अब कब होगी रोहित शर्मा और विराट कोहली की मैदान पर वापसी? नोट कर लीजिए डेट्स
संक्षेप: रोहित शर्मा और विराट कोहली सात महीने के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने उतरे थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज अब समाप्त हो गई है। इसके बाद दोनों दिग्गज किस दिन मैदान पर उतरेंगे? इसके बारे में जान लीजिए।
हिटमैन रोहित शर्मा और रन मशीन विराट कोहली को फिर से मैदान पर देखने के लिए आपको फिर से इंतजार करना होगा। 9 मार्च 2025 के बाद विराट कोहली और रोहित शर्मा 19 अक्टूबर 2025 को पहली बार इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते नजर आए और 25 अक्टूबर को आखिरी मुकाबले में मैदान पर उतरेंगे। अब फिर से मैदान पर उतरने के लिए वे अपने फैंस को तरसाएंगे, क्योंकि अब एक महीने से ज्यादा वक्त के बाद वे इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते दिखाई देंगे। हालांकि, इस बार अच्छी बात ये होगी कि वे भारतीय सरजमीं पर इंटरनेशनल मैच खेलते दिखाई देंगे।
विराट कोहली और रोहित शर्मा ने टी20 और टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट लिया हुआ है। ऐसे में वह सिर्फ वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट ही टीम इंडिया के लिए खेलेंगे। आईपीएल में जरूर नजर आएंगे, लेकिन फैंस को उनकी वापसी के लिए अब हर बार इंतजार करना पड़ेगा। 25 अक्टूबर को विराट और रोहित को आपने आखिरी बार मैदान पर देखा था और अब फिर से 22 गज की पट्टी पर इन दो दिग्गजों का दीदार आपको करना है तो 30 नवंबर तक का इंतजार करना होगा, क्योंकि इससे पहले भारत का कोई वनडे मैच शेड्यूल नहीं है।
टीम इंडिया को 30 नवंबर से साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज खेलनी है। इसके बाद 3 दिसंबर और 6 दिसंबर को भी वनडे मैच खेला जाएगा। पहला मैच रांची में, दूसरा रायपुर में और तीसरा वनडे मैच विशाखापट्टनम में खेला जाएगा। इसके बाद फिर से विराट और रोहित को लंबा ब्रेक मिलेगा और जनवरी में फिर से वे मैदान पर दिखाई देंगे। इस तरह अगर आप विराट और रोहित के फैन हैं तो आपको ऐसे ही उनको मैदान पर देखने के लिए तरसना होगा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज में रोहित ने एक अर्धशतक और शतक जड़ा था, जबकि विराट ने दो मैचों में खाता नहीं खोलने के बाद तीसरे मैच में 74 रन बनाए थे।
इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका वनडे सीरीज शेड्यूल
पहला वनडे - 30 नवंबर 2025 को रांची में
दूसरा वनडे - 3 दिसंबर 2025 को रायुपर में
तीसरा वनडे - 6 दिसंबर 2025 को वाइजैग में