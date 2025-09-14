जब पाकिस्तान ने भारत में हुए एशिया कप का किया था बहिष्कार, एक बार रद्द तक हो चुका है टूर्नामेंट

पाकिस्तान ने 1990-91 में भारत में हुए एशिया कप का दोनों देशों में तनाव का जिक्र करते हुए बहिष्कार किया था। उसने भारत की कश्मीर नीति के विरोध में ये कदम उठाया था। उस वक्त कश्मीर में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद तेजी से अपना पैर पसार रहा था।

एशिया कप में पाकिस्तान के साथ खेलने को लेकर भारत में जबरदस्त आक्रोश दिख रहा है। सोशल मीडिया पर लोग मैच के साथ-साथ एशिया कप के बहिष्कार की मांग कर रहे हैं। मैच को पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों का अपमान बता रहे हैं। कुछ इसके लिए पाकिस्तान का उदाहरण दे रहे हैं जब पड़ोसी देश ने एक बार टूर्नामेंट का बहिष्कार कर दिया था। भारत-पाकिस्तान तनाव की वजह से एशिया कप को एक बार रद्द तक करना पड़ा था।

जब एशिया कप में नहीं खेला था भारत भारत भी एक बार एशिया कप में नहीं खेला था लेकिन उसकी वजह बहिष्कार नहीं थी। 1986 में टूर्नामेंट की मेजबानी श्रीलंका कर रहा था। ये एशिया कप का दूसरा एडिशन था। तब श्रीलंका में हालात बहुत खराब थे। गृह युद्ध जैसी नौबत थी। एलटीटीई की सक्रियता तेजी से बढ़ रही थी। तत्कालीन भारतीय सरकार ने सुरक्षा कारणों से बीसीसीआई को टूर्नामेंट से दूर रहने का निर्देश दिया था। नतीजा ये हुआ कि भारत ने एशिया कप में हिस्सा नहीं लिया। सिर्फ तीन टीमें- श्रीलंका, पाकिस्तान और बांग्लादेश ने शिरकत की और खिताब मेजबान टीम ने जीता। एशिया कप के इतिहास में अब तक का वो पहला टूर्नामेंट था जिसमें भारत नहीं खेला।

जब पाकिस्तान ने भारत में हुए एशिया कप का किया था बहिष्कार 1990-91 में चौथा एशिया कप हुआ था और मेजबानी भारत ने की थी। तब इमरान खान की अगुआई वाली पाकिस्तानी टीम ने टूर्नामेंट का बहिष्कार कर दिया। इसके लिए भारत के साथ राजनीतिक तनाव को जिम्मेदार बताया।

ये तब हुआ जब कुछ ही महीनों पहले 1989 में भारतीय टीम ने पाकिस्तान का दौरा किया था। पाकिस्तान ने भारत की कश्मीर नीति के विरोध में एशिया कप का बहिष्कार कर दिया। खैर, टूर्नामेंट हुआ और भारत ने फाइनल में श्रीलंका को शिकस्त देकर कप पर कब्जा किया।

1993 में तो एशिया कप रद्द करना पड़ा 1990-91 के एशिया कप का पाकिस्तान द्वारा बहिष्कार करने के बाद दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय क्रिकेट बंद हो गया। दोनों टीमें एक दूसरे के यहां जाकर खेलना बंद कर दीं। इस तनाव की वजह से 1993 में होने वाले एशिया कप को रद्द करना पड़ा। टूर्नामेंट 1995 में बहाल हुआ और सारे मैच यूएई के शारजाह में खेले गए।