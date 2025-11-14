आखिरी बार कब खेले थे भारत की टेस्ट टीम में 4 स्पिनर और क्या था मैच का नतीजा? जानिए
संक्षेप: आखिरी बार जब टीम इंडिया ने अपनी टेस्ट प्लेइंग इलेवन में चार स्पिनर शामिल किए थे तो वह मैच रविंद्र जडेजा का यादगार मैच था, जो आज भी प्लेइंग इलेवन का हिस्सा हैं। उस मैच में सिर्फ एक पेसर था और इस बार दो पेसर हैं।
कोलकाता के ईडन गार्डेंस स्टेडियम में इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला खेला जा रहा है। भारतीय टीम इस मुकाबले में एक नए कॉम्बिनेशन के साथ उतरी है। टीम इंडिया कोलकाता के मैदान पर एक या दो नहीं, बल्कि चार स्पिनरों के साथ उतरी है, जबकि साउथ अफ्रीका ने सिर्फ दो स्पिनर खिलाए हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले एक दशक में एक बार भी ऐसा देखने को नहीं मिला है, जबकि भारत की टीम में चार स्पिनर टेस्ट मैच में रहे हों।
आखिरी बार जब टीम इंडिया ने अपनी टेस्ट प्लेइंग इलेवन में चार स्पिनर शामिल किए थे तो वह मैच रविंद्र जडेजा का यादगार मैच था, जो आज भी प्लेइंग इलेवन का हिस्सा हैं। वह मैच रविंद्र जडेजा का डेब्यू मैच था, जो 13 दिसंबर से नागपुर के विदर्भ क्रिकेट स्टेडियम में इंग्लैंड के खिलाफ खेला गया था। सीरीज का ये अंतिम और चौथा टेस्ट था। हालांकि, इस मैच में टीम इंडिया को जीत नहीं मिली थी और सिर्फ 14 विकेट ही भारत को मिले थे। मुकाबला ड्रॉ पर समाप्त हुआ था।
उस मैच की प्लेइंग इलेवन में सिर्फ एक पेसर ईशांत शर्मा थे, जबकि चार स्पिनरों में रविचंद्रन अश्विन, पीयूष चावला, प्रज्ञान ओझा और रविंद्र जडेजा शामिल थे। अब करीब 13 साल के बाद फिर से भारतीय टीम में चार स्पिनर देखने को मिले हैं। हालांकि, दो पेसर भी हैं, लेकिन स्पिनरों की बात करें तो उस टीम से सिर्फ रविंद्र जडेजा इस टीम का हिस्सा हैं। जडेजा के अलावा कुलदीप यादव, अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर इस बार प्लेइंग इलेवन का हिस्सा हैं।
इस बार 3 ऑलराउंडर टीम में
इसका एक पहलू ये भी है कि इस बार तीन प्रोपर स्पिन ऑलराउंडर भारत की टेस्ट टीम का हिस्सा हैं, जिन्हें बल्लेबाजी करनी आती है, जबकि उस टाइम तीन प्रोपर स्पिनर और एक ऑलराउंडर टीम का हिस्सा थे। हैरान करने वाली बात ये है कि क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल यानी सीएबी के प्रमुख सौरव गांगुली ने कहा था कि ये पिच पेसर्स को मदद करेगी तो गौतम गंभीर ने इस तरह का निर्णय क्यों लिया है? इसका जवाब मैच के बाद ही मिल पाएगा।