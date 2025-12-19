Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Which religious book does Ishan Kishan always carry father said My mother told me to read the Gita So I suggested My Son
ईशान किशन हमेशा कौन सी धार्मिक पुस्तक रखते हैं? पिता बोले- जो मेरी मां ने कहा, वो बेटे को सलाह दी

ईशान किशन हमेशा कौन सी धार्मिक पुस्तक रखते हैं? पिता बोले- जो मेरी मां ने कहा, वो बेटे को सलाह दी

संक्षेप:

ईशान किशन की अगुवाई झारखंड टीम ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 अपने नाम की है। संयमित, आध्यात्मिक और परिपक्व ईशान की निगाहें भविष्य पर हैं। पिता ने बताया कि ईशान हमेशा कौन सी धार्मिक पुस्तक रखते हैं? 

Dec 19, 2025 05:58 pm ISTMd.Akram कोलकाता, भाषा
share Share
Follow Us on

ईशान किशन के हाव भाव में परिपक्वता साफ झलकती है क्योंकि झारखंड को पहली सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी दिलाने की खुशी और भारत की टी20 वर्ल्ड कप टीम चयन से एक दिन पहले उनके भविष्य को लेकर बनी अनिश्चितता दोनों पर उनकी प्रतिक्रिया एक समान ही है। उनके पिता प्रणव पांडेय ने पीटीआई को बताया कि अब उनकी भावनाएं भगवद गीता के श्लोकों के अनुरूप हो गई हैं। किशन अब वर्तमान में जीते हैं और उनके लिए इस समय सबसे अहम है झारखंड की सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 में जीत। किशन ने शुक्रवार को रांची हवाईअड्डे पर जोरदार स्वागत के बाद कहा, ‘‘बहुत अच्छा खेले, बहुत मजा आया। आगे भी बात होगी और ऐसे ही जीतते रहेंगे।’’

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाए

किशन की कप्तानी में झारखंड ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के फाइनल में हरियाणा को 69 रन से हराया। बाएं हाथ के बल्लेबाज किशन टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे, उन्होंने 10 पारियों में 57.44 के औसत और 197 से अधिक के स्ट्राइक रेट से 517 रन बनाए। फाइनल में किशन ने 49 गेंद में 101 रन की विस्फोटक पारी खेली और यह टूर्नामेंट में उनका पांचवां शतक था। इसके साथ ही उन्होंने भारत के टी20 सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा के एक टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा शतकों के रिकॉर्ड की बराबरी की। वह अब बहुत शांत दिखते हैं और उनकी प्रतिक्रिया में दिखावा नहीं बल्कि सादगी थी। उन्होंने कहा, ‘‘जीत अच्छी थी, बहुत खुशी हुई और जब टूर्नामेंट शुरू होंगे तो उसमें भी जीतकर आएंगे।’’

ये भी पढ़ें:एक SMAT में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 प्लेयर, ईशान ने 2025 में उड़ाया गर्दा

मुख्यमंत्री सोरेन से मुलाकात की

ईशान और झारखंड टीम का घर पर उत्साहपूर्वक स्वागत किया गया। पूर्व भारतीय बल्लेबाज और झारखंड राज्य क्रिकेट संघ (जेएससीए) के सचिव सौरभ तिवारी के साथ टीम का हवाई अड्डे पर ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत हुआ। खिलाड़ियों को माला पहनाई गई, स्टेडियम में सम्मानित किया गया और बाद में उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पर भी मुलाकात की। तो क्या 2024 की शुरुआत में केंद्रीय अनुबंध और भारतीय टीम में जगह गंवाने के बाद आई मुश्किलों से उबरने के बाद ईशान किशन की वापसी है? यह तो समय ही बताएगा। लेकिन इसने उन्हें अपनी आध्यात्मिक पहचान खोजने में मदद जरूर की। ईशान के पिता प्रणव पांडेय पेशे से व्यवसायी हैं और उन्होंने ही ईशान को अपनी परेशानियों का हल निकालने के लिए गीता पढ़ने की सलाह दी।

ये भी पढ़ें:ईशान किशन ने फोड़ा 'शतकीय बम', झारखंड ने SMAT जीतकर रचा इतिहास

'मेरी मां ने गीता पढ़ने को कहा था'

