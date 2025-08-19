अचानक शुभमन गिल का नाम कहां से आ गया? एशिया कप के लिए टीम चयन से पहले दिग्गज ने दिया बयान
पूर्व भारतीय क्रिकेटर कृष्णमाचारी श्रीकांत ने शुभमन गिल को एशिया कप टीम में शामिल करने की अचानक हुई मांग की आलोचना की है। गिल ने आखिरी बार जुलाई 2024 में श्रीलंका के खिलाफ भारत के लिए टी20 मैच खेला था।
पूर्व भारतीय क्रिकेटर और टीम इंडिया के सिलेक्टर रहे कृष्णमाचारी श्रीकांत ने शुभमन गिल को लेकर बड़ा ही हैरान करने वाला बयान दिया है। श्रीकांत ने कहा है कि एशिया कप 2025 स्क्वॉड में सिलेक्शन के लिए शुभमन गिल का नाम अचानक कहां से आ गया? शुभमन गिल ने भारत के लिए आखिरी बार जुलाई 2024 में श्रीलंका के खिलाफ टी20 मैच खेला था, जिसके बाद चयनकर्ताओं ने उन्हें सिर्फ वनडे और टेस्ट मैचों के लिए ही चुना। वनडे में वे उपकप्तान हैं और टेस्ट में कप्तानी कर रहे हैं।
इंग्लैंड में शुभमन गिल की कप्तानी में भारत ने टेस्ट सीरीज 2-2 से ड्रॉ कराई, जिसमें गिल ने अकेले 750 से ज्यादा रन बनाए। ऐसे में कहा जा रहा था कि शुभमन गिल को टी20 फॉर्मेट में खेले जाने वाले एशिया कप के जरिए टी20 टीम में वापसी करने का मौका मिल सकता है और उनको उपकप्तानी भी इस फॉर्मेट में मिल सकती है, लेकिन अभी के लिए शुभमन गिल को साइडलाइन रखा जा रहा है। इसकी लेकर क्रिस श्रीकांत ने बयान दिया है कि वे बीच में कहां से आ गए? पूर्व चीफ सिलेक्टर ने कहा है कि वे टी20 वर्ल्ड कप 2024 विनिंग टीम का भी हिस्सा नहीं थे।
श्रीकांत ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, "अगर शुभमन गिल (टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में) कप्तान होते, तो उन्हें प्लेइंग इलेवन में जगह मिल ही जाती। तब साईं सुदर्शन, यशस्वी जायसवाल या वैभव सूर्यवंशी जैसे खिलाड़ी नहीं होते। गिल सीधे ओपनिंग करते, लेकिन गिल टी20 विश्व कप का हिस्सा नहीं थे। अचानक उनकी जगह कहां से आ गई? वह इंग्लैंड के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल टीम में भी नहीं थे। हां, वह हाल ही में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन हम इस तरह से चयन का फैसला नहीं कर सकते।" शुभमन गिल के लिए आईपीएल के पिछले कुछ सीजन अच्छे रहे हैं, लेकिन अभी के लिए टी20आई टीम सैटल लग रही है।