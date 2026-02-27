दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जब-जब वेस्टइंडीज के खिलाड़ी मार रहे थे छक्का, अर्शदीप के पिता दे रहे थे गाली
दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ गुरुवार को जब वेस्टइंडीज के बल्लेबाज बाउंड्री जड़ रहे थे तो भारतीय फैंस की चिंता बढ़ रही थी। स्टार पेसर अर्शदीप सिंह के पिता तो हर सिक्स पर अपना जैसे आपा ही खो दे रहे थे। यहां तक कि उनके मुंह से गालियां तक निकल जा रही थी। ये खुलासा खुद अर्शदीप सिंह ने किया है।
टीम इंडिया के टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदें जिंदा हैं। भला हो दक्षिण अफ्रीका का, जिसने गुरुवार को वेस्टइंडीज को हरा दिया और दूसरी तरफ भारत ने जिम्बाब्वे पर आसान जीत दर्ज की। अब 1 मार्च को वेस्टइंडीज के खिलाफ भारत का सुपर-8 मैच एक तरह का क्वार्टर फाइनल हो गया है। मैच में जो भी टीम जीतेगी, वह अंतिम 4 में जगह बना लेगी। भारत की उम्मीदें अपने मैच के अलावा गुरुवार को दक्षिण अफ्रीका बनाम वेस्टइंडीज मैच पर भी टिकी थी। भारतीय फैन दक्षिण अफ्रीका की जीत की दुआ कर रहे थे। मैच के दौरान जब वेस्टइंडीज के खिलाड़ी चौके-छक्के जड़ रहे थे तो भारतीय फैंस की चिंता बढ़ रही थी। स्टार पेसर अर्शदीप सिंह के पिता तो वेस्टइंडीज की तरफ से लग रहे हर सिक्स पर अपना जैसे आपा ही खो दे रहे थे। यहां तक कि उनके मुंह से गालियां तक निकल जा रही थी। ये खुलासा खुद अर्शदीप सिंह ने किया है।
भारत को सेमीफाइनल की रेस में बने रहने के लिए गुरुवार को जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच जीतना तो जरूरी था ही, दक्षिण अफ्रीका की वेस्टइंडीज पर जीत भी नेट रनरेट वाले अगर-मगर को खत्म करने के लिए जरूरी थी।
7 विकेट 83 पर खोने के बाद भी वेस्टइंडीज ने दिखाया दम
भारत के मैच से पहले गुरुवार को ही अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में वेस्टइंडीज बनाम दक्षिण अफ्रीका का मैच था। अफ्रीकी टीम ने पहले गेंदबाजी करते हुए 11वें ओवर में ही वेस्टइंडीज के 7 विकेट गिरा गिए थे। 83 रन पर 7 विकेट खोने के बाद भी कैरिबियन टीम ने गजब का प्रदर्शन किया और 8 विकेट के नुकसान पर 176 रन का तगड़ा स्कोर खड़ा किया।
वेस्टइंडीज के हर सिक्स पर चिल्लाने लग रहे थे अर्शदीप के पिता
करोड़ों भारतीय फैंस की तरह अर्शदीप सिंह के पिता दर्शन सिंह भी दक्षिण अफ्रीका बनाम वेस्टइंडीज का मैच देख रहे थे। मैच के दौरान जब-जब कैरिबियन बल्लेबाज सिक्स जड़ रहे थे, वे अपना आपा खो रहे थे। जिम्बाब्वे पर भारत की जीत के बाद अर्शदीप सिंह ने बताया कि वेस्टइंडीज वाले मैच के दौरान जब भी कैरिबयाई बल्लेबाज सिक्स जड़ रहे थे, उनके पिता चिल्लाने लग जाते थे।
अर्शदीप सिंह को अपने पिता को कराना पड़ा शांत
अर्शदीप सिंह ने रिपोर्ट्स से कहा, 'हम पूरा मैच तो नहीं देखे लेकिन बीच-बीच में देख रहे थे। होटल रूम में मेरे साथ मेरी फैमिली भी थी और वेस्टइंडीज के बल्लेबाज जब भी छक्के जड़ते थे, मेरे पिता चिल्लाना शुरू कर देते थे- क्या कर रहे हो? वह गालियां दे रहे थे। मुझे उनको शांत कराना पड़ा और कहना पड़ा कि ऐसे नहीं होता है। मैंने उनसे कहा कि आप क्रिकेट का लुत्फ उठाइए और दक्षिण अफ्रीका की जीत के लिए प्रार्थना कीजिए।'
दक्षिण अफ्रीका की जीत से भारत को बड़ी राहत
मैच में आखिरकार दक्षिण अफ्रीका ने जीत हासिल की और बाद में जब भारत ने जिम्बाब्वे को 72 रन से हरा दिया तब ऐडन मारक्रम की अगुआई वाली टीम ग्रुप 1 से सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई करने वाली पहली टीम बन गई। इससे पहले दक्षिण अफ्रिका ने भारत को 76 रन से शिकस्त दी थी। उससे भारत का नेट रनरेट काफी गड़बड़ होकर माइनस में पहुंच गया था।
1 मार्च को भारत बनाम वेस्टइंडीज में जो जीता वो अंतिम 4 में पहुंचेगा
जिम्बाब्वे पर बड़ी जीत के बाद भारत का नेट रनरेट सुधरा जरूर लेकिन अब भी प्लस में नहीं आ पाया है। हालांकि दक्षिण अफ्रीका की वेस्टइंडीज पर जीत से अब ग्रुप 1 में नेट रनरेट वाला अगर-मगर समाप्त हो गया है। इस ग्रुप से दक्षिण अफ्रीका के बाद सेमीफाइनल में पहुंचने वाली दूसरी टीम कौन सी होगी, ये रविवार को भारत बनाम वेस्टइंडीज मैच से तय होगा। इसमें जो भी टीम जीतेगी, वह सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी।
लेखक के बारे मेंChandra Prakash Pandey
चन्द्र प्रकाश पाण्डेय, असिस्टेंट एडिटर
