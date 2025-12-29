विराट कोहली अब कब खेलेंगे विजय हजारे ट्रॉफी का अगला मैच? DDCA ने बता दिया डेट

संक्षेप: दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) के अध्यक्ष रोहन जेटली ने सोमवार को बताया कि दिग्गज भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली 6 जनवरी को बेंगलुरु स्थित बीसीसीआई उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) में रेलवे के खिलाफ दिल्ली का विजय हजारे ट्रॉफी मैच खेलेंगे।

दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) के अध्यक्ष रोहन जेटली ने सोमवार को बताया कि दिग्गज भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली 6 जनवरी को बेंगलुरु स्थित बीसीसीआई उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) में रेलवे के खिलाफ दिल्ली का विजय हजारे ट्रॉफी मैच खेलेंगे।

भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) के केंद्रीय अनुबंध हासिल करने वाले सभी खिलाड़ियों के लिए विजय हजारे ट्रॉफी के कम से कम दो मैचों में भाग लेना अनिवार्य किया था। कोहली हालांकि इस महीने न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू श्रृंखला की तैयारी के लिए तीसरा मैच भी खेलना चाहते हैं।

डीडीसीए अध्यक्ष रोहन जेटली ने ‘पीटीआई’ को बताया, ‘फिलहाल, वह खेल रहे हैं। विराट ने तीन मैचों के लिए अपनी उपलब्धता दी है।’

कोहली दिल्ली के लिए शुरुआती दो मैचों में शानदार लय में थे। उन्होंने क्रमशः 131 और 77 रन बनाए।

उन्होंने इस दौरान लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे कम पारियों में 16,000 रन पूरे करने का रिकॉर्ड भी कायम किया। कोहली ने 330वीं पारी में इस मुकाम को हासिल कर दिग्गज सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ दिया। तेंदुलकर ने 391 पारियों में यह उपलब्धि हासिल की थी।

बीसीसीआई के एक सूत्र ने बताया कि न्यूजीलैंड श्रृंखला के लिए भारतीय वनडे टीम आठ जनवरी तक वडोदरा में पहुंचेगी लेकिन कोहली अभ्यास के लिए एक दिन पहले यहां पहुंच सकते हैं।

न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन मैचों की वनडे श्रृंखला 11 जनवरी को इसी मैदान पर शुरू होगी।

विराट कोहली टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल से संन्यास ले चुके हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट में वह अब सिर्फ एक फॉर्मेट ओडीआई में खेल रहे हैं। उनकी निगाह 2027 में होने वाले वर्ल्ड कप पर है।

कोहली इस साल ऑस्ट्रेलिया दौरे पर करीब 8 महीने बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने उतरे थे। तीन वनडे मैच की सीरीज के शुरुआती दोनों मुकाबलों में वह शून्य पर आउट हुए थे। उनके ओडीआई करियर में ऐसा पहली बार हुआ था जब वह लगातार दो पारियों में खाता तक नहीं खोल सके थे लेकिन तीसरे और आखिरी वनडे में कोहली ने जबरदस्त वापसी करते हुए नाबाद अर्धशतक जड़ा था।