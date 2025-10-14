गौतम गंभीर के किस फैसले ने रविंद्र जडेजा के भीतर जगा दिया बैटिंग का आत्मविश्वास? खुद बताया

भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप करते हुए 2-0 से जीत हासिल की है। स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। वह पिछले कुछ महीनों से एक अलग ही अंदाज में दिख रहे हैं। उन्होंने बैटिंग में अपने बढ़े आत्मविश्वास का श्रेय कोच गौतम गंभीर को दिया है।

भारत के स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने मंगलवार को कहा कि बल्लेबाजी के लिए छठे नंबर पर आने से उन्हें एक अच्छे बल्लेबाज के रूप में सोचने में मदद मिली है।

उन्होंने इस बदलाव का श्रेय मुख्य कोच गौतम गंभीर को दिया और कहा कि इससे वह अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने में सफल रहे।

जडेजा को वेस्टइंडीज के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की श्रृंखला में हरफनमौला प्रदर्शन के लिए श्रृंखला का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। भारत ने मंगलवार को दिल्ली में दूसरे मैच में सात विकेट से जीत दर्ज की।

इस 36 वर्षीय खिलाड़ी ने अहमदाबाद में पहले मैच में आठ विकेट लिए और 104 रन की पारी खेली थी।

जडेजा ने दूसरे मैच के बाद पुरस्कार वितरण समारोह में कहा, ‘‘मुझे लगता है कि हम जानते हैं कि पिछले पांच-छह महीनों में हम किस तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं। इसलिए एक टीम के रूप में यह अच्छा संकेत है कि हम लगातार ऐसा करने में सफल रहे हैं।’’

उन्होंने कहा, ‘‘जब से गौती भाई (गंभीर) ने कहा कि मुझे अब छठे नंबर पर बल्लेबाजी करनी है तब से ही मैं एक अदद बल्लेबाज के रूप में सोच रहा हूं और यह मेरे लिए अच्छा साबित हुआ है। पहले मैं कई वर्षों तक आठवें और नौवें नंबर पर बल्लेबाजी करता रहा हूं, इसलिए मेरी मानसिकता अब की मानसिकता से थोड़ी अलग थी।’’

जडेजा ने कहा कि वह रिकार्ड के बारे में ज्यादा नहीं सोचते लेकिन टीम में अपनी भूमिका को सही ठहराने के लिए बल्ले और गेंद दोनों से अच्छा प्रदर्शन करने के प्रति हमेशा सचेत रहते हैं।

उन्होंने कहा, ‘‘मैं अपनी टीम को जीत दिलाने के लिए बल्ले और गेंद दोनों से योगदान देने पर ध्यान केंद्रित करता हूं। मैं हमेशा ऐसा करने के लिए तत्पर रहता हूं। मुझे लगता है कि अगर मैं बल्ले और गेंद से अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाता हूं, तो यह एक खिलाड़ी के रूप में मेरी उपयोगिता को नहीं दर्शाता है।’’

मैच के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कुलदीप यादव ने कहा कि इस धीमी पिच पर लंबे स्पेल में गेंदबाजी करना एक चुनौती थी।