इंडिया सीरीज से बाहर होने के बाद कमिंस कब करेंगे वापसी? कप्तान बोले- जब तक मुझे नहीं लगेगा कि..., Cricket Hindi News
When will Pat Cummins return after being out of the India series Captain said I Am never going to go into a Test Unless

इंडिया सीरीज से बाहर होने के बाद कमिंस कब करेंगे वापसी? कप्तान बोले- जब तक मुझे नहीं लगेगा कि...

इंडिया सीरीज से बाहर होने के बाद पैट कमिंस की नजरें एशेज में वापसी करने पर हैं। एशेज सीरीज का पहला टेस्ट मैच 21 नवंबर से पर्थ में खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान कमिंस इन दिनों कमर की चोट से जूझ रहे हैं।

Md.Akram सिडनी, भाषाWed, 3 Sep 2025 04:13 PM
ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट कप्तान पैट कमिंस ने कहा है कि वह प्रतिष्ठित एशेज सीरीज में खेलने के लिए ‘जो कुछ भी जरूरी हो’ वह करेंगे। कमिंस कमर की चोट से जूझ रहे हैं जो उन्हें संभवत: जून में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (डब्ल्यूटीसी) फाइनल के दौरान काम के अधिक बोझ के कारण लगी थी। कमिंस न्यूजीलैंड और भारत के खिलाफ आगामी सीमित ओवरों की सीरीज और एशेज से पहले शेफील्ड शील्ड मुकाबलों में नहीं खेल पाएंगे। इस 32 साल के तेज गेंदबाज को हालांकि उम्मीद है कि वह 21 नवंबर से पर्थ में होने वाले पहले टेस्ट से पूर्व पूरी तरह से फिट हो जाएंगे।

कमिंस ने बुधवार को ‘क्रिकेट.कॉम.एयू’ से कहा, ‘‘मैं तब तक टेस्ट मैच में नहीं उतरूंगा जब तक कि मुझे यह नहीं लगे कि मैं टेस्ट मैच को खत्म कर सकता हूं।’’ उन्होंने कहा, ‘‘लेकिन जब आप 18 या 19 साल के होते हैं तो आप सोचते हैं कि मैं अपने रिहैबिलिटेशन को परफेक्ट बनाऊंगा, फिर चाहे इसके लिए अतिरिक्त छह महीने लग जाएं। जबकि मैं इस सोच के साथ खुश हूं कि यह एशेज सीरीज है और इसमें खेलने के लिए जो भी जरूरी होगा मैं वह करूंगा।’’ इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के महत्व की ओर इशारा करते हुए कमिंस ने कहा, ‘‘लेकिन अंत में अगर आप शत प्रतिशत फिट नहीं होते और अगले साल आपको थोड़े ब्रेक की जरूरत होती है तो फिर एक और एशेज होगी।’’

ये भी पढ़ें:ऑस्ट्रेलिया को लगा बड़ा झटका, कप्तान पैट कमिंस भारत के खिलाफ अहम सीरीज से बाहर

मेडिकल स्कैन में कमिंस की कमर में चोट का खुलासा हुआ है और वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज खत्म होने के हफ्तों बाद भी यह दिग्गज इससे परेशान है। कमिंस ने कहा कि विशेषज्ञ एक महीने में उनकी चोट का पुन: आकलन करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर वह शेफील्ड शील्ड के मुकाबलों में नहीं खेलते हैं तो भी उन्हें एशेज की तैयारी के लिए काफी कम समय की जरूरत होगी और वह यह जोखिम उठाने को तैयार हैं। कमिंस ने जून में लॉर्ड्स में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ डब्ल्यूटीसी फाइनल में चार दिन में 35.1 ओवर गेंदबाजी की थी। इंडियन प्रीमियर लीग में खेलने के बाद लंदन पहुंचे कमिंस के गेंदबाजी के भार में खिताबी मुकाबले के दौरान काफी वृद्धि देखी गई थी।

