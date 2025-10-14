Cricket Logo
भारत में आखिरी बार कब कोई टेस्ट मैच पांचवें दिन तक चला था? WI ने 2011 के बाद पहली बार किया ऐसा

वेस्टइंडीज को फॉलोऑन देने का मकसद ही यही था कि इस टेस्ट मैच को तीसरे या चौथे दिन तक खत्म कर दिया जाएगा, मगर वेस्टइंडीज की कमाल की बल्लेबाजी के चलते यह मैच पांचवें दिन तक पहुंच गया है।

Lokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीTue, 14 Oct 2025 06:54 AM
इंडिया वर्सेस वेस्टइंडीज दो मैच की टेस्ट सीरीज का दूसरा और आखिरी मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में जारी है। इस मैच में शुभमन गिल की अगुवाई वाली टीम इंडिया जीत की दहलीज पर खड़ी है। आज यानी मंगलवार, 14 अक्टूबर को मैच का आखिरी दिन है और भारत को जीत के लिए मात्र 58 रनों की दरकार है और उनके हाथ में 9 विकेट है। अहमदाबाद की तरह दिल्ली में भी भारत आसानी से वेस्टइंडीज को हरा देगा, मगर किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि यह टेस्ट मैच आखिरी दिन तक चलेगा। वेस्टइंडीज को फॉलोऑन देने का मकसद ही यही था कि इस टेस्ट मैच को तीसरे या चौथे दिन तक खत्म कर दिया जाएगा, मगर वेस्टइंडीज की कमाल की बल्लेबाजी के चलते यह मैच पांचवें दिन तक पहुंच गया है। क्या आप जानते हैं भारत में कोई टेस्ट मैच 5वें दिन तक आखिरी बार कब खेला गया था? वेस्टइंडीज ने भारत में आखिरी बार 5वें दिन तक टेस्ट मैच कब खेला था?

भारत में आखिरी टेस्ट मैच 5वें दिन तक कब चला था?

भारत में आखिरी टेस्ट मैच 5वें दिन तक 2024 में इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज के दौरान चला था। सीरीज का पहला मुकाबला बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला गया था जो 5वें दिन तक चला था, जिसमें भी मैच का पहला दिन बारिश की भेंट चढ़ा था। इस मैच में टीम इंडिया पहली पारी में मात्र 46 के स्कोर पर सिमट गई थी। भारत यह टेस्ट मैच 8 विकेट के बड़े अंतर से हारा था।

वहीं बात वेस्टइंडीज की करें तो वह भारत में नवंबर 2011 के बाद कोई टेस्ट मैच 5वें दिन खेलने उतरेगा। पिछले काफी समय से वेस्टइंडीज की टेस्ट टीम काफी कमजोर रही है, जिस वजह से उनका प्रदर्शन टेस्ट मैचों में काफी निराशाजनक रहा है। भारत के खिलाफ दिल्ली टेस्ट को 5वें दिन तक ले जाना भी उनके लिए इस समय बड़ी उपलब्धि है।

दिल्ली टेस्ट में वेस्टइंडीज ने दिखाया दमखम

टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने उतरी टीम इंडिया ने यशस्वी जायसवाल और कप्तान शुभमन गिल के शतकों के दम पर 518 रन बनाए और अपनी पारी घोषित कर दी। इसके जवाब में वेस्टइंडीज पहली पारी में 248 रनों पर ही सिमट गया था। वेस्टइंडीज की इस सीरीज में लचर बल्लेबाजी देख भारत ने उन्हें फॉलोऑन दिया। फॉलोऑन से वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों को ठेस पहुंची और उन्होंने कमाल का प्रदर्शन करते हुए 390 रन बनाकर भारत पर लीड हासिल कर ली। भारतीय टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में यह मात्र चौथा मौका है जब टीम इंडिया को फॉलोऑन देकर बैटिंग करनी पड़ रही है। वेस्टइंडीज ने भारत के सामने जीत के लिए 121 रनों का टारगेट रखा है, जिसमें से टीम इंडिया 1 विकेट के नुकसान पर 63 रन बना चुकी है।

