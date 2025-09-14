When Pakistan boycotted the Asia Cup held in India citing political tension जब पाकिस्तान ने भारत में हुए एशिया कप का किया था बहिष्कार, एक बार रद्द तक हो चुका है टूर्नामेंट, Cricket Hindi News - Hindustan
Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़When Pakistan boycotted the Asia Cup held in India citing political tension

जब पाकिस्तान ने भारत में हुए एशिया कप का किया था बहिष्कार, एक बार रद्द तक हो चुका है टूर्नामेंट

पाकिस्तान ने 1990-91 में भारत में हुए एशिया कप का दोनों देशों में तनाव का जिक्र करते हुए बहिष्कार किया था। उसने भारत की कश्मीर नीति के विरोध में ये कदम उठाया था। उस वक्त कश्मीर में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद तेजी से अपना पैर पसार रहा था। 

Chandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSun, 14 Sep 2025 06:20 PM
share Share
Follow Us on
जब पाकिस्तान ने भारत में हुए एशिया कप का किया था बहिष्कार, एक बार रद्द तक हो चुका है टूर्नामेंट

एशिया कप में पाकिस्तान के साथ खेलने को लेकर भारत में जबरदस्त आक्रोश दिख रहा है। सोशल मीडिया पर लोग मैच के साथ-साथ एशिया कप के बहिष्कार की मांग कर रहे हैं। मैच को पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों का अपमान बता रहे हैं। कुछ इसके लिए पाकिस्तान का उदाहरण दे रहे हैं जब पड़ोसी देश ने एक बार टूर्नामेंट का बहिष्कार कर दिया था। भारत-पाकिस्तान तनाव की वजह से एशिया कप को एक बार रद्द तक करना पड़ा था।

जब एशिया कप में नहीं खेला था भारत

भारत भी एक बार एशिया कप में नहीं खेला था लेकिन उसकी वजह बहिष्कार नहीं थी। 1986 में टूर्नामेंट की मेजबानी श्रीलंका कर रहा था। ये एशिया कप का दूसरा एडिशन था। तब श्रीलंका में हालात बहुत खराब थे। गृह युद्ध जैसी नौबत थी। एलटीटीई की सक्रियता तेजी से बढ़ रही थी। तत्कालीन भारतीय सरकार ने सुरक्षा कारणों से बीसीसीआई को टूर्नामेंट से दूर रहने का निर्देश दिया था। नतीजा ये हुआ कि भारत ने एशिया कप में हिस्सा नहीं लिया। सिर्फ तीन टीमें- श्रीलंका, पाकिस्तान और बांग्लादेश ने शिरकत की और खिताब मेजबान टीम ने जीता। एशिया कप के इतिहास में अब तक का वो पहला टूर्नामेंट था जिसमें भारत नहीं खेला।

जब पाकिस्तान ने भारत में हुए एशिया कप का किया था बहिष्कार

1990-91 में चौथा एशिया कप हुआ था और मेजबानी भारत ने की थी। तब इमरान खान की अगुआई वाली पाकिस्तानी टीम ने टूर्नामेंट का बहिष्कार कर दिया। इसके लिए भारत के साथ राजनीतिक तनाव को जिम्मेदार बताया।

ये भी पढ़ें:एशिया कप में भारत vs पाकिस्तान का इतिहास; ये 3 मैच तो हमेशा रहेंगे याद
ये भी पढ़ें:मनोज तिवारी ने किया India vs Pakistan मैच का बॉयकॉट, बोले- कोई भी भारतीय इसे...
ये भी पढ़ें:पाकिस्तान के खिलाफ मैच में टीम इंडिया कर सकती है 'प्रोटेस्ट', सामने आई रिपोर्ट

ये तब हुआ जब कुछ ही महीनों पहले 1989 में भारतीय टीम ने पाकिस्तान का दौरा किया था। पाकिस्तान ने भारत की कश्मीर नीति के विरोध में एशिया कप का बहिष्कार कर दिया। खैर, टूर्नामेंट हुआ और भारत ने फाइनल में श्रीलंका को शिकस्त देकर कप पर कब्जा किया।

1993 में तो एशिया कप रद्द करना पड़ा

1990-91 के एशिया कप का पाकिस्तान द्वारा बहिष्कार करने के बाद दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय क्रिकेट बंद हो गया। दोनों टीमें एक दूसरे के यहां जाकर खेलना बंद कर दीं। इस तनाव की वजह से 1993 में होने वाले एशिया कप को रद्द करना पड़ा। टूर्नामेंट 1995 में बहाल हुआ और सारे मैच यूएई के शारजाह में खेले गए।

दोनों देशों के बीच क्रिकेट संबंध तब बहाल हुए जब 1997-98 में भारत ने पाकिस्तान का दौरा किया। अब पिछले काफी वर्षों से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय क्रिकेट नहीं होता। भारत ने कड़ा रुख अपनाते हुए बार-बार स्पष्ट किया है कि पाकिस्तान आतंकवाद पर लगाम लगाए, तभी द्विपक्षीय क्रिकेट मुकाबले होंगे। हालांकि एशिया कप में पाकिस्तान के साथ मैच को लेकर सोशल मीडिया पर जबरदस्त आक्रोश है। यूजर सिर्फ द्विपक्षीय नहीं, पाकिस्तान के साथ किसी भी टूर्नामेंट में नहीं खेले जाने की मांग कर रहे हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से लगातार ये मांग उठती रही है।

Asia Cup 2025 India Vs Pakistan
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज,IND vs PAK Live , Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |