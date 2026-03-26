IPL के इतिहास में किस टीम ने खेले सबसे ज्यादा मैच? CSK पर 2 साल का बैन ना लगा होता तो होती नंबर-1 टीम
चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल की सबसे पुरानी टीमों में से एक है। उन्होंने इस रंगारंग लीग में 250 से अधिक मैच खेले हैं। सीएसके पर अगर दो साल का बैन नहीं लगा होता तो वह सबसे ज्यादा मैच खेलने वाली टीम होती।
आईपीएल 2026 का आगाज होने में दो ही दिन का समय रह गया है। 19वें सीजन का पहला मैच 28 मार्च को डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला जाएगा। इस नए सीजन के आगाज से पहले हम आपके लिए आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाली टीमों की लिस्ट लेकर आए हैं। इस लिस्ट में 5 बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स, जो आईपीएल के इतिहास की सबसे पुरानी टीमों में से एक हैं, वह फिलहाल लिस्ट में 6ठे पायदान पर है। अगर सीएसके पर दो साल का बैन नहीं लगा होता तो वह इस लिस्ट में नंबर-1 होती। चेन्नई के नाम आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा फाइनल खेलने का भी रिकॉर्ड है।
6 टीमों ने खेले 250 से अधिक मैच
आईपीएल के इतिहास में 6 टीमें ऐसी है जिन्होंने 250 से अधिक मैच खेले हैं। इसमें सीएसके 253 मैचों के साथ सबसे अखिरी पायदान पर हैं। वहीं उनके ऊपर दिल्ली कैपिटल्स, कोलकाता नाइट राइडर्स, मुंबई इंडियंस, पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु जैसी टीमें हैं।
मुंबई इंडियंस ने खेले सबसे ज्यादा IPL मैच
5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस के नाम आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा 277 मैच खेलने का रिकॉर्ड है। MI इस दौरान 151 मैच जीती, वहीं 122 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। मुंबई इंडियंस आईपीएल के इतिहास में 150 से अधिक मैच जीतने वाली भी एकमात्र टीम है।
आईपीएल में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाली टीमें
मुंबई इंडियंस के बाद इस लिस्ट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु है, जिन्होंने आईपीएल में 271 मैच खेले हैं। वहीं दिल्ली कैपिटल्स ने 266, कोलकाता नाइट राइडर्स ने 265, पंजाब किंग्स ने 263 और चेन्नई सुपर किंग्स ने 253 मैच खेले हैं।
राजस्थान रॉयल्स ने खेले कितने मैच?
2008 से आईपीएल का हिस्सा रहीं आईपीएल की सभी टीमों में से राजस्थान रॉयल्स एकमात्र ऐसी टीम है जिसने 250 से कम मैच खेले हैं। आरआर ने इस रंगारंग लीग में अभी तक 236 मैच खेले हैं, जिसमें 114 में उन्हें जीत मिली है, वहीं 115 में हार का सामना करना पड़ा है। राजस्थान पर भी आईपीएल में 2 साल का बैन लगा था।
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें