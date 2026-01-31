Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Which mistake does England captain Harry Brook regret Said I accept responsibility for my actions and
मैं अपनी हरकतों की जिम्मेदारी लेता हूं और...इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक को किस गलती का पछतावा?

मैं अपनी हरकतों की जिम्मेदारी लेता हूं और...इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक को किस गलती का पछतावा?

संक्षेप:

इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक को वेलिंगटन में की गई गलती का पछातावा है। उन्होंने कहा कि मुझे मैदान के बाहर के अपने व्यवहार के बारे में और सीखने की जरूरत है।

Jan 31, 2026 07:24 pm ISTMd.Akram पल्लेकल, भाषा
share Share
Follow Us on

इंग्लैंड के सीमित ओवरों के कप्तान हैरी ब्रूक ने कहा कि उन्हें अपने मैदान के बाहर के व्यवहार के बारे में 'अभी और सीखना है' क्योंकि उन्होंने पिछले अक्टूबर में वेलिंगटन में एक नाइट क्लब में अपने साथ हुए झगड़े की सच्चाई को अपनी टीम के साथियों को बचाने के लिए छिपाया था। इससे पहले उन्होंने कहा था कि जिस रात उन्हें बाउंसर ने मुक्का मारा उस रात वह अकेले थे।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

असल में जब यह घटना हुई तब ब्रूक जैकब बेथेल और जोश टंग के साथ रात्र में घूमने निकले थे लेकिन कप्तान ने अपनी टीम के साथियों को बचाने के लिए सारा दोष अपने ऊपर ले लिया। शुक्रवार को पल्लेकल में श्रीलंका के खिलाफ पहले टी20 अंतरराष्ट्रीय में इंग्लैंड की जीत के बाद जारी एक बयान में ब्रूक ने दौरे की शुरुआत में सार्वजनिक रूप से मांगी गई अपनी माफी को दोहराया। ब्रूक ने कहा, ''मैं वेलिंगटन में अपनी हरकतों की जिम्मेदारी लेता हूं और मानता हूं कि उस शाम वहां दूसरे लोग भी मौजूद थे।''

ये भी पढ़ें:ब्रूक ने खेली ODI के इतिहास की सबसे आईकॉनिक पारियों में से एक, हारकर भी बने POTM

उन्होंने कहा, ''मुझे अपनी पिछली प्रतिक्रिया पर अफसोस है और मेरा इरादा टीम के अपने साथियों को ऐसी स्थिति से बचाना था जो मेरे फैसलों की वजह से पैदा हुई थी।'' ब्रूक ने कहा, ''मैं मानता हूं कि नेतृत्व के साथ आने वाली मैदान के बाहर की जिम्मेदारियों के बारे में मुझे और सीखना है। मैं इस क्षेत्र विकास करने के लिए तथा निजी और पेशेवर तौर पर बेहतर होने के लिए प्रतिबद्ध हूं।''

ये भी पढ़ें:सैम कुर्रन की हैट्रिक ने श्रीलंका को हिलाया, इंग्लैंड ने दर्ज की धमाकेदार जीत

वहीं, ब्रुक ने कुछ वक्त पहले कहा था कि एशेज में की न्यूजीलैंड दौरे के दौरान नाइटक्लब के सुरक्षाकर्मी (बाउंसर) से भिड़ने की बहुत बड़ी गलती के बावजूद वह अब भी इंग्लैंड की सीमित ओवरों की टीम के कप्तान बने हुए हैं। उस समय इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) ने उन पर लगभग 30,000 पाउंड (40,300 डॉलर) का जुर्माना लगाया था और भविष्य के लिए कड़ी चेतावनी दी थी। उनसे हालांकि सीमित ओवरों की टीम की कप्तानी नहीं छीनी गई थी।

Md.Akram

लेखक के बारे में

Md.Akram
मोहम्मद अकरम, लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। अकरम को पत्रकारिता में 8 साल से ज्यादा का अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं। अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। और पढ़ें
Harry Brook England vs Sri Lanka
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |