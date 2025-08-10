When Sanju Samson was shocked to see Vaibhav Suryavanshi batting Told his favourite cricketing memory वैभव सूर्यवंशी की बैटिंग देख जब चौंक गए थे संजू सैमसन, बताया मजेदार किस्सा, Cricket Hindi News - Hindustan
वैभव सूर्यवंशी की बैटिंग देख जब चौंक गए थे संजू सैमसन, बताया मजेदार किस्सा

ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन के यूट्यूब चैनल पर सैमसन से उनकी पसंदीदा क्रिकेट यादें साझा करने के लिए कहा गया – अतीत की भी और हाल की भी। बीते समय के लिए सैमसन ने सचिन तेंदुलकर और ब्रायन लारा का नाम लिया और वर्तमान के लिए उन्होंने वैभव सूर्यवंशी को चुना।

Lokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSun, 10 Aug 2025 08:45 AM
संजू सैमसन ने अपने करियर में कई खास पारियं खेली और देखी हैं, लेकिन 14 साल के वैभव सूर्यवंशी की पारी जैसी पारियां उन्हें शायद ही किसी ने चौंकाया हो। वैभव ने आईपीएल 2025 में महज 14 साल की उम्र में डेब्यू किया था, वह इस रंगारंग लीग में हिस्सा लेने वाले सबसे युवा खिलाड़ी भी बने। वैभव ने अपनी पावरहिटिंग से संजू सैमसन को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को चौंकाया था। ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन के यूट्यूब चैनल पर सैमसन से उनकी पसंदीदा क्रिकेट यादें साझा करने के लिए कहा गया – अतीत की भी और हाल की भी।

बीते समय के लिए, उन्होंने दो यादगार पारियां चुनीं: 1998 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सचिन तेंदुलकर की डेजर्ट स्टॉर्म पारी और 2004 में इंग्लैंड के खिलाफ ब्रायन लारा की नाबाद 400 रन की पारी।

जब बात मौजूदा समय की आई, तो सैमसन ने वैभव सूर्यवंशी का नाम लेने में जरा भी संकोच नहीं किया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, "वह युवा लड़का जो राजस्थान रॉयल्स के लिए मैदान पर हर तरफ धमाकेदार बल्लेबाज़ी कर रहा है - वैभव सूर्यवंशी। जब उसने पहली गेंद पर छक्का मारा, तो मुझे लगा, चलो, वो भाग्यशाली है। लेकिन फिर वो बस चलता ही गया, और उसके शॉट्स की क्वालिटी देखकर मैं वाकई हैरान रह गया।"

राजस्थान रॉयल्स ने वैभव सूर्यवंशी को 1.1 करोड़ रुपए में अपनी टीम में शामिल किया था। सीजन के पहले हाफ में तो उन्हें मौका नहीं मिला, मगर जैसे ही दूसरे हाफ में उन्हें मौका मिला तो उन्होंने इसे दोनों हाथों से लपका। अपने आईपीएल करियर का आगाज ही उन्होंने पहली गेंद पर छक्का लगाकर किया। इस छक्के के साथ उन्होंने यह भी बताया कि वह किसी से डरने वाले नहीं है।

आईपीएल 2025 में वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से 7 मैचों में 206.56 के हैरतअंगेज स्ट्राइक रेट के साथ 252 रन निकले। इस दौरान उन्होंने एक शतक भी जड़ा था। वैभव आईपीएल के इतिहास में शतक जड़ने वाले सबसे युवा बल्लेबाज भी हैं।