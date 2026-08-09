जब आप प्लेइंग XI में अंदर- बाहर होते हैं तो..., कुलदीप यादव के करियर पर अजिंक्ये रहाणे ने कही बड़ी बात
कुलदीप यादव ने पिछले 9 सालों में सिर्फ 18 टेस्ट मैच खेले हैं और 79 विकेट लिए हैं। उन्हें टेस्ट क्रिकेट में कम मौके मिले हैं और टीम से अंदर- बाहर होते रहे हैं। इस पर अब पूर्व भारतीय कप्तान अजिंक्ये रहाणे ने बात की है। उन्होंने क्या कुछ कहा है पूरा जानिए।
भारत बनाम श्रीलंका दो मैचों की टेस्ट सीरीज शुरू होने में अब एक हफ्ते से भी कम का समय बचा है। श्रीलंका इलेवन और भारतीय टीम के बीच अभ्यास मैच खेला जा रहा है, जिसका आज (9 अगस्त) को तीसरा और आखिरी दिन है। जसप्रीत बुमराह की अनुपस्थिति में मेहमान टीम पर क्रिकेट प्रेमियों की नजरें उसकी स्पिन चौकड़ी पर होंगी, जिसमें कुलदीप यादव भी शामिल हो सकते हैं। उन्हें भी प्लेइंग XI में जगह दी जा सकती है।
कुलदीप यादव पर क्या बोले अजिंक्ये रहाणे
कुलदीप यादव ने अपना टेस्ट डेब्यू साल 2017 में धर्मशाला में किया था, लेकिन तब से लेकर अब तक उन्हें 9 साल हो गए हैं, फिर भी केवल 18 टेस्ट मैच खेल पाए हैं, जिसमें 79 विकेट हासिल किए हैं। कुलदीप यादव लगातार भारतीय टीम से अंदर बाहर होते रहे हैं। इस पर हाल ही में रिटायरमेंट का ऐलान करने वाले पूर्व भारतीय कप्तान अजिंक्ये रहाणे ने खुलकर बात की है और कहा है कि किसी भी खिलाड़ी के लिए लगातार अंदर- बाहर होना आसान नहीं होता है। उन्होंने कुलदीप को प्रतिभाशाली और मैच विनर खिलाड़ी बताया है।
रहाणे ने इंडियन एक्सप्रेस के आइडिया एक्सचेंज प्रोग्राम में कुलदीप यादव के बारे में बात करते हुए कहा “मुझे लगता है कि कुलदीप ने पिछले चार-पांच सालों में अपने खेल में काफी सुधार किया है। उन्होंने हवा में अपनी गेंद की गति पर काम किया है। प्लेइंग इलेवन में बार-बार अंदर-बाहर होने वाले किसी भी खिलाड़ी के लिए यह मुश्किल होता है, क्योंकि क्रिकेट लय का खेल है, चाहे आप बल्लेबाजी कर रहे हों या गेंदबाजी।”
उन्होंने कुलदीप की तारीफ करते हुए आगे कहा “कुलदीप एक बेहतरीन स्पिनर हैं। इसीलिए मैंने धर्मशाला में उन पर भरोसा जताया था। मुझे पता था कि वो विकेट लेने में माहिर हैं। हालांकि उस समय वो अनुभवी नहीं थे, लेकिन मुझे विश्वास था कि उन्हें उस स्थिति में उतारना फायदेमंद होगा। मुझे भरोसा था कि वो अच्छा प्रदर्शन करेंगे। आपको अपने खिलाड़ियों का साथ देना चाहिए, खासकर जब वे मैच जिताने वाले हों। एक टेस्ट खेलने के बाद अगले चार-पांच टेस्ट में बेंच पर बैठना आसान नहीं होता। लय बहुत जरूरी है, खासकर गेंदबाजों के लिए।”
कुलदीप के प्रदर्शन और अपनी गेंदबाजी पर किए गए सुधारों पर खुशी जाहिर करते हुए अजिंक्ये रहाणे ने कहा “हर दिन गेंद आपके हाथ से एक ही तरह से नहीं निकलती। लगातार खेलने से धीरे-धीरे लय आ जाती है और आप लगातार अच्छा प्रदर्शन कर पाते हैं। कुलदीप के सुधार से मैं बहुत खुश हूं। जब भी उन्हें सफेद गेंद के क्रिकेट में मौका मिला, उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया।”
कुलदीप को रहाणे ने पहले से कहीं ज्यादा कॉन्फिडेंट बताया। पर्याप्त मौके ना मिलने पर पेश आ रही मुश्किल के बारे में भी बात की। रहाणे ने कहा, “अब वह पहले से कहीं ज्यादा आत्मविश्वासी है। साथ ही, उसके लिए यह मुश्किल भी है क्योंकि उसे लगातार पर्याप्त अवसर नहीं मिल रहे हैं।”
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
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विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
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विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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