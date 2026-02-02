2026 टी-20 वर्ल्ड कप में किस टीम के जीतने की संभावना ज्यादा? जानिए क्या कहते हैं आंकड़े
आगामी 2026 टी-20 वर्ल्ड कप को लेकर क्रिकेट प्रेमियों और विश्लेषकों के बीच अभी से चर्चाएं तेज हो गई हैं। वर्तमान आंकड़ों और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर टीमों के हालिया प्रदर्शन पर नजर डालें तो भारत सबसे आगे नजर आता है। 2024 विश्व कप के समापन के बाद से टीम इंडिया ने टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में शानदार निरंतरता दिखाई है। इस दौरान भारतीय टीम का जीत प्रतिशत 85% रहा है। यह आंकड़ा न केवल दुनिया की किसी भी अन्य टीम से काफी अधिक है, बल्कि यह टीम इंडिया की बेंच स्ट्रेंथ और टी-20 प्रारूप में उनकी बढ़ती मजबूती को भी दर्शाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि भारतीय टीम इसी लय को बरकरार रखती है, तो 2026 में उन्हें उनके घरेलू मैदानों पर रोकना किसी भी टीम के लिए एक बड़ी चुनौती होगी।
खिताब की दौड़ में केवल भारत ही अकेला नहीं है। 2024 टी-20 विश्व कप के बाद ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ने भी शानदार प्रदर्शन किया है। पिछले विश्व कप के बाद से ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 71% जीत के साथ सबसे ज्यादा जीत प्रतिशत वाली टीमों में भारत के बाद दूसरे नंबर पर है। वहीं, इंग्लैंड की टीम 67% जीत दर के साथ तीसरे स्थान पर काबिज है। इंग्लैंड के बेहतरीन आंकड़े दिखाते हैं कि वे भी इस टूर्नामेंट को जीतने के लिए प्रबल दावेदार हैं। इन शीर्ष तीन टीमों के अलावा न्यूजीलैंड का जीत प्रतिशत 59 प्रतिशत रहा है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान (57%) जीत प्रतिशत के साथ पांचवें स्थान पर हैं, जबकि बांग्लादेश (51%) ने भी संतुलित प्रदर्शन किया है। हालांकि, बांग्लादेश अब 2026 टी-20 विश्व कप में हिस्सा नहीं ले रहा है, लेकिन अफगानिस्तान का बढ़ता ग्राफ यह संकेत देता है कि 2026 के विश्व कप में वे किसी भी बड़ी टीम का समीकरण बिगाड़ने की पूरी क्षमता रखते हैं।
हैरानी की बात यह है कि टी-20 क्रिकेट की कुछ ताकतवर मानी जाने वाली टीमें वर्तमान आंकड़ों में काफी पिछड़ती नजर आ रही हैं। 2024 विश्व कप के बाद इन टीमों के जीत का प्रतिशत कम हुआ है। दक्षिण अफ्रीका, जिसने हमेशा बड़े मंचों पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, उसकी जीत का प्रतिशत मात्र 38% दर्ज किया गया है। इसी तरह, दो बार की विश्व विजेता वेस्टइंडीज की स्थिति और भी चिंताजनक है, जिनकी जीत की दर वर्तमान में केवल 34% है। श्रीलंका भी 41% जीत दर के साथ संघर्ष करती दिख रही है। इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि यदि इन पूर्व चैंपियन टीमों को 2026 में अपनी दावेदारी पेश करनी है, तो उन्हें अपने खेल के स्तर और टीम संयोजन में बड़े बदलाव करने होंगे। फिलहाल, आंकड़ों की बाजी पूरी तरह से भारत के पक्ष में झुकती दिखाई दे रही है, लेकिन क्रिकेट के इस अनिश्चितताओं भरे प्रारूप में समय के साथ समीकरण बदल सकते हैं।
2024 टी-20 विश्व कप के बाद अंतरराष्ट्रीय टीमों का जीत प्रतिशत
• भारत: 85% जीत दर
• ऑस्ट्रेलिया: 71% जीत दर
• इंग्लैंड: 67% जीत दर
• न्यूजीलैंड: 59% जीत दर
• पाकिस्तान/अफगानिस्तान: 57% जीत दर
• बांग्लादेश: 51% जीत दर
• श्रीलंका: 41% जीत दर
• दक्षिण अफ्रीका: 38% जीत दर
• वेस्टइंडीज: 34% जीत दर