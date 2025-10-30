श्रेयस अय्यर की कब होगी टीम इंडिया में वापसी? वर्ल्ड कप स्क्वॉड से भी कट सकता है पत्ता

Cricket Logo
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़When will Shreyas Iyer return to Team India He could also be dropped from the World Cup squad
संक्षेप: श्रेयस अय्यर अगले दो महीनों तक क्रिकेट से बाहर रहेंगे, जिससे अगले महीने साउथ अफ्रीका के खिलाफ घरेलू मैदान पर होने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज से भी उनका बाहर होना लगभग तय है।

Thu, 30 Oct 2025 08:56 AMLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
भारतीय वनडे टीम के उप-कप्तान श्रेयस अय्यर को लेकर एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में हुई तीन मैच की वनडे सीरीज के दौरान वह ऐलेक्स कैरी का एक कैच पकड़ते हुए चोटिल हो गए थे। यह चोट इतनी गंभीर थी कि उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। रिपोर्ट है कि इस चोट के चलते श्रेयस अय्यर दो महीने तक क्रिकेट से बाहर हो गए हैं। चोट के कारण हुए आंतरिक रक्तस्राव को रोकने के लिए भारतीय बल्लेबाज़ का मेडिकल ऑपरेशन किया गया। ताजा रिपोर्टों के अनुसार, उनकी हालत अब स्थिर है और उन्हें इस हफ्ते की शुरुआत में सिडनी के एक अस्पताल के आईसीयू से बाहर ले जाया गया था।

रेवस्पोर्ट्ज़ के अनुसार, अय्यर अगले दो महीनों तक क्रिकेट से बाहर रहेंगे, जिससे अगले महीने साउथ अफ्रीका के खिलाफ घरेलू मैदान पर होने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज से भी उनका बाहर होना लगभग तय है।

हालांकि, जनवरी में न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन मैचों की सीरीज के लिए उनका भारत लौटना अनिश्चित है, क्योंकि उनके पास प्रैक्टिस की कमी होगी। इसका मतलब यह है कि अय्यर टी20 वर्ल्ड कप की योजना में अपनी जगह बनाने में शायद ही सफल हो पाएं, क्योंकि भारत जनवरी में न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू मैदान पर अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच खेलेगा, जहां प्रबंधन फरवरी में होने वाले आईसीसी टूर्नामेंट के लिए अपने अंतिम 15 खिलाड़ियों को घरेलू मैदान पर उतारना चाहेगा।

अगर अय्यर न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज से चूक जाते हैं, तो भारत के लिए उनका अगला अभियान अगले साल जुलाई में इंग्लैंड के सीमित ओवरों के दौरे में होगा। ऐसे में अय्यर आईपीएल के दौरान ही क्रिकेट फील्ड पर वापसी कर पाएंगे।

बता दें, पिछले शनिवार को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर ऑस्ट्रेलिया के एलेक्स कैरी का एक मुश्किल कैच लेने की कोशिश में अय्यर चोटिल हो गए थे। टीम के फिजियो उन्हें तुरंत मैदान से बाहर ले गए और ड्रेसिंग रूम ले गए। अस्पताल पहुंचने पर, उनकी हालत बिगड़ गई और उनके महत्वपूर्ण संकेत कमजोर पड़ गए, जिसके कारण उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। मेडिकल स्कैन में पता चला कि तिल्ली में चोट के कारण आंतरिक रक्तस्राव हो रहा है, और इसके बाद उन्हें सिडनी के एक अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया।

एक मीडिया रिपोर्ट में किए गए दावे के विपरीत, बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकी ने स्पष्ट किया कि अय्यर की सर्जरी नहीं हुई थी, बल्कि तिल्ली में चोट के कारण आंतरिक रक्तस्राव को रोकने के लिए एक 'चिकित्सा प्रक्रिया' की गई थी।

