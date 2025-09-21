हाथ मिलाना या नहीं मिलाना टीम का फैसला, भारत की जीत तय: वेंकटेश प्रसाद

भारत के पूर्व तेज गेंदबाज वेंकटेश प्रसाद ने कहा है कि एशिया कप के सुपर 4 मुकाबले में भारत की पाकिस्तान पर जीत तय है। उन्होंने नो हैंडशेक विवाद पर कहा कि हाथ मिलाना या नहीं मिलाना टीम का फैसला है। यह पूरी तरह से टीम का आंतरिक फैसला है।

भारत के पूर्व तेज गेंदबाज वेंकटेश प्रसाद ने रविवार को कहा कि हाथ मिलाना या मैदान पर अन्य शिष्टाचार जैसे फैसले पूरी तरह से टीम का आंतरिक मामला है। उन्होंने कहा कि समकालीन क्रिकेट में पाकिस्तान पर भारत की स्पष्ट बढ़त की व्यापक वास्तविकता को इससे प्रभावित नहीं होना चाहिए।

दुबई में चिर-प्रतिद्वंद्वी टीमों भारत-पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 के सुपर 4 मुकाबले से पहले पत्रकारों से बात करते हुए प्रसाद ने हाथ मिलाने और मैदान पर इशारों को लेकर हाल ही में चल रही बहस पर बात की।

उन्होंने कहा, "कोई टीम हाथ मिलाना चाहती है या नहीं, यह पूरी तरह से उनका फैसला है। अगर कोई ईमानदारी से खेल रहा है, तो आप खेल भावना के अनुरूप खेलते हैं।"

उन्होंने आगे कहा, "लेकिन ये आंतरिक फैसले हैं, और मैं बाहर से इस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता।"

प्रसाद ने भारत-पाकिस्तान क्रिकेट के बदलते संदर्भ पर विचार किया और कहा कि इस तरह के इशारे प्रतीकात्मक होते हुए भी टीमों के बीच व्यापक मतभेदों की तुलना में मामूली हैं। उन्होंने कहा, “भारत अब बिल्कुल अलग स्तर पर है। दोनों टीमों के बीच पहले के मुकाबले अब बहुत बड़ा अंतर है।”

उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि भारतीय खिलाड़ी अब खेल के हर पहलू में पूरी स्पष्टता के साथ काम करते हैं। उन्होंने मौजूदा भारतीय टीम के आत्मविश्वास और तैयारियों का जिक्र करते हुए कहा, “भारत के पास हर पहलू में स्पष्टता है - उनके मन में कोई संदेह नहीं है। भारत जरूर मैच जीतेगा।”