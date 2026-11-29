टीम इंडिया की ओर से आखिरी बार कब खेला कन्कशन सब्स्टीट्यूट? अब गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा को मिला मौका
आकाश दीप को चोटिल होने के कारण भारत बनाम न्यूजीलैंड दूसरे टेस्ट मैच से बाहर होना पड़ा। मैच के तीसरे दिन उनके हेलमेट पर दो बार गेंद लगी। उनकी जगह प्रसिद्ध कृष्णा मौका मिला।
भारत को रविवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन बड़ा झटका लगा। पहली पारी में पांच विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज आकीश दीप सिर में चोट लगने की वजह से मैच से बाहर हो गए। उन्होंने क्राइस्टचर्च में भारत के लिए 52 गेंदों में चार चौकों की मदद से 29 रनों की अहम पारी भी खेली। बैटिंग के दौरान आकाश के हेलमेट पर दो बार गेंद लगी। उन्हें पहले पेसर जैकब डफी और फिर काइल जैमिसन की गेंद लगी। हालांकि, आकाश ने बैटिंग जारी रखी लेकिन असहज नजर आए। आकाश के सिर में चोट (कनकशन) का पता चला, जिसके कारण उन्हें क्राइस्टचर्च टेस्ट से बाहर होना पड़ा। ऐसे में आकाश के स्थान पर कन्कशन सब्स्टीट्यूट के रूप में तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा को टीम में शामिल किया गया है।
भारत के लिए आखिरी बार कब खेला कन्कशन सब्स्टीट्यूट?
प्रसिद्ध से पहले टीम इंडिया की ओर से आखिरी बार बतौर कन्कशन सब्स्टीट्यूट हर्षित राणा खेले थे। वह फरवरी 2025 में इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के चौथे मैच में कन्कशन सब्स्टीट्यूट के रूप में उतरे थे। तब ऑलराउंडर शिवम दुबे को चोटिल होने के कारण बाहर होना पड़ा था। दुबे ने 34 गेंदों में 53 रन बनाए थे। उनकी पारी की बदौलत भारत ने 181/9 का स्कोर खड़ा किया था और इंग्लैंड को 15 रनों से हराया। दुबे शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए थे। वहीं, हर्षित ने प्रभावी गेंदबाजी करते हुए 4 ओवर में 33 रन देकर तीन विकेट चटकाए। यह उनका पहला टी20 इंटरनेशनल मैच था। बता दें कि खिलाड़ी को मैच के दौरान सिर या गर्दन पर चोट लगने की सूरत में टीम को कन्कशन सब्स्टीट्यूट उपयोग की इजाजत मिलती है। जांच के बाद पुष्टि होने पर ही ऐसा होता है।
आकाश दीप ने जुरेल के साथ मिलकर फॉलोऑन टाला
आकाश के चोटिल होने के बाद भारत के पास मोहम्मद सिराज को लाने का विकल्प था, जिनका दो टेस्ट मैचों की प्लेइंग इलेवन से बाहर रहना सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। हालांकि, भारत ने सिराज की जगह हार्ड-लेंथ बॉलर प्रसिद्ध को चुना। जसप्रीत बुमराह, गुरनूर बराड़ और अंशुल कम्बोज प्लेइंग इलेवन में अन्य तेज गेंदबाज हैं। प्रसिद्ध ने पिछले सप्ताह वेलिंगटन में न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला टेस्ट खेला था। उन्होंने ड्रॉ हुए मैच की दो पारियों में 123 रन देकर तीन विकेट लिए थे। गौरतलब है कि आकाश ने क्राइस्टचर्च में ध्रुव जुरेल के साथ मिलकर तीसरे दिन भारत के ऊपर से फॉलोऑन का खतरा टाला। दोनों ने आठवें विकेट के लिए 46 रनों की साझेदारी की। आकाश को जैमीसन ने 60वें ओवर में आउट किया। जुरेल ने गुरनूर बराड़ (46 गेंदों में 10) के साथ नौवें विकेट के लिए 64 रन जोड़े। जुरेल 12 रनों से शतक से चूके। उन्होंने 170 गेंदों में 14 चौकों के जरिए 88 रन जुटाए। भारत की पहली पारी 86.1 ओवर में 246 रनों पर सिमटी। अपनी पहली पारी में 356 रन बनाने वाले न्यूजीलैंड टीम ने 110 रन की बढ़त हासिल की।
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मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
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