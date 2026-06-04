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ऋषभ पंत से आखिर कहां गलती हो रही? बचपन के कोच देवेंद्र शर्मा ने बताया; अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट के लिए दिया मंत्र

Chandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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भारत के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत के साथ कुछ अच्छा नहीं चल रहा। आईपीएल इतिहास के इस सबसे महंगे खिलाड़ी को न सिर्फ एलएसजी की कप्तानी से हाथ धोना पड़ा है बल्कि टेस्ट में टीम इंडिया की उपकप्तानी भी छिन गई है। उनके बचपन के कोच देवेंद्र शर्मा ने बताया है कि आखिर उनसे कहां चूक हो रही है। 

ऋषभ पंत से आखिर कहां गलती हो रही? बचपन के कोच देवेंद्र शर्मा ने बताया; अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट के लिए दिया मंत्र

ऋषभ पंत के बचपन के कोच देवेंद्र शर्मा ने इस भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज को आड़े शॉट खेलने से बचने और ऑफ-साइड पर अधिक खेलने की सलाह दी है।

पंत के लिए आईपीएल का लगातार दूसरा सत्र निराशाजनक रहा, जिसके बाद उन्होंने लखनऊ सुपर जॉइंट्स की कप्तानी छोड़ दी। अब वह भारत के लिए केवल टेस्ट क्रिकेट में खेलते हैं जहां हाल में उन्हें उप कप्तान पद से भी हटा दिया गया था।

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शर्मा ने न्यूज एजेंसी पीटीआई से कहा, ‘वह जरूरत से ज्यादा कोशिश कर रहा है और बहुत अधिक आड़े शॉट खेल रहा है। वह खुद पर बहुत ज्यादा दबाव डाल रहा है। उसे अधिक सीधे शॉट खेलने चाहिए, इससे उसे अधिक सफलता मिलेगी।’

उन्होंने कहा, 'जब मैंने उससे आखिरी बार बात की थी, तो मैंने उसे फॉर्म में वापसी करने के लिए अधिक से अधिक सीधे शॉट खेलने का सुझाव दिया था। जब आप रन बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हो तो आपको 'बेसिक्स' पर ध्यान देना चाहिए।'

पंत अब शनिवार से मुल्लांपुर में अफगानिस्तान के खिलाफ शुरू होने वाले एकमात्र टेस्ट मैच में खेलते हुए नजर आएंगे।

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शर्मा ने कहा, ‘मैं उसे थोड़ा अलग तरीके से खेलने और अलग रणनीति अपनाने की सलाह दूंगा, क्योंकि टेस्ट और टी20 क्रिकेट में बहुत अंतर होता है। पिछली बार जब वह भारत के लिए टेस्ट खेला था, तब उसने मैच विजेता पारी खेली थी। मुझे पूरा यकीन है कि वह अफगानिस्तान के खिलाफ भी इसी तरह का प्रदर्शन करेगा।’

उन्होंने कहा, ‘उसे संयमित आक्रामकता दिखानी चाहिए। उसे ऑन-साइड की बजाय ऑफ-साइड पर ज्यादा खेलना चाहिए।’

ऋषभ पंत लंबे समय से टी20 इंटरनेशनल और ओडीआई टीम से बाहर हैं। वाइट बॉल क्रिकेट में वह आखिरी बार 2024 के श्रीलंका दौरे पर खेले थे। पंत ने अपना आखिरी टी20 इंटरनेशनल मैच जुलाई 2024 में श्रीलंका के खिलाफ खेला था। वहीं अगस्त 2024 में श्रीलंका के खिलाफ खेले गए मैच के बाद से वह भारत के लिए कोई भी ओडीआई नहीं खेल पाए हैं।

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ऋषभ पंत के अब तक के अंतरराष्ट्रीय करियर की बात करें तो उन्होंने अब तक 49 टेस्ट खेले हैं, जिनमें 42.91 की औसत से 3476 रन बनाए हैं। उनके नाम टेस्ट में 8 शतक और 18 अर्धशतक हैं। टेस्ट में उनकी सबसे बड़ी पारी नाबाद 159 रन की है।

