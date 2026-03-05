टी-20 विश्व कप 2026 में अब तक भारत के लिए सबसे ज्यादा रन किस बल्लेबाज ने बनाए हैं? टॉप-5 में ये नाम
टी-20 विश्व कप 2026 में भारत के लिए सर्वाधिक रन अब तक खेले गए 7 मुकाबलों में किस बल्लेबाज ने बनाए हैं, आइए आज हम आपको इसके बारे में जानकारी देते हैं। इस लिस्ट में सूर्यकुमार यादव से लेकर शिवम दुबे तक के नाम हैं।
भारत आज गुरुवार, 05 मार्च को इंग्लैंड के खिलाफ मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में टी-20 विश्व कप 2026 के सेमीफाइनल मुकाबले में इंग्लैंड से भिड़ रहा है। भारतीय टीम ने इस पूरे विश्व कप के दौरान एक मुकाबला हारी है, बाकी के सारे मैच जीतकर आ रही है। भारत का कोई भी बल्लेबाज ओवरऑल टॉप-5 में नहीं है, क्योंकि इस बार टीम प्रदर्शन ने जीत दिलाई है। हालांकि, इस विश्व कप में भारत की ओर से सर्वाधिक रन किन 5 बल्लेबाजों ने बनाए हैं सेमीफाइनल से पहले आइए आज हम आपको इसके बारे में जानकारी देते हैं।
टी-20 विश्व कप 2026 में सेमीफाइनल से पहले भारतीय टीम के लिए इस विश्व कप में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव हैं। उन्होंने अब तक इस टूर्नामेंट में कुल 7 मुकाबले खेले हैं, जिसकी सभी 7 पारियों में 231 रन बनाए हैं। इस विश्व कप में उनका सर्वोच्च स्कोर 84 नाबाद है जो उन्होंने अमेरिका के खिलाफ पहले मुकाबले में बनाए थे।
भारत के लिए इस विश्व कप में सर्वाधिक रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज ईशान किशन हैं। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ हुए मुकाबले में शानदार अर्धशतकीय पारी खेली थी। ईशान किशन ने इस टूर्नामेंट में अभी तक कुल 7 मैच खेले हैं, जिसकी सभी सात पारियों में 224 रन बनाए हैं। इस दौरान उनका सर्वोच्च स्कोर 77 रन है, जो उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ बनाया था।
इस सूची में तीसरे स्थान पर तिलक वर्मा हैं, जिन्होंने 7 मैचों की 7 पारियों में 29 की औसत और 147 के स्ट्राइक रेट के साथ 178 रन बनाए हैं। इस दौरान उनका सर्वोच्च स्कोर 44 रन है, जो उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ सुपर-8 के मुकाबले में बनाया था। इस विश्व कप में सर्वाधिक रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाजों की सूची में चौथे स्थान पर हार्दिक पांड्या हैं, जिन्होंने 7 मैचों की 7 पारियों में 172 रन बनाए हैं। इस दौरान उनका सर्वोच्च स्कोर 152 रन है, जो उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ सुपर-8 के मुकाबले में बनाए थे। लिस्ट में पांचवें और आखिरी स्थान पर शिवम दुबे का नाम है। उन्होंने 7 मैचों की 6 पारियों में 166 रन बनाए हैं, जिसमें उनका सर्वोच्च स्कोर 66 रन रहा है।
टी-20 विश्व कप 2026 में अब तक सर्वाधिक रन बनाए वाले भारतीय बल्लेबाज
सूर्यकुमार यादव- 7 पारियों में 231 रन
ईशान किशन-7 पारियों में 224 रन
तिलक वर्म- 7 पारियों में 178 रन
हार्दिक पांड्या- 7 पारियों में 172 रन
शिवम दुबे- 6 पारियों में 166 रन
