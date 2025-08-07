When the team needed him he backed off ex all-rounder Irfan Pathan shows the mirror to Jasprit Bumrah ind vs eng जब टीम को जरूरत थी तब पीछे हट गए...पूर्व ऑलराउंडर ने जसप्रीत बुमराह को दिखाया आईना, Cricket Hindi News - Hindustan
पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान ने इंग्लैंड दौरे पर जसप्रीत बुमराह के प्रदर्शन पर निराशा जाहिर की है। बुमराह सिर्फ 3 मैच खेलने के बावजूद सीरीज में भारत के दूसरे सबसे सफल गेंदबाज रहे, इसके बावजूद पठान को लगता है कि उनमें किलर इंस्टिंक्ट की कमी दिखी। महत्वपूर्ण मौकों पर वह पीछे हट गए। 

Chandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीThu, 7 Aug 2025 01:02 PM
विराट कोहली, रोहित शर्मा और आर अश्विन जैसे दिग्गजों के बगैर भारत की युवा टीम ने इंग्लैंड दौरे पर शानदार प्रदर्शन किया। 5 मैच की सीरीज 2-2 से बराबर रही। यह तब रहा जब स्टार पेसर जसप्रीत बुमराह सीरीज के सिर्फ 3 मैच ही खेले। ऋषभ पंत चोट की वजह से आखिरी टेस्ट नहीं खेल पाए। एजबेस्टन टेस्ट के हीरो आकाश दीप भी चोट की वजह से चौथा टेस्ट नहीं खेल पाए। अब भारत के पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान ने जसप्रीत बुमराह के प्रदर्शन पर निराशा जाहिर की है। उन्होंने उन्हें 10 में से सिर्फ 6 नंबर दिए हैं।

बुमराह ने इंग्लैंड दौरे पर जो 3 टेस्ट खेले उनमें उन्होंने 14 विकेट लिए। इनमें दो बार 5 विकेट हॉल भी शामिल है। वह सीरीज में मोहम्मद सिराज के बाद दूसरे सबसे सफल गेंदबाज रहे। सिराज ने 23 और बुमराह ने 14 विकेट लिए। प्रसिद्ध कृष्ण ने भी 3 टेस्ट में 14 विकेट झटके। संयोग से बुमराह जिन भी मैच में खेले, उनमें भारत एक भी नहीं जीत सका।

इरफान पठान का मानना है कि जसप्रीत बुमराह में किलर इंस्टिंक्ट की कमी दिखी। उन्होंने अपने यू-ट्यूब चैनल पर कहा, 'बुमराह को 10 में से 6 अंक मिलेंगे। जब आप सीनियर खिलाड़ी हैं और आप पर मैच जीतने की बड़ी जिम्मेदारी है। आप सिर्फ 3 मैच खेले और भारत उनमें से एक भी जीत नहीं सका।'

पूर्व ऑलराउंडर ने लीड्स में खेले गए सीरीज के पहले टेस्ट का उदाहरण देते हुए कहा कि बुमराह ने पहली पारी में तो 5 विकेट लिए लेकिन दूसरी पारी में वह 370+ के टारगेट का बचाव करते वक्त एक विकेट भी हासिल नहीं कर पाए।

पठान ने कहा, ‘उस महत्वपूर्ण समय में आपके मुख्य मैच-विनर को कोई तरीका निकालने की जरूरत थी- ओवर द विकेट, अराउंड द विकेट, यॉर्कर, स्लोअर बॉल, बाउंसर- दबाव बनाने के लिए कुछ भी करने की जरूरत थी। ऐसा नहीं हुआ। लीड्स टेस्ट में हमने कोई भी दबाव बनते नहीं देखा। इंग्लैंड रन बनाता रहा और बुमराह एक विकेट तक नहीं ले सके।’

पठान ने बुमराह की इस बात के लिए भी आलोचना की कि जब जरूरत थी तब वह लंबे स्पेल से बचते नजर आए। उन्होंने कहा, 'ऐसे भी मौके आए जब उनके छठे ओवर की जरूरत थी। जो रूट को उन्होंने 11 बार आउट किया है और लॉर्ड्स टेस्ट में बुमराह ने सिर्फ 5 ओवर फेंका। एक और ओवर फेंके होते तो शायद हम दबाव बना पाते। मुझे लगता है कि वह पीछे हट गए।'

बुमराह ने लॉर्ड्स में भी 5 विकेट हॉल लिया था और ऐतिहासिक मैदान के ऑनर बोर्ड पर उनका नाम लिखा गया। पठान ने कहा, 'आप नंबर एक गेंदबाज हैं तो आपसे एक नंबर के परफॉर्मेंस की उम्मीद भी होती है और मुझे लगता है कि वह उन उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे।'