उन्होंने कहा, ‘‘मेरी मां ने मुझे गीता पढ़ने को कहा था। इसलिए मैंने ईशान को गीता पढ़ने की सलाह दी। मेरी मां ने कहा था कि अगर तुम बहुत तनाव में हो तो अपने मन में सवाल रखकर गीता खोलिए। जो पन्ना खुले, उसे पढ़ो, वहीं सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैंने ईशान से भी यही करने को कहा।’’ अब यह ईशान की आदत बन चुकी है। उन्होंने कहा, ‘‘गीता हमेशा उसके साथ रहती है। वह उसे अपने किट बैग में रखता है। जरूरत महसूस होने पर पढ़ता है। वह जहां भी जाता है, पॉकेट गीता साथ रखता है। कुछ भी होता है, तो वह उसे खोलकर पढ़ता है।’’ पांडेय के मुताबिक इस आध्यात्मिक मजबूती का असर ईशान की बल्लेबाजी में भी साफ दिखता है।

ये भी पढ़ें:ईशान ने बनाया नया कीर्तिमान, T20 में शतकों का पंच मारकर तोड़ा सैमसन का रिकॉर्ड

'हर समय सहारा देने की शक्ति देती है'

उन्होंने कहा, ‘‘भगवद गीता किसी भी व्यक्ति को हर समय सहारा देने की शक्ति देती है। उसकी परिपक्वता बढ़ी है, उसकी बल्लेबाजी में ठहराव आया है। अब वह ज्यादा जिम्मेदारी लेता है, मानसिक रूप से ज्यादा मजबूत हो गया है और जल्दबाजी में शॉट्स नहीं खेलता।’’ पांडेय ने एक घटना का जिक्र किया जो ईशान की बदली सोच को दर्शाती है। उन्होंने कहा, ‘‘नॉटिंघमशर के साथ काउंटी क्रिकेट खेलते समय वह चोटिल हो गया था। करीब 20 दिन का ब्रेक था और इसी दौरान वह मोटरसाइकिल से दुर्घटना का शिकार हो गया।’’ उन्होंने कहा, ‘‘दोस्त की नई मोटरसाइकिल टेस्ट ड्राइव करते वक्त उसे ज्यादा अनुभव नहीं था और वह गिर पड़ा जिससे उसके पैर में चोट आई और टांके लगाने पड़े।’’ यह घटना उस समय हुई जब इंग्लैंड में चोटिल ऋषभ पंत के विकल्प के रूप में ईशान को भारतीय टीम में शामिल किए जाने की संभावना थी। लेकिन इस दुर्घटना के कारण उनकी जगह एन जगदीशन को टीम में शामिल किया गया।

ये भी पढ़ें:भारत की टी20 वर्ल्ड कप टीम में कौन-कौन होगा? यहां देखें संभावित स्क्वॉड

'आध्यात्मिकता की बदलाव में अहम भूमिका'

उन्होंने कहा, ‘‘उस समय ईशान बहुत निराश था। अब वह पूरी तरह ठीक है। वह अब अपनी भावनाएं नहीं दिखाता, लेकिन माता-पिता होने के नाते हम उसकी मनस्थिति समझ सकते थे। ’’ पांडेय का मानना है कि ईशान की इस वापसी में अध्यात्म की बड़ी भूमिका रही है। उन्होंने कहा, ‘‘उसने जो आध्यात्मिकता अपनाई है, उसी ने इस बदलाव में अहम भूमिका निभाई है।’’ ईशान का करियर अब अच्छी तरह पटरी पर लौट रहा है और इसकी पहली झलक मुश्ताक अली ट्रॉफी जीतने वाली झारखंड टीम को झारखंड क्रिकेट संघ द्वारा दिया गया दो करोड़ रुपये का पुरस्कार है। संघ के अध्यक्ष अजय नाथ शाह देव ने कहा कि इस ऐतिहासिक जीत ने राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान खींचा है और उन्हें पूरा भरोसा है कि ईशान जल्द ही भारतीय टीम में वापसी करेंगे। उन्होंने कहा, ‘‘हम चैंपियन हैं और पूरे देश ने इस जीत पर ध्यान दिया है। मुझे पूरा यकीन है कि ईशान भारतीय टीम में वापस लौटेंगे।’’

Md.Akram

लेखक के बारे में

Md.Akram
मोहम्मद अकरम, लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। अकरम को पत्रकारिता में 8 साल से ज्यादा का अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं। अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। और पढ़ें
Ishan Kishan Syed Mushtaq Ali Trophy
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |