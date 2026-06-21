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विराट कोहली का फिटनेस टेस्ट कब होगा? इंग्लैंड सीरीज के लिए चुने जाने के बाद जाएंगे CoE

Md.Akram
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स्टार क्रिकेटर विराट कोहली को इंग्लैंड के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए भारतीय स्क्वॉड में चुना गया है। हालांकि, कोहली का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) में फिटनेस टेस्ट होगा।

विराट कोहली का फिटनेस टेस्ट कब होगा? इंग्लैंड सीरीज के लिए चुने जाने के बाद जाएंगे CoE

स्टार बल्लेबाज विराट कोहली को फिटनेस मंजूरी मिलने की शर्त पर इंग्लैंड के खिलाफ उसकी धरती पर होने वाली तीन मैच की वनडे सीरीज के लिए रविवार को भारतीय टीम में चुना गया। भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) ने सीमित ओवरों की इस श्रृंखला के लिए रविवार को 15 सदस्यीय टीम की घोषणा की। कोहली एक प्रचार कार्यक्रम के लिए दिल्ली में हैं। वह फिटनेस टेस्ट के लिए सोमवार को बेंगलुरु स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (सीओई) में रिपोर्ट करेंगे। इंडियन प्रीमियर लीग में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिताबी अभियान के दौरान उनकी मांसपेशियों में खिंचाव आ गया था। इसके कारण वह अफगानिस्तान के खिलाफ हाल में समाप्त हुई तीन वनडे मैच की सीरीज से बाहर हो गए थे।

कोहली से मिली थी सीओई की टीम

सीओई की टीम कुछ समय पहले कोहली की फिटनेस की स्थिति को जानने के लिए इंग्लैंड में उनसे मिली थी। शुभमन गिल की अगुवाई वाली वनडे टीम में कोई चौंकाने वाला बदलाव नहीं हुआ है, सिवाय इसके कि युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज का हिस्सा रहने के बाद टीम से बाहर कर दिया गया है। उन्हें कोहली के स्थान पर चुना गया था और उन्होंने चेन्नई में अंतिम वनडे में नाबाद शतक लगाया था। चयन समिति ने इस मामले में सामान्य प्रक्रिया अपनाई जिसमें चोट के कारण बाहर चल रहे पहली पसंद के क्रिकेटर की वापसी होने पर उसकी जगह चुने गए खिलाड़ी को बाहर होना पड़ता है।

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'शीर्ष क्रम में ज्यादा प्रयोग नहीं होंगे'

बीसीसीआई के एक सूत्र ने पीटीआई से कहा, ''इग्लैंड के खिलाफ शीर्ष क्रम में ज्यादा प्रयोग नहीं किए जाएंगे। विराट तीसरे नंबर पर वापसी करेंगे और गिल रोहित शर्मा के साथ पारी की शुरुआत करेंगे। टीम के पास तीसरे सलामी बल्लेबाज के रूप में ईशान किशन मौजूद हैं।'' तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को भी कार्यभार प्रबंधन के लिए आराम देने के बाद टीम में वापस बुलाया गया है। अनुभवी ऑलराउंडर अक्षर पटेल ने भी वापसी की है, जिन्होंने युवा बाएं हाथ के स्पिनर हर्ष दुबे की जगह ली है। दुबे श्रीलंका ए के खिलाफ चार दिवसीय मैच की सीरीज के लिए भारत ए टीम से जुड़ेंगे। सूत्र ने कहा, ''भारतीय टीम प्रबंधन दुबे और अक्षर दोनों को समय-समय पर मौका देगा ताकि यह पता चल सके कि विश्व कप में कौन बेहतर विकल्प साबित होगा। फिलहाल, रविंद्र जडेजा को ही टेस्ट विशेषज्ञ के तौर पर देखा जा रहा है।''

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कब शुरू होगी इंग्लैंड वनडे सीरीज?

भारत बनाम इंग्लैंड वनडे सीरीज का पहला मैच एजबेस्टन (14 जुलाई), दूसरा सोफिया गार्डन्स (16 जुलाई) और तीसरा लॉर्ड्स (19 जुलाई) में होगा। स्पिनर वरुण चक्रवर्ती के चोट के कारण बाहर होने के बाद बीसीसीआई ने आयरलैंड के खिलाफ टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज के लिए 'अपडेटिड' टीम भी घोषित की। बोर्ड ने बताया कि आईपीएल के दौरान बाएं पैर में लगी चोट के बाद चक्रवर्ती बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में 'रिहैबिलिटेशन' के अंतिम चरण में हैं। युवा तेज गेंदबाज प्रिंस यादव को टीम में शामिल किया गया है। श्रेयस अय्यर आयरलैंड में टी20 टीम की कप्तानी करेंगे, जबकि तिलक वर्मा उप-कप्तान होंगे।

इंग्लैंड के लिए वनडे टीम: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली (फिटनेस मंजूरी मिलने पर निर्भर), श्रेयस अय्यर (उप-कप्तान), केएल राहुल (विकेटकीपर), इशान किशन (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, नितीश कुमार रेड्डी, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, गुरनूर बराड़।

आयरलैंड टी20 सीरीज के लिए 'अपडेटिड' टीम: श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), इशान किशन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, तिलक वर्मा (उप-कप्तान), नितीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव, वैभव सूर्यवंशी, प्रसिद्ध कृष्णा।

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मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार

परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।


अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।


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