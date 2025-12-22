स्निको और अल्ट्राएज में कौन बेहतर? DRS में गलत फैसले से छिड़ी बहस, स्टार्क की ICC से ऐक्शन की मांग

संक्षेप: ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) पर डिसीजन रिव्यू सिस्टम (डीआरएस) की जिम्मेदारी लेने का दबाव डाला है। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में असंगति सिस्टम में विश्वास को कम कर रही है।

ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) पर डिसीजन रिव्यू सिस्टम (डीआरएस) की जिम्मेदारी लेने का दबाव डाला है। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में असंगति सिस्टम में विश्वास को कम कर रही है। एडिलेड टेस्ट में रियल टाइम स्निकोमीटर से जुड़े कुछ संदिग्ध फैसले हुए थे। बाएं हाथ के तेज गेंदबाज ने क्रिकेट गवर्निंग बॉडी से इसमें दखल देने का आग्रह किया है।

ऑस्ट्रेलिया की 82 रन की जीत के बाद, जिससे उन्हें एशेज में 3-0 की बढ़त मिली, स्टार्क ने मौजूदा सिस्टम की संरचना और फंडिंग पर सवाल उठाया। स्टार्क ने कहा कि यह बहस सिर्फ खिलाड़ियों तक सीमित नहीं है। प्रशंसक, अधिकारी और ब्रॉडकास्टर सभी ने मौजूदा सेटअप से निराशा व्यक्त की है।

स्टार्क ने सवाल किया, ‘मुझे यकीन है कि यह सभी के लिए निराशाजनक है, दर्शकों, अधिकारियों और ब्रॉडकास्टरों के लिए, इसमें कोई शक नहीं। एक बात मैं कहूंगा ... मैं यहां सिर्फ अपने लिए बोलूंगा, अधिकारी इसका इस्तेमाल करते हैं, है ना? तो आईसीसी इसके लिए भुगतान क्यों नहीं करता?’

स्टार्क ने आगे कहा, ‘और यह सभी जगह सिर्फ एक (प्रोवाइडर) क्यों नहीं है? हम सभी अलग-अलग सीरीज में एक ही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल क्यों नहीं करते, जिससे शायद कम भ्रम, कम निराशा होगी?" तो मैं इसे यहीं छोड़ता हूं।’

ये कमेंट्स विवादित डीआरएस फैसलों को लेकर बढ़ते गुस्से के बीच आए हैं, खासकर उन पलों में जब एडिलेड में तीसरे टेस्ट के दौरान स्निको एज-डिटेक्शन सिस्टम ने हैरान करने वाले नतीजे दिए। खेल के दौरान, स्टार्क को स्टंप माइक पर यह कहते हुए भी सुना गया कि इस टेक्नोलॉजी को हटा देना चाहिए। इसे ‘सबसे खराब टेक्नोलॉजी’ बताते हुए उन्होंने कहा कि स्निको को हटा देना चाहिए।

फिलहाल आईसीसी ने दो एज डिटेक्शन सिस्टम को मंज़ूरी दी है, जिसमें दूसरा अल्ट्राएज है जबकि स्निको का इस्तेमाल ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड में होता है। भारत, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका जैसे देश अल्ट्राएज पर निर्भर हैं।

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग ने तीसरे टेस्ट के दौरान कहा था कि स्निको भरोसेमंद नहीं है और अंपायर इस पर भरोसा नहीं करते। उन्होंने चैनल 7 से कहा, ‘यह टेक्नोलॉजी जिसका हम यहां इस्तेमाल कर रहे हैं, वह उतनी अच्छी नहीं है जितनी दूसरे देशों में इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी है। आप अंपायरों से बात करें, वे भी आपको यही बात बताएंगे। वे इस पर भरोसा नहीं कर सकते।’

पोंटिंग ने कहा, ‘वहां एक थर्ड अंपायर बैठा होता है जिसे टेक्नोलॉजी द्वारा दिखाए जा रहे नतीजों के आधार पर फैसले लेने होते हैं, और कभी-कभी उन्हें लगता है कि यह सही नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको उस टेक्नोलॉजी पर भरोसा करने में सक्षम होना चाहिए जो इस्तेमाल में है।’