉर्ड, क्या 2025 में बन पाएंगी वर्ल्ड नंबर-1?

बांग्लादेश-साउथ अफ्रीका ने जीते 21-21 मैच

तीनों फॉर्मेट मिलाकर 21-21 मैच जीतने वाली बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका की टीमें टॉप-5 में सबसे नीचे पांचवें पायदान पर रहीं। साउथ अफ्रीका ने इस साल 43 मैच खेले, जिसमें से 21 में उन्हें जीत मिली, वहीं 22 में हार का सामना करना पड़ा। बांग्लादेश ने भी इस साल ज्यादा मैच जीतने से ज्यादा हारे हैं। उन्हें 47 में से 23 मैचों में हार मिली, वहीं 21 जीते।

ऑस्ट्रेलिया तीसरे नंबर पर

वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया 23 जीत के साथ लिस्ट में मौजूद हैं। उन्होंने इस साल कुल 38 मैच खेले जिसमें 11 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड के खिलाफ जारी एशेज सीरीज में उन्हें साल की आखिरी हार का सामना करना पड़ा है।

ये भी पढ़ें:2025 का आखिरी क्रिकेट मैच आज खेलने उतरेगा भारत, जानें कैसा रहेगा पिच का मिजाज?

भारत पाकिस्तान टॉप-2 में

भारत और पाकिस्तान ने इस साल बराबर 30-30 मैच जीते हैं। हालांकि पाकिस्तान ने भारत से कई अधिक मैच खेले हैं। पाकिस्तान ने जहां 56 मैचों में 30 जीत दर्ज की, वहीं भारत ने 45 में से इतने मुकाबले जीते। इस साल भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी और एशिया कप में कई बार पाकिस्तान को पटखनी दी।

न्यूजीलैंड नंबर-1

न्यूजीलैंड की टीम 2025 में सबसे अधिक 33 मैच जीतने वाली टीम रही। इस साल उन्होंने कुल 47 मैच खेले जिसमें सिर्फ 9 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। एक मुकाबला इस दौरान ड्रॉ रहा, वहीं 4 के नतीजे नहीं निकल पाए। न्यूजीलैंड ने इस साल 4 टेस्ट, 17 वनडे और 12 टी20 मैच जीते।

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें 9 साल का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि के अनुरूप 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू करने वाले लोकेश क्रिकेट टुडे से लेकर इंडिया टीवी जैसे संस्थान में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इस दौरान उन्होंने ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, क्रिकेट वनडे वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, आईपीएल जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह 2022 से हैं। और पढ़ें
Cricket News Team India New Zealand Cricket Team
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |