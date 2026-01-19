विराट कोहली और रोहित शर्मा अब कब इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते दिखेंगे?

संक्षेप: इंटरनेशनल क्रिकेट में बस एक फॉर्मेट ओडीआई खेल रहे विराट कोहली और रोहित शर्मा को अब खेलते हुए देखने के लिए प्रशंसकों को इंतजार करना पड़ेगा। दोनों ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 वनडे मैच की सीरीज के सभी मैच को खेला। सीरीज में भारत को 2-1 से हार का सामना करना पड़ा।

इंटरनेशनल क्रिकेट में बस एक फॉर्मेट ओडीआई खेल रहे विराट कोहली और रोहित शर्मा को अब खेलते हुए देखने के लिए प्रशंसकों को इंतजार करना पड़ेगा। दोनों ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 वनडे मैच की सीरीज के सभी मैच को खेला। सीरीज में भारत को 2-1 से हार का सामना करना पड़ा। करीब 4 दशक बाद न्यूजीलैंड की टीम भारत में कोई वनडे सीरीज जीत पाई। मेहमान टीम की भारत में अब तक की ये पहली वनडे सीरीज जीत थी।

इस सीरीज में रोहित शर्मा का बल्ला खामोश रहा लेकिन ओडीआई रैंकिंग के सरताज विराट कोहली ने खूब रन बटोरे। कोहली सिर्फ दूसरे मैच में फिफ्टी प्लस का स्कोर नहीं बना पाए। पहले मैच में उन्होंने 93 रन की पारी खेली और इंदौर में खेले गए सीरीज के तीसरे और आखिरी वनडे में उन्होंने 124 रन की शानदार पारी खेली। हालांकि उनका शतक बेकार गया और भारत को इस निर्णायक मैच में हार का सामना करना पड़ा।

विराट कोहली ने न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के सभी 3 मैचों कुल 240 रन बटोरे। रोहित शर्मा के लिए ये सीरीज खास नहीं रही और वह सिर्फ 61 रन बना पाए। पहले वनडे में वह 26, दूसरे में 24 और तीसरे में सिर्फ 11 रन बना पाए।

अब विराट कोहली और रोहित शर्मा को दोबारा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलते हुए देखने के लिए फैंस को लंबा इंतजार करना पड़ेगा। अब भारत का न्यूजीलैंड के साथ टी20 सीरीज शुरू होने वाला है और दोनों दिग्गज इस फॉर्मेट से संन्यास ले चुके हैं। अगले महीने से टी20 विश्व कप शुरू होने जा रहा है। उसके बाद अप्रैल और मई में इंडियन प्रीमियर लीग होगा, जिस वजह से भारत कोई अंतरराष्ट्रीय मैच नहीं खेलेगा।

विराट कोहली और रोहित शर्मा अब आईपीएल में ही खेलते दिखेंगे। कोहली जहां डिफेंडिंग चैंपियन आरसीबी का हिस्सा हैं, वहीं रोहित शर्मा आईपीएल इतिहास की सबसे सफल टीमों में से एक मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलते दिखेंगे।

विराट कोहली और रोहित शर्मा अब अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलते हुए जुलाई में ही दिखाई देंगे। इस साल जुलाई में भारतीय टीम इंग्लैंड के दौरे पर जाने वाली है। वहां दोनों टीमों के बीच 5 टी20 और 3 ओडीआई मैच की सीरीज होनी है।

भारत और इंग्लैंड के बीच सीरीज का पहला ओडीआई 14 जुलाई को बर्मिंघम में खेला जाएगा। सीरीज का दूसरा मैच 16 जुलाई को कार्डिफ में और तीसरा और आखिरी मैच 19 जुलाई को ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदान में खेला जाएगा।