वैभव सूर्यवंशी की प्लेइंग XI में एंट्री से किसका कटेगा पत्ता? आकाश चोपड़ा ने खुलकर बताया नाम
Vaibhav Sooryavanshi: युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी को आयरलैंड दौरे पर खेलने का मौका नहीं मिला। 15 वर्षीय बल्लेबाज को इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में चांस मिल सकता है।
15 साल के वैभव सूर्यवंशी को आयरलैंड दौरे पर दो मैचों की टी20 सीरीज में प्लेइंग इलेवन में जगह नहीं मिली। भारत का यहां 2-0 से सूपड़ा हो गया। भारत को पहली बार आयलैंड के हाथों सीरीज गंवानी पड़ी है। ओपनर सूर्यवंशी का इंटरनेशनल डेब्यू अब इंग्लैंड में हो सकता है, जहां भारतीय टीम को एक जुलाई से पांच टी20 मुकाबले खेलने हैं। भारत के पूर्व बल्लेबाज और मशहूर कमेंटेटर ने खुलकर उस खिलाड़ी का नाम बताया है, जिसका पत्ता काटकर सूर्यवंशी को प्लेइंग इलेवन में एंट्री दी जा सकती है। आकाश का कहना है कि सबसे पहले सलामी बल्लेबाज संजू सैमसन पर गाज गिरेजी क्योंकि वह आयरलैंड में दो मैचों में फ्लॉप रहे। सैमसन ने पहले मैच में पांच रन बनाए जबकि दूसरे मुकाबले में गोल्डन डक का शिकार हुए।
‘मुझे संजू सैमसन की चिंता हो रही है'
आकाश ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, ''आयरलैंड के मुकाबलों को अमूमन उतना सीरियसली नहीं लेते हैं। लेकिन जब हार जाते हैं तो सबको सीरियस लेना पड़ता है। फिर लाइफ में अपने आप ही सबकुछ सीरियस हो जाता है। आपने आयरलैंड को 154 पर रोक दिया। फिर संजू पहली बॉल पर आउट हो जाते हैं। अब मुझे संजू की थोड़ी चिंता हो रही है क्योंकि वह पहला खिलाड़ी होता है जिसपर गाज गिरती है। अगर कुछ भी उथल-पुथल होती है और अगर किसी को बाहर जाना है तो सबसे पहले संजू का नंबर आता है। इसलिए मैं मन ही मन उम्मीद कर रहा था कि वह रन बनाएगा और पहले मैच में आउट होने के बाद दूसरे मैच में तो पक्का बल्ला चलेगा, नहीं तो सबसे गाज तेरे पर ही गिरेगी दोस्त। हालांकि, वह शून्य पर आउट हो गए। जय मूंदड़ा अच्छी गेंदबाजी करता है। अभिषेक शर्मा भी जीरो पर आउट हुए। ईशान किशन रनआउट हो गए। श्रेयस अय्यर ने पिछले दो-तीन मैचों से रन नहीं बनाए हैं, चाहे वनडे सीरीज देख लीजिए। वह एक ही तरीके से अपना विकेट गंवा रहे हैं।''
'सूर्यवंशी इंटरनेशनल के लिए तैयार लेकिन….'
हालांकि, सूर्यवंशी के इंग्लैंड में शुरुआती मैचों में खेलने की संभावना कम है। आयरलैंड सीरीज समाप्त होने के बाद भारत के सहायक कोच रयान टेन डोएशे ने कहा कि सूर्यवंशी इंटरनेशनल क्रिकेट में खेलने के लिए तैयार हैं लेकिन उन्हें डेब्यू से पहले उसी प्रक्रिया से गुजरना होगा, जिससे टीम के अन्य खिलाड़ी गुजरे हैं। डोएशे ने कहा, ''वह (सूर्यवंशी) इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन संजू सैमसन भी एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने तीन महीने पहले हमें विश्व कप जिताने में बहुत बड़ा योगदान दिया था।'' उन्होंने कहा, ''संजू सैमसन ने आईपीएल में भी काफी अच्छा प्रदर्शन किया तथा खिलाड़ियों का आत्मविश्वास बनाए रखना और उन्हें यह संदेश देना महत्वपूर्ण है कि हम खिलाड़ियों को टीम में लंबी अवधि तक मौका देना चाहते हैं।'' डोएशे ने कहा, ''हम सभी वैभव को खेलते हुए देखने के लिए उत्साहित हैं, लेकिन उन्हें भी उसी प्रक्रिया से गुजरना होगा। उनकी काबिलियत पर किसी को कोई संदेह नहीं है।''
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मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
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