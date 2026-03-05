मैट हेनरी सेमीफाइनल से पहले कहां थे? कुछ घंटे पहले ही न्यूजीलैंड टीम से जुड़े, बोले- सच कहूं तो...
न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज मैट हेनरी को एक सप्ताह में डबल खुशी मिली है। हाल ही में उनका घर बच्चे का जन्म हुआ जबकि बुधवार को न्यूजीलैंड ने फाइनल का टिकट कटाया। न्यूजीलैंड ने सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका को रौंदा।
घर पर अपने बेटे के जन्म का जश्न मनाने से लेकर टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में निर्णायक अंतिम ओवर फेंकने तक न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज मैट हेनरी ने भावनाओं से भरे सप्ताह का समापन किया। न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को नौ विकेट से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। हेनरी 27 फरवरी को इंग्लैंड के खिलाफ न्यूजीलैंड के मैच के बाद अपने बच्चे के जन्म के लिए घर लौट गए थे। वह बुधवार को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सेमीफाइनल से कुछ घंटे पहले कोलकाता में टीम में फिर से शामिल हो गए थे।
'सच कहूं तो जब मैं वापस लौट रहा था...
थका देने वाली यात्रा के बावजूद इस तेज गेंदबाज ने सबसे अहम समय पर शानदार प्रदर्शन किया और 34 रन देकर दो विकेट लिए। हेनरी ने मैच के बाद पत्रकारों से कहा, ''बच्चे के जन्म के समय घर पर होना वाकई बहुत खास था। हॉली और जैक दोनों अच्छे हैं। एनाबेल बड़ी बहन बनकर बहुत खुश है। सब ठीक है।'' अपनी थका देने वाली यात्रा के बारे में उन्होंने कहा, ''सच कहूं तो जब मैं वापस लौट रहा था तो मैंने रास्ते में खूब नींद ली जो मेरे लिए बहुत जरूरी था। मैं बेटे के जन्म के लिए घर जाना चाहता था लेकिन सेमीफाइनल के लिए वापस लौटकर अच्छा लग रहा है।''
'ईश्वर का आभार है कि मैं ऐसा कर पाया'
हेनरी को सेमीफाइनल के लिए तैयारी का बहुत कम समय मिला था, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने अनुभव और अपने कौशल पर भरोसा किया। उन्होंने कहा, ''हमने काफी क्रिकेट खेली है, इसलिए मुझे लगता है कि इस समय भरोसा सबसे महत्वपूर्ण है। अगर बारिश हो रही हो तो हम अभ्यास भी नहीं कर पाते इसलिए ऐसा तरीका अपनाना महत्वपूर्ण होता है जिससे कि खिलाड़ी मानसिक रूप से तरोताजा और तैयार रहे तथा अपने कौशल पर पूरा भरोसा रखे। मेरे लिए यहां आकर टीम के लिए अपना योगदान देना ही सबसे अहम था और ईश्वर का आभार है कि मैं ऐसा करने में सफल रहा।''
'हम अगले मैच के लिए पूरी तरह तैयार रहेंगे'
हेनरी पिछले साल चोट के कारण चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल से बाहर होने पर काफी दुखी थे लेकिन इस बार वह अपना पूरा योगदान देने के लिए प्रतिबद्ध थे। उन्होंने कहा, ''एक और फाइनल में पहुंचना वाकई बहुत खास है। खिलाड़ी बेहद उत्साहित हैं, लेकिन अभी हमें इस पल का आनंद लेना है। मुझे लगता है कि खिलाड़ियों ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है। फिन (एलन) ने कुछ शानदार पारियां खेली हैं। अभी हम इसका आनंद ले रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि हम अगले मैच के लिए पूरी तरह से तैयार रहेंगे।''
