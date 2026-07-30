वैभव सूर्यवंशी को किस गेंदबाज से लगता है डर? 15 वर्षीय बल्लेबाज के ‘चार शब्दों’ ने किया हैरान
वैभव सूर्यवंशी से जब सवाल किया गया कि किसी गेंदबाज का सामना करने से डर लगता है तो उनके जवाब ने हैरान कर दिया। सूर्यवंशी से यह राजस्थान रॉयल्स (आरआर) के वीडियो में पूछा गया। वह आरआर का हिस्सा हैं।
15 साल के सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी अब इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं। उन्होंने पिछले महीने इंग्लैंड में इंटरनेशनल डेब्यू किया। वह इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2025 में पहली बार उतरने के बाद से लगातार सूर्खियों में हैं। उन्होंने आईपीएल 2026 में राजस्थान रॉयल्स (आरआर) की ओर से धमाल माचने के बाद टीम इंडिया में एंट्री मारी। उन्होंने सीजन में 16 मैचों में 776 रन बनाकर ऑरेंज कैप हासिल की। सूर्यवंशी ने जसप्रीत बुमराह और जोश हेजलवुड समेत कई धाकड़ गेंदबाजों की बखिया उधेड़ी। सूर्यवंशी की उम्र भले कम है लेकिन उनमें आत्मविश्वास कूट-कूट भरा है। उन्हें किसी गेंदबाज से डर नहीं लगता है। आरआर के वीडियो में सूर्यवंशी के 'चार शब्दों' के रिप्लाई ने सभी को हैरान कर दिया है।
'इज्जत रखने के लिए ही नाम ले लो'
दरअसल, राजस्थान रॉयल्स के एक प्रेजेंटर के साथ बातचीत के दौरान सूर्यवंशी से जब पूछा गया कि वह कौन-सा गेंदबाज है जिसके खिलाफ आप बल्लेबाजी नहीं करना चाहेंगे तो उन्होंने जवाब दिया, ''कोई नहीं है अभी।'' उन्से फिर पूछा गया कि कोई आईपीएल से ही बता दो? सूर्यवंशी ने इसपर कहा, ''आईपीएल में कोई नहीं निकला अभी तक वैसा।'' प्रेजेंटर ने हंसते हुए कहा, ''इज्जत रखने के लिए जोफ्रा आर्चर का नाम ले लो। वह राजस्थान रॉयल्स में ही हैं।'' हालांकि, सूर्यवंशी ने अपना जवाब नहीं बदला। वहीं, सीनियर ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा भी बातचीत का हिस्सा थे। उन्होंने सूर्यवंशी के इनकार के बाद कहा, ''अभी उसके लिए मार्केट में कोई आया नहीं है।''
जडेजा ने आरआर के साथी का लिया नाम
जडेजा आईपीएल 2026 से पहले चेन्नई सुपर किंग्स से राजस्थान रॉयल्स में एक ट्रेड डील के तहत जुड़े थे। जब जडेजा से उस बॉलर का नाम पूछा गया, जिसका वह सामना नहीं करना चाहेंगे तो ऑलराउंडर ने जोफ्रा आर्चर का नाम लिया। उन्होंने कहा, ''अच्छा है कि वह हमारी टीम में हैं।'' जडेजा से जब इंटरनेशनल लेवल को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, ''इंटरनेशनल तो सारे ही खेल लिए। जोफ्रा आर्चर ही है। वह इंग्लैंड से खेलता है।'' बता दें कि आर्चर ने इंग्लैंड में टी20 सीरीज के दौरान सूर्यवंशी को लगातार दो मैचों में आउट किया था। सूर्यवंसी इंग्लैंड में तीन मैचों में कुल 42 रन ही जुटा सके थे। हालांकि, युवा ओपनर ने जिम्बाब्वे में गदर काटा और तीन टी20 मैचों में 151 रन बनाकर प्लेयर ऑफ द सीरीज अवॉर्ड जीता।
वैभव सूर्यवंशी बने ईस्ट जोन के उपकप्तान
वैभव सूर्यवंशी को अगले महीने से शुरू होने वाली दलीप ट्रॉफी के लिए ईस्ट जोन का उपकप्तान नियुक्त किया गया है। ईशान किशन कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। बंगाल और झारखंड के खिलाड़ियों के वर्चस्व वाली टीम में सूर्यवंशी को अपने पहले लाल गेंद के क्षेत्रीय टूर्नामेंट में ही उपकप्तान बनाए जाने को इस बात का संकेत माना जा रहा है कि उन्हें सभी प्रारूपों के खिलाड़ी के रूप में तैयार किया जा रहा है।
लेखक के बारे मेंMd.Akram
मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।
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