पंत के ओडीआई करियर की बात करें तो उन्होंने अब तक सिर्फ 31 मैच खेले हैं, जिनमें उनके नाम 33.5 की औसत से 871 रन बनाए हैं। ओडीआई में उनके नाम 1 शतक और 5 अर्धशतक हैं। उनका सर्वोच्च स्कोर नाबाद 125 रन है। ओडीआई में उनका स्ट्राइक रेट 106.21 का है।

ऋषभ पंत ने अब तक 76 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं जिनमें 23.25 की औसत से 1209 रन बनाए हैं। इनमें उनका स्ट्राइक रेट 127.26 का रहा है। टी20 इंटरनेशनल में पंत के नाम 3 अर्धशतक हैं।

(पीटीआई से भी इनपुट)

Chandra Prakash Pandey

लेखक के बारे में

Chandra Prakash Pandey

चन्द्र प्रकाश पाण्डेय वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के इंचार्ज के रूप में कार्यरत हैं। टीवी और डिजिटल पत्रकारिता में करीब दो दशक का अनुभव रखने वाले चन्द्र प्रकाश को जटिल विषयों का सरल विश्लेषण करने में महारत हासिल है। बचपन में न्यूज के प्रति ऐसा प्रेम हुआ कि रात में रेडियो पर न्यूज बुलेटिन के दौरान पढ़ाई-लिखाई का अभिनय करते लेकिन कान और दिल-दिमाग ध्वनि तरंगों पर अटका रहता। तब क्या पता था कि आगे चलकर न्यूज की दुनिया में ही रचना-बसना है। रेडियो में कभी काम तो नहीं किया लेकिन उस विधा के कुछ दिग्गज प्रसारकों संग टीवी न्यूज की दुनिया में कदमताल जरूर किया। चन्द्र प्रकाश पाण्डेय ने टीवी पत्रकारिता से शुरुआत की। पेशे में पहला दशक टीवी न्यूज के ही नाम रहा जहां उन्होंने 'न्यूज24', 'श्री न्यूज', 'फोकस न्यूज', 'न्यूज वर्ल्ड इंडिया' और भोजपुरी न्यूज चैनल 'हमार टीवी' में अलग-अलग समय पर अलग-अलग भूमिकाएं निभाई। इस दौरान डेली न्यूज शो के साथ-साथ 'विनोद दुआ लाइव: आजाद आवाज' जैसे कुछ स्पेशल शो के लिए भी लेखन किया। अगस्त 2016 में उन्होंने 'नवभारत टाइम्स' के साथ डिजिटल जर्नलिज्म की दुनिया में कदम रखा। NBT में उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल, पॉलिटिक्स, जियोपॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स, कोर्ट से जुड़ी खबरों का लेखन-संपादन किया। इस दौरान उन्होंने लोकसभा और विधानसभा चुनावों समेत महत्वपूर्ण विषयों पर कई स्पेशल सीरीज भी लिखी जिनमें लीगल न्यूज एक्सप्लेनर्स 'हक की बात' की एक लंबी श्रृंखला भी शामिल है। मार्च 2025 से वह लाइव हिंदुस्तान में शब्दाक्षरों के चौके-छक्के जड़ रहे हैं।

चन्द्र प्रकाश पाण्डेय मूल रूप से यूपी के देवरिया के रहने वाले हैं। गांव की मिट्टी में पलते-बढ़ते, खेत-खलिहान में खेलते-कूदते इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई की। उसके बाद मैथमेटिक्स का छात्र 'राजनीति कला है या विज्ञान?' में उलझ गया। बी.ए. और बी. एड. की पढ़ाई के बाद पत्रकारिता की ओर रुझान बढ़ा और मॉस कम्यूनिकेशंस में मास्टर्स किया। अभी भी सीखने-समझने का सतत क्रम जारी है।

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