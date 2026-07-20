रोहित शर्मा और विराट कोहली की जोड़ी अब किस दिन आएगी साथ में नजर? नोट कर लीजिए अगली डेट
विराट कोहली और रोहित शर्मा की जोड़ी साथ में अब किस दिन नजर आएगी? अगर आप भी इस सवाल का जवाब खोज रहे हैं तो इसका जवाब आपको इसी स्टोरी में मिल जाएगा कि कब दोनों मैदान पर उतरेंगे।
लंदन के लॉर्ड्स में इंडिया और इंग्लैंड के बीच जो आखिरी वनडे इंटरनेशनल मैच खेला गया, उसे रोहित शर्मा का आखिरी अंतरराष्ट्रीय मैच कहा जा रहा था, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। बीसीसीआई से भी इसकी पुष्टि हो चुकी है कि रोहित आगे भी खेलेंगे। हालांकि, एक सवाल सभी के दिमाग में है कि अब रोहित शर्मा और विराट कोहली किस दिन मैदान पर नजर आएंगे? विराट और रोहित दोनों 19 जुलाई को इंग्लैंड के खिलाफ वनडे मैच में साथ में उतरे, लेकिन अब उन्हें एक महीने से ज्यादा का इंतजार करना पड़ सकता है।
अगर आप रोहित शर्मा या विराट कोहली या फिर दोनों खिलाड़ियों के फैन हैं तो उन्हें साथ में इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हुए देखने के लिए आपको लंबा इंतजार करना पड़ेगा। 19 जुलाई के बाद अब वे सीधे सितंबर के आखिर में मैदान पर नजर आने वाले हैं, क्योंकि टीम इंडिया की अभी तो अगली वनडे सीरीज सितंबर के आखिर में शुरू होनी है। दोनों दिग्गज सिर्फ वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट ही खेलते हैं। टी20 इंटरनेशनल और टेस्ट क्रिकेट से दोनों ने रिटायरमेंट लिया हुआ है। यही कारण है कि दोनों को अंतरराष्ट्रीय मंच पर लौटने के लिए इंतजार करना होगा।
अगले महीने तक कोई वनडे सीरीड शेड्यूल नहीं
दरअसल, टीम इंडिया की अगली वनडे सीरीज वेस्टइंडीज के खिलाफ सितंबर-अक्तूबर में शेड्यूल है। इससे पहले कोई भी वनडे सीरीज टीम इंडिया की शेड्यूल नहीं है। बांग्लादेश के खिलाफ पहले जुलाई-अगस्त में वनडे और टी20 सीरीज प्लान में थी, लेकिन आईपीएल 2026 और टी20 वर्ल्ड कप 2026 को लेकर जो चीजें भारत और बांग्लादेश के बीच हुई थीं। उससे बांग्लादेश का वह दौरा ठंडे बस्ते में पड़ चुका है। उस सीरीज का अभी तक कोई जिक्र नहीं है। ऐसे में कहा जा सकता है कि वह अनिश्चितकाल के लिए पोस्टपोन कर दी गई है।
27 सितंबर से शुरू होगी वनडे सीरीज
इंडिया वर्सेस वेस्टइंडीज वनडे सीरीज की बात करें तो 27 सितंबर से 3 मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज शुरू होगी। पहला मैच तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा, जबकि दूसरा मैच 30 सितंबर को गुवाहटी में आयोजित होगा। वहीं, सीरीज का तीसरा और अंतिम मुकाबला 3 अक्तूबर को न्यू चंडीगढ़ के मुल्लांपुर में खेला जाएगा। इसके बाद टीम इंडिया न्यूजीलैंड के दौरे पर जाएगी, जहां पर 5 मैचों की वनडे सीरीज 4 नवंबर से शुरू होगी। उस सीरीज के बाद कई नाम तय हो जाएंगे कि कौन-कौन से खिलाड़ी वर्ल्ड कप 2027 में खेल सकते हैं। उस सीरीज को अहम माना जा रहा है।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।
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