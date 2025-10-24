भारत का वुमेंस वर्ल्ड कप सेमीफाइनल मैच कब? किस टीम से होगी भिड़ंत; यहां जानें

संक्षेप: ICC Women Cricket World Cup semi final Match- भारत ने आईसीसी वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 के सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है, मगर नॉकआउट का शेड्यूल अभी भी साफ नहीं हो पाया है क्योंकि टॉप-2 की पोजिशन अभी भी कन्फर्म नहीं है।

ICC Women Cricket World Cup semi final Matches- भारत ने न्यूजीलैंड को आईसीसी वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 के 24वें मुकाबले में 53 (DLS) रनों से हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली है। इसी के साथ वुमेंस वर्ल्ड कप 2025 के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली चारों टीमों की तस्वीर साफ हो चुकी है। भारत से पहले ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड की टीम ने नॉकआउट में अपनी जगह पक्की की थी। हालांकि सेमीफाइनल का शेड्यूल अभी भी साफ नहीं हो पाया है, मगर यह साफ हो गया है कि भारत पहला सेमीफाइनल खेलने वाला है। आईए इसके पीछे का कारण समझते हैं।

हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली टीम इंडिया फिलहाल 6 मैचों में इतने ही अंकों के साथ पॉइंट्स टेबल में चौथे पायदान पर है। भारत का आखिरी मैच बांग्लादेश के खिलाफ है। टीम इंडिया अगर वह मैच जीत भी लेती है तो वह अधिकतम 8 अंकों तक ही पहुंच पाएगी। इंग्लैंड 9 पॉइंट्स के साथ तीसरे, साउथ अफ्रीका 10 पॉइंट्स के साथ दूसरे और ऑस्ट्रेलिया 11 पॉइंट्स के साथ पहले पायदान पर है। इसका मतलब है कि भारत चौथे नंबर पर रहकर ही सेमीफाइनल में प्रवेश करेगा।

पहला सेमीफाइनल पॉइंट्स टेबल में पहले और चौथे पायदान पर रहने वाली टीमों के बीच होगा, वहीं दूसरे सेमीफाइनल में दूसरे और तीसरे नंबर पर रहने वाली टीमें भिड़ेंगी। इसका मतलब यह है कि भारत के सेमीफाइनल खेलने की डेट कन्फर्म हो गई है, मगर किस टीम के खिलाफ मैच होगा इसकी तस्वीर साफ होना अभी बाकी है।

पहला सेमीफाइनल- टीम-1 वर्सेस भारत, 29 अक्टूबर

दूसरा सेमीफाइनल- टीम-2 वर्सेस टीम-3

क्यों अभी तक साफ नहीं हुआ वुमेंस वर्ल्ड कप 2025 के सेमीफाइनल का शेड्यूल? आईसीसी वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 के सेमीफाइनल का शेड्यूल इसलिए साफ नहीं हो पाया है क्योंकि टॉप-2 टीमें अभी तक कन्फर्म नहीं हुईं हैं। ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड तीनों का एक-एक मैच बाकी है।

ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच नंबर-1 बनने की जंग है। वहीं इंग्लैंड की नजरें टॉप-2 में जगह बनाने पर है।