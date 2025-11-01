वर्ल्ड कप 2025 की क्लोजिंग सेरेमनी कब होगी शुरू? सुनिधि चौहान करेंगी परफॉर्म, ये दिलकश नजारा भी
संक्षेप: Women'S World Cup Closing Ceremony Telecast Details: इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका महिला वर्ल्ड कप फाइनल नवी मुंबई में आयोजित होगा। क्लोजिंग सेरेमनी में मशहूर सिंगर सुनिधि चौहान अपनी आवाज का जादू बिखरेंगी।
भारत और साउथ अफ्रीका के बीच रविवार को आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का खिताबी मुकाबला खेला जाएगा। दोनों टीमें नवी मुंबई के डॉक्टर डीवाई पाटिल स्टेडियम में आमने-सामने होंगी। भारत तीसरी बार टूर्नामेंट के फाइनल में उतरेगा और ट्रॉफी का सूखा खत्म करने पर नजर होगी। भारत को पिछली दो मर्तबा (2005 और 2017) निराशा हाथ लगी। साउथ अफ्रीका पहली बार महिला वर्ल्ड कप फाइनल में दमखम दिखाएगा। फाइनल के दौरान क्लोजिंग सेरेमनी का आयोजन होगा। चलिए, आपको क्लोजिंग सेरेमनी से संबंधित सभी डिटेल्स बताते हैं।
क्लोजिंग सेरेमनी में क्या-क्या होगा?
वर्ल्ड कप की क्लोजिंग सेरेमनी में भारत की मशहूर सिंगर सुनिधि चौहान अपनी आवाज का जादू बिखरेंगी। अपने गानों से लोगों मनोरंजन करेंगी। सुनिधि के साथ 60 डांसर्स भी स्टेज पर धूम मचाएंगे। आईसीसी के अनुसार, प्रसिद्ध कोरियोग्राफर संजय शेट्टी इस शो को डिजाइन कर रहे। शानदार लाइट-शो से स्टेडियम जगमगाएगा। साथ ही और भी दिलकश नजारे होंगे। क्लाजोंग सेरेमनी में दर्शकों को लेजर शो, 350 मास्ट कास्ट परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। ड्रोन डिस्प्ले भी एक अविस्मरणीय माहौल तैयार करेगा।
सुनिधि चौहान राष्ट्रगान भी गाएंगी
सुनिधि चौहान फाइनल मुकाबले की शुरुआत से पहले भारत का राष्ट्रगान भी गाएंगी। वहीं, साउथ अफ्रीका का राष्ट्रगान केपटाउन की टैरिन बैंक गाएंगी। चौहान ने कहा, “महिला वर्ल्ड कप में परफॉर्म करना मेरे लिए सम्मान की बात है और मैं इस खास दिन का बेसब्री से इंतजार कर रही हूं।”भारतीय टीम के फाइनल में होने और उत्साही फैंस से खचाखच भरे स्टैंड्स के साथ मुझे यकीन है कि माहौल उत्साह से भरपूर होगा और यह एक ऐसा दिन होगा जिसे हम सभी लंबे समय तक याद रखेंगे।"
कब शुरू होगी क्लोजिंग सेरेमनी?
क्लोजिंग सेरेमनी की शुरुआत फाइनल में पहली पार समाप्त होने के बाद होगी। खिताबी मुकाबले का आगाज दोपहर तीन बजे से होगा। अगर बारिश नहीं आई और मौसम ने कोई अड़ंगा नहीं लगाया तो पहली पारी तकरीबन शाम साढ़े छह बजे खत्म होगी। आप फाइनल और क्लोजिंग सेरेमनी का लुत्फ टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर उठा सकते हैं। आप लाइव स्ट्रीमिंग जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